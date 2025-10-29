சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தியே ஆக வேண்டும் - அன்புமணி ராமதாஸ்!

சேலம் மாவட்டம் என்றாலே எனக்கு மிகவும் பிடித்த மாவட்டம். தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஆட்சி மாற்றம் நடைபெற வேண்டும் என்று இந்த பயணம் ஒவ்வொரு நாட்களாக தமிழ்நாடு முழுவதும் சென்று அனைத்து மாவட்டங்களிலும் உள்ள அனைத்து மக்களையும் சந்தித்து வருகிறேன். இந்த ஊழல் ஆட்சி திமுக ஆட்சி இப்படிப்பட்ட ஆட்சியை அகற்ற வேண்டும் என்று நாம் எல்லோரும் ஒன்று சேர வேண்டும். எனக்கு ஒரு சட்டமன்ற தேர்தலில் சேலம் மாவட்டத்தில் 11 சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக பத்து தொகுதிகளில் தோல்வி அடைந்தது. இந்த தேர்தலில் திமுக 11 தொகுதிகளிலும் டெபாசிட் இழக்க வேண்டும் சேலத்தில் மட்டுமல்ல தமிழக முழுவதும்.
பொய்யை சொல்லி இருக்கின்றார்
அப்போ பகவன் சிங்விட குறைவான ஆதரவு பெற்றவர் தான் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் என்று இதற்கு அர்த்தம் ஒரு 28 விழுக்காடு நான் சொல்ற அதுக்கு கம்மியா தான் இருக்கும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள 72 விழுக்காடு மக்கள் ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு எதிராக இருக்கின்ற மனநிலையில் இருக்கின்றனர். வெறும் பத்து நாள் தான் வேலை கொடுத்து இருக்காங்க சராசரியா ஆனால் ஸ்டாலின் சொன்னது நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் 100 நாள் 150 நாட்களாக உயர்த்துவோம் என்று எவ்ளோ பெரிய ஒரு பொய்யை சொல்லி இருக்கின்றார். தேர்தல் வாக்குறுதி 505 அதில் முழுமையாக நிறைவேற்றி இருப்பது வெறும் 66 வாக்குறுதிகள் தான் வெறும் 66 தான் தமிழக மக்களுக்கு நிறைவேற்றி இருக்கின்றார்கள் திமுக.
உடனடியாக நம்முடைய சாராயத்துறை அமைச்சர் முத்துசாமி, இப்படி குப்புசாமி அவர்கள் சொல்றாரு அன்புமணி விவாதம் பண்ண நான் தயாரா இருக்கிறேன் அதுதான்யா நான் காத்திருக்கிறேன். நீங்க எங்க வேணா மேடைய போடுங்க நான் தனியா வரேன் தனியா வரேன் விவாதம் பண்ணலாம் நான் தயாரா இருக்கேன் மேடை போடுங்க தேதியை கொடுப்பீங்க நேரத்தை கொடுங்கள் வருகிறேன். தந்தை பெரியாருடைய வாரிசு அண்ணாவுடைய வாரிசு கலைஞருடைய வாரிசு ஸ்டாலின் அவர்கள் உங்களுக்கு இந்த தலைவர்கள் பெயர் சொல்வதற்கு அருகதை கிடையாது.
அரசு ஊழியர்கள்
அதிகாரிகளுக்கு இவங்க செஞ்ச பெரிய துரோகம் இருக்கு அரசு ஊழியர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கு எவ்ளோ பெரிய துரோகம் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் பழைய ஓய்வூதியத்தை நாங்கள் கொண்டு வருவோம் என்று எவ்ளோ பெரிய பொய் சொன்னார் ஸ்டாலின் ஏழு மாநிலங்களில் பழைய ஓய்வுதித்தை கொடுத்திருக்கின்றார்கள். ஆனால் தமிழ்நாட்டுக்கு கொடுக்க முடியாத இந்த ஸ்டாலின் அவர்களை அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்களும், போக்குவரத்து உள்ளாளர்களும் நிச்சயமாக கடுமையாக எதிர்ப்பார்கள் கடுமையாக எதிர்ப்பார்கள். திமுக ஆட்சி வந்தது திமுக ஆட்சியர் காலத்தில் இந்த இட ஒதுக்கீடு நீதிமன்றத்தால் ரத்து செய்யப்பட்டது அப்பொழுது திமுக ஆட்சியில் வேண்டும் என்று சரியான முறையில் நீதிமன்றத்தில் வாதாத இல்லாத காரணத்தால் நீதிமன்றத்தில் அதை தடை செய்து விட்டார்கள் சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை
திமுக
திமுக வாதம் செய்யாத காரணத்தால் அங்கே சரியான தீர்ப்பு வந்தது ஆனால் முழுமையான தீர்ப்பு வரவில்லை ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு தீர்ப்பு உச்ச நீதிமன்றத்தில் வந்தது. எந்த தடையும் கிடையாது தாராளமாக நீ கொடுத்துட்டு போலாம் தரவுகளை செகரித்து நியாயப்படுத்தி கொடுங்கள் என்று உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கி 1310 நாட்கள் ஆகிறது இந்த ஸ்டாலின் ஆட்சி வன்னியர்களுக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் இட ஒதுக்கீடு குடுக்கல வேண்டும் என்று குடுக்கல. நான்கரை ஆண்டு முடிந்தும் திமுக ஆட்சியில் ஒரு புதிய நீர் மேலாண்மை திட்டத்தை கூட தொடங்கல அறிவிக்கல.
22 பல்கலைக்கழகம் இருக்கு தமிழ்நாட்டுல அரசு சார்ந்த தமிழ்நாடு பல்கலை கழகங்கள் மதுரை காமராஜ் பல்கலைக்கழகம் மூடும் தருவாயில் உள்ளது. மலையாள திருடுனா மன்ன திருடனா கடல் மண்ண திருடனா இப்ப கிட்னியும் திருடிட்டு போயிட்டு இருக்கான் சேலம் மாவட்டத்தில் நாமக்கல் மாவட்டத்தில். தஞ்சாவூர்ல இன்னிக்கி லட்சக்கணக்கான நெல் மூட்டைகள் மழையில் அப்படியே நனைந்து முளைத்து அழுகிப்போய் நாற்றம் அடித்து கொண்டிருக்கிறது. நம்ம இடையில் வந்தவங்க இடையில வந்து நம்முடைய வேலை என்ன அந்த மண்ணையும் மக்கள் காப்பாற்றி அடுத்த தலைமுறைகளுக்கு நாம் நல்ல மண்ணை மக்களை விட்டு செல்ல வேண்டும். மது ஒழிப்பு மதுவிலக்கு என்ற கொள்கை பிடிப்பில் இருந்தார் அண்ணா. அதைவிட கொடூரமான போதைகள் என்ன இந்த பவுடர் காப்பியன் பவுடர் ஹெராயன் போதை பொருட்கள் இருக்கின்ற மாநிலம் தமிழ்நாடு வெட்கக்கேடு. சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தியே ஆக வேண்டும் என்று பேசியுள்ளார்.
