English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இல்லாதவர்கள் வாக்களிக்க முடியாதா? முக்கிய அப்டேட்

Voter list : வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இல்லாதவர்கள் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் வாக்களிக்க முடியாதா? என்பது குறித்து தேர்தல் ஆணையம் கொடுத்துள்ள முக்கிய அப்டேட்டை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 29, 2026, 12:12 PM IST
Voter list : தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடக்கும் நிலையில், வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இல்லாதவர்கள் வாக்களிக்க முடியுமா? முடியாதா? என்பதை பொதுமக்கள் அவசியம் தெரிந்து கொள்ளுங்கள். இது குறித்து தேர்தல் ஆணைய்ம முக்கிய அப்டேட்டைக் கொடுத்துள்ளது. அதன்படி, வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இல்லாதவர்கள் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் வாக்களிக்க முடியாது என தமிழ்நாடு தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார். 

Add Zee News as a Preferred Source

வாக்காளர் பட்டியல் பெயர் சேர்ப்பு காலவகாசம் நிறைவு

தமிழகத்தில் 2026 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றப் பொதுத்தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், தேர்தல் ஆணையம் வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தப் பணிகளைத் தீவிரப்படுத்தி வந்தது. இந்நிலையில், விடுபட்ட வாக்காளர்கள் தங்கள் பெயர்களைச் சேர்க்க வழங்கப்பட்டிருந்த கடைசி கால அவகாசம் மார்ச் 26 ஆம் தேதியுன் நிறைவடைந்தது. அதனால், இனி புதிய வாக்காளர் அட்டைக்கு விண்ணப்பித்தாலும், சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்குள் வாக்காளர் அடையாள அட்டை கிடைக்காது. அதனால், சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு முன்பாக இனி புதிய வாக்காளர்கள் வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்க்கப்படாது.

தமிழ்நாடு தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அறிவிப்பு

தமிழகத் தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின்படி, சிறப்புத் தீவிர திருத்தப் பணிகள் முடிவடைந்த பின் வெளியிடப்பட்ட இறுதி வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் இடம்பெற்றிருந்தால் மட்டுமே வரவிருக்கும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் நீங்கள் வாக்களிக்க இயலும். ஒருவரிடம் வாக்காளர் அடையாள அட்டை இருந்தாலும், தற்போதைய அதிகாரப்பூர்வப் பட்டியலில் பெயர் இல்லை எனில், அவர் வாக்களிக்க அனுமதி இல்லை.

கால அவகாசம் முடிந்த பின் பெயர் சேர்க்க முடியுமா?

அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்ட மார்ச் 26 ஆம் தேதிக்குப் பிறகு பெயர் சேர்க்க விண்ணப்பிப்பது இயலாது. தேர்தல் ஆணையம் வழங்கிய அந்த இறுதி வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திப் பெயர் சேர்க்காதவர்கள், இந்தத் தேர்தலில் வாக்களிக்க முடியாது. எனவே, உங்கள் பெயர் பட்டியலில் உள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்வது அவசியம். பெயர் விடுபட்டிருந்தால், அடுத்தகட்டத் திருத்தப் பணிகள் அல்லது சிறப்பு முகாம்கள் அறிவிக்கப்படும் வரை காத்திருக்க வேண்டும்.

வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயரை சரிபார்ப்பது எப்படி?

ஒருவேளை நீங்கள் ஏற்கனவே விண்ணப்பித்திருந்து, உங்கள் பெயர் பட்டியலில் உள்ளதா என்பதைச் சரிபார்க்க விரும்பினால் கீழ்க்கண்ட வழிகளைப் பின்பற்றலாம்:

1. voters.eci.gov.in அல்லது www.elections.tn.gov.in ஆகிய தளங்களுக்குச் சென்று உங்கள் பெயர் நிலையை அறியலாம்.
2. ECINet செயலியைப் பயன்படுத்தி உங்கள் விவரங்களைச் சரிபார்க்கலாம்.
3. கட்டணமில்லா வாக்காளர் உதவி எண்ணான 1950-ஐத் தொடர்பு கொண்டு விளக்கம் பெறலாம்.
4. உங்கள் பகுதிக்குட்பட்ட வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலரை (BLO) அணுகலாம்.

வாக்களிக்கும் நாளில் என்னென்ன ஆவணங்கள் கொண்டு செல்ல வேண்டும்?

2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பொதுத்தேர்தலில், வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் (23.04.2026) அன்று வாக்குச்சாவடிகளில் வாக்காளர்கள் வாக்களிக்கும் முன் தேர்தல் ஆணையத்தால் வழங்கபட்ட புகைப்பட அடையாள அட்டையை காண்பிக்க வேண்டும் (EPIC). அடையாள அட்டை சமர்பிக்க தவறும்பட்சத்தில் வாக்காளர்களின் புகைப்பட அடையாள அட்டைக்கு மாற்றாக பின்வரும் அடையாள ஆவணங்களில் ஏதேனும் ஒன்றை பயன்படுத்தலாம் என இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தால் அறிவுறத்தபட்டுள்ளது.

1) ஆதார் கார்டு (Aadhaar card).
2) மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டத்தின் (MGNREGA) பணி அட்டை
3) வங்கி அல்லது அஞ்சலகத்தால் வழங்கப்பட்ட புகைப்படத்துடன் கூடிய கணக்குப் புத்தகங்கள் (passbooks).
4) தொழிலாளர் அமைச்சகத்தின் திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்ட மருத்துவக் காப்பீடு न का (Health insurance smart card).
5) ஓட்டுநர் உரிமம் (Driving License).
6) क (Pan card).
7) தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேட்டின் (NPR) கீழ் இந்தியப் பதிவாளர் ஜெனரல் (RGI) வழங்கப்பட்ட ஸ்மார்ட் கார்டு.
8) இந்திய கடவுச்சீட்டு (Indian Passport).
9) புகைப்படத்துடன் கூடிய ஓய்வூதிய ஆவணம் (Pension Document).
10) மத்திய / மாநில அரசுகள் அல்லது பொதுத்துறை நிறுவனங்களால் ஊழியர்களுக்கு வழக்கப்பட்ட புகைப்படத்துடன் கூடிய சேவை அடையாள அட்டைகள்.
11) நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் / சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் / சட்ட மன்ற மேலவை உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கபட்ட அதிகாரப்பூர்வ அடையாள அட்டைகள், 12) மத்திய சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அமைச்சகத்தால் வழங்கப்பட்ட தனித்துவமான மாற்றுத்திறனாளி அடையாள அட்டை (UDID Card).

இந்த ஆவணங்களை காண்பித்து வாக்காளர்கள் வாக்களிக்கலாம். அதாவது, புதிய வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இருந்து, வாக்காளர் அட்டை கையில் இல்லாதவர்கள், மேற்கண்ட ஆவணங்களை காண்பித்து வாக்களிக்கலாம்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Voter ListElection CommissionTN Assembly ElectionVoters list VerificationElection Commission Rules

Trending News