  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • பள்ளி வளாகத்தில் அரங்கேறிய கொடூரம்: ஆசிரியை மீது வழக்கு பதிவு!

கோவை, கருமத்தம்பட்டி அடுத்த எலச்சிபாளையம் அரசு நடுநிலைப் பள்ளியில் 2-ம் வகுப்பு பயிலும் 7 வயது சிறுமி ஷாஷினியை குச்சியால் அடித்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 26, 2025, 06:43 PM IST
  • பள்ளி மாணவி குச்சியால் தாக்கப்பட்ட சம்பவம்
  • ஆசிரியை மீது வழக்குப்பதிவு

கோவை மாவட்டம், கருமத்தம்பட்டி அடுத்த எலச்சிபாளையம் அரசு நடுநிலைப் பள்ளியில் இரண்டாம் வகுப்பு படிக்கும் ஏழு வயது சிறுமி ஷாஷினியை பள்ளி ஆசிரியை ஒருவர் குச்சியால் தாக்கிய சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுதொடர்பாக, ஆசிரியை பெரியநாயகி மீது கருமத்தம்பட்டி காவல் நிலையத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு, விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

ஊர்வழி தோட்டம், சென்னியாண்டவர் கோயில், எலச்சிபாளையம் ரோடு, கருமத்தம்பட்டியைச் சேர்ந்த்ரீராம் (43) மற்றும் அவரது மனைவி பரிமளா (34) ஆகியோர் விசைத்தறி கூடத்தில் பணிபுரிகின்றனர். இவர்களுக்கு ஹரிஷ் (12), புவனேஷ் (9) என்ற மகன்களும், ஷாஷினி (7) என்ற மகளும் உள்ளனர். ஷாஷினி எலச்சிபாளையம் அரசு நடுநிலைப் பள்ளியில் இரண்டாம் வகுப்பு படித்து வருகிறார்.

கடந்த நவம்பர் 7 ஆம் தேதி மதியம் 11.30 மணியளவில், ஷாஷினி தனது வகுப்புத் தோழிகளுடன் பள்ளியில் ஓடி விளையாடிக் கொண்டிருந்தபோது, அங்கு வந்த ஆசிரியை பெரியநாயகி, சிறுமியின் இடது கை முட்டிக்குக் கீழ் குச்சியால் தாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது.

பள்ளி முடிந்து வீட்டுக்கு வந்த ஷாஷினி, இடது கையை மடக்கிப் பிடித்தவாறு வந்ததைப் பார்த்த தாய் பரிமளா அதிர்ச்சியடைந்தார். கையில் ரத்தம் கட்டிய வீக்கம் இருப்பதைப் பார்த்த அவர், மகளிடம் விசாரித்தபோது ஆசிரியை தாக்கியதை சிறுமி தெரிவித்துள்ளார்.

மறுநாள் அதாவது நவம்பர் 8 ஆம் தேதி பள்ளிக்குச் சென்று தாயார் விசாரித்தபோது, ஆசிரியை பெரியநாயகி, "மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்று சிகிச்சை பெறுங்கள், செலவை நான் ஏற்கிறேன்" என்று கூறியுள்ளார். இதனால் பரிமளா வீட்டுக்குத் திரும்பினார். எனினும், ஷாஷினியின் நிலை மோசமடையவே, நவம்பர் 13 ஆம் தேதி திருப்பூர் மாவட்டம், அவினாசியில் உள்ள சிஎன்எஸ் தனியார் மருத்துவமனையில் அவர் உள்நோயாளியாக அனுமதிக்கப்பட்டார்.

காவல் நிலையத்திற்குத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டதன் பேரில், அங்கு விசாரித்த காவல்துறையினரிடம், தாய் பரிமளா முதலில், "ஆசிரியை செலவை ஏற்பதால், வழக்குப் பதிவு வேண்டாம்" என்று வாக்குமூலம் அளித்தார். சிகிச்சை முடிந்து நவம்பர் 17 அன்று ஷாஷினி விடுவிக்கப்பட்டார். இந்த மருத்துவச் செலவு ரூ.41,000-ஐ ஆசிரியை பெரியநாயகி செலுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது.

சிகிச்சைக்குப் பின் வீடு திரும்பிய ஷாஷினிக்கு மீண்டும் கையில் வலி ஏற்பட்டதால், அவர் நவம்பர் 21 அன்று கோவை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் உள்நோயாளியாக அனுமதிக்கப்பட்டார். காவல்துறையினர் மீண்டும் தாய் பரிமளாவிடம் விசாரித்தபோது, அவர், "ஆசிரியை பெரியநாயகி மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்று வாக்குமூலத்தை மாற்றிக் கொடுத்தார்.

இதனைத் தொடர்ந்து, சூலூர் குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவரிடம் அனுமதி பெற்று, ஆசிரியை பெரியநாயகி மீது கருமத்தம்பட்டி காவல் துறை வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளது. அவர் மீது குழந்தை வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டம் உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

தற்போது ஷாஷினி மருத்துவமனையில் நல்ல நிலையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். மேலும், இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாக பள்ளி நிர்வாகத்திடமும் விசாரணை நடத்தப்படும் எனத் தெரிகிறது.

மேலும் படிக்க | சனிக்கிழமையில் பள்ளிகள் விடுமுறையா...? இந்த 6 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட்!

மேலும் படிக்க | மூத்த தலைவர் செங்கோட்டையன் நீக்கம் vs ராஜினாமா: MGR முதல் EPS வரை.. அதிமுகவில் அவரது அரசியல் பயணம்!

