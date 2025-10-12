இந்த ஊர்களில் சாதிப்பெயர்கள் மாற்றப்படும் - அமைச்சர் அறிவிப்பு! முழு விவரம்!

தமிழகத்தில் சமூக சீர்திருத்தத்தை நோக்கமாக கொண்டு, ஊர்கள் மற்றும் பொது இடங்களில் உள்ள சாதி பெயர்களை 21 நாட்களுக்குள் நீக்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. இந்த நடவடிக்கை ஒருபுறம் வரவேற்பை பெற்றாலும், மறுபுறம் அரசியல் ரீதியான விவாதங்களையும், சர்ச்சைகளையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. திமுக அரசு பொது குடியிருப்புகள், சாலைகள், நீர்நிலைகள் மற்றும் பொது கட்டமைப்புகளில் உள்ள சாதி பெயர்களை அகற்றி, அவற்றுக்கு பதிலாக பூக்களின் பெயர்கள், திருவள்ளுவர், பாரதியார், காமராஜர், அண்ணா, கருணாநிதி போன்ற தலைவர்களின் பெயர்களை சூட்ட உத்தரவிட்டுள்ளது.
அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு விளக்கம்
சமூகத்தில் சாதி அடிப்படையிலான பாகுபாடுகளைக் களைந்து, சமத்துவத்தை நிலைநாட்டுவதே இத்திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் என்று அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு இதுகுறித்து கூறுகையில், "இந்த திட்டம் சமூகத்தில் நிலவும் இழிநிலையை துடைத்தெறியும் ஒரு முற்போக்கான நடவடிக்கை. எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி இதற்கு அரசியல் சாயம் பூசி, மக்களிடையே தவறான கருத்தை பரப்புகிறார்," என்று குற்றம் சாட்டினார். மேலும், குறிப்பிட்ட தலைவர்களின் பெயர்களை மட்டுமே வைக்க வேண்டும் என்ற எந்த கட்டுப்பாடும் அரசாணையில் இல்லை என்றும், நாட்டுக்காக உழைத்த தியாகிகள், தலைவர்கள் என யாருடைய பெயரையும் சூட்டலாம் என்றும் அவர் விளக்கமளித்தார்.
எழுந்த சர்ச்சைகளும், விமர்சனங்களும்
இந்த திட்டம் தொடர்பாக பல்வேறு விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன. அரசு பரிந்துரைத்த தலைவர்கள் பட்டியலில் அம்பேத்கர், எம்.ஜி.ஆர் மற்றும் தமிழக சுதந்திர போராட்ட வீரர்களின் பெயர்கள் விடுபட்டது குறித்து பலரும் கண்டனம் தெரிவித்தனர். கோவையில் புதிதாக திறக்கப்பட்ட மேம்பாலத்திற்கு "ஜி.டி. நாயுடு பாலம்" என பெயர் சூட்டப்பட்டது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. ஊர் பெயர்களில் சாதியை நீக்கும் அரசு, ஒரு பாலத்திற்கு மட்டும் சாதி பெயருடன் பெயர் சூட்டியது ஏன்? என்று எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி உள்ளிட்ட பலரும் கேள்வி எழுப்பினர்.
அரசு அளித்த விளக்கம்
இந்த சர்ச்சைகளுக்கு அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு விரிவான விளக்கம் அளித்துள்ளார். "ஜி.டி. நாயுடு ஒரு மாபெரும் விஞ்ஞானி. அவர் அந்த பகுதியிலேயே வசித்தவர். அவரை இன்னார் என்று அடையாளப்படுத்தவே அவரது முழு பெயரும் சூட்டப்பட்டது. வெறும் 'ஜிடி பாலம்' என்று அழைப்பது பொருத்தமாக இருக்காது. அவரது பங்களிப்பை போற்றும் வகையிலேயே இந்த பெயர் வைக்கப்பட்டது," என்று தங்கம் தென்னரசு விளக்கினார். அரசாணையில் குறிப்பிட்ட பெயர்கள் மட்டுமே வைக்க வேண்டும் என்று எந்த கட்டுப்பாடும் இல்லை என்பதை தெளிவுபடுத்திய அவர், இந்த திட்டம் 21 நாட்களுக்குள் முழுமையாக செயல்படுத்தப்படும் என்று உறுதியளித்தார்.
எதிர்காலமும், எதிர்பார்ப்புகளும்
சாதி பெயர்களை நீக்கும் அரசின் இந்த நடவடிக்கை, சமூகத்தில் ஒரு நேர்மறையான மாற்றத்தை உருவாக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதே நேரத்தில், இது போன்ற திட்டங்களை செயல்படுத்தும் போது, அனைத்து தரப்பு மக்களின் உணர்வுகளையும், கருத்துகளையும் கருத்தில் கொண்டு, வெளிப்படைத்தன்மையுடன் அரசு செயல்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் எழுந்துள்ளது. இந்த விவாதங்களுக்கு மத்தியில், அரசின் இந்த சீர்திருத்த முயற்சி, சமூக சமத்துவத்தை நோக்கிய ஒரு முக்கிய படியாகவே பார்க்கப்படுகிறது.
