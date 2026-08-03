/கர்நாடகா தண்ணீர் திறந்தும்... டெல்டாவுக்கு வராதது ஏன்? காவிரி கடந்து வரும் பாதை - Explained

Cauvery River Full Details: காவிரி நதிநீர் பிரச்னை தற்போது தலைவிரித்தாடுகிறது. காவிரி ஆறுதான் தென்னிந்தியாவின் விவசாயம், பொருளாதாரம் உள்ளிட்டவற்றை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக இருக்கிறது. தென்மேற்கு பருவமழை (கர்நாடகா, மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப் பகுதிகள்) மற்றும் வடகிழக்கு பருவமழை (தமிழ்நாட்டின் டெல்டா பகுதிகள்) ஆகிய 2 பருவமழைகளினால் நீரை பெறும் அபூர்வமான தென்னிந்திய ஆறாகும்.
அணைகளில் தண்ணீரே இல்லை என கர்நாடக முதலமைச்சர் சொல்லிக்கொண்டிருக்க, கர்நாடகாவின் கபினி அணை நிறைந்துவிட்டது. கபினி அணையில் இருந்துதான் நீர் வெளியேற்றி வருகிறார்களே, பின்னர் ஏன் இன்னும் கடைமடையில் தண்ணீர் இல்லை என டெல்டா அல்லாத பலரும் கேள்வி எழுப்புகின்றனர்.
எனவே, இதை புரிந்துகொள்ள நீங்கள் காவிரியின் தலை முதல் பாதம் வரை முழுமையாக தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். தெரிந்துகொண்டால் மட்டுமே ஒவ்வொரு பகுதிக்கு எப்படி தண்ணீர் வருகிறது என்பதை புரிந்துகொள்ள முடியும்.
பிறப்பிடம்: கர்நாடக மாநிலம் குடகு (Coorg) மாவட்டத்தில் உள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் தலைகாவேரி என்ற இடத்தில் இருந்து காவிரி நதி பிறக்கிறது. கடல் மட்டத்தில் இருந்து சுமார் 1,341 மீட்டர் உயரத்தில் உருவாகி வருகிறது.
காவிரி கடக்கும் முக்கிய பகுதிகள்: குடகு, மைசூரு, மண்டியா, சாமராஜநகர்
முக்கிய கிளை ஆறுகள்: ஹேமாவதி, ஹாரங்கி, லோகபாவனி, சிம்ஷா, அர்க்காவதி (இடது கரை); லட்சுமண தீர்த்தா, கபினி, சுவர்ணவதி (வலது கரை)
எல்லை: தர்மபுரி மாவட்டம் ஒகேனக்கல் நீர்வீழ்ச்சி வழியாக பிரம்மாண்டமான முறையில் காவிரி தமிழ்நாட்டுக்குள் என்ட்ரி ஆகிறது.
காவிரி கடக்கும் முக்கிய பகுதிகள்: தர்மபுரி, சேலம், ஈரோடு, நாமக்கல், கரூர், திருச்சி, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், மயிலாடுதுறை
முக்கிய கிளை ஆறுகள்: பவானி ஆறு (ஈரோடு), நொய்யல் (கரூர்), அமராவதி (கரூர்) ஆகிய ஆறுகள் காவிரியில் இணைகிறது.
குடகு மலையில் காவிரியின் முதல் முக்கிய கிளை நதியாக ஹாரங்கி இணைகிறது.
ஹாசன் மாவட்டத்தில் இருந்து ஹேமாவதி ஆறு காவிரியுடன் இணைகிறது. ஹேமாவதி ஆற்றின் குறுக்கே ஹேமாவதி அணை உள்ளது. அங்கிருந்து நீர் திறக்கப்பட்டு காவிரியில் இணைகிறது.
ஹராங்கி, ஹேமாவதி, லட்சுமண தீர்த்தா நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் இருந்து வரும் தண்ணீர் வெறும் இடங்களில் காவிரி நதியில் சேர்ந்து கிருஷ்ணராஜசாகர் அணையை அடைகிறது.
கபினி ஆறு கேரள மாநிலம் வயநாடு பகுதியில் உருவாகிறது. தொடர்ந்து, கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள கபினி அணையில் வந்து சேர்கிறது.
Mysuru, Karnataka: Heavy rainfall in Kerala's Wayanad has significantly increased the inflow into the Kabini Dam. As the reservoir filled up, around 25,000 cusecs of water was released into Tamil Nadu, following the Cauvery water-sharing formula. The release comes despite Tamil… pic.twitter.com/gJ6VvoDYon— IANS (@ians_india) August 2, 2026
கபினி அணையில் இருந்து வரும் நீரும், கிருஷ்ணராஜசாகர் அணையில் இருந்து வரும் நீரும் கர்நாடகாவின் நரசிபுரா பகுதியில்தான் ஒன்று சேர்கின்றன. இதற்கு பிறகே, சிம்ஷா, அர்க்காவதி, சுவர்ணவதி மற்றும் சிறு சிறு நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் இருந்து வரும் நீரும் காவிரி நதியில் சேரும்.
'இந்தியாவின் நயாகரா' எனப்படும் ஒகேனக்கல் நீர்வீழ்ச்சி வழியாக காவிரி தமிழ்நாட்டிற்கு வருகை தருகிறது.
தமிழ்நாட்டின் மிகப்பெரிய விவசாய மற்றும் குடிநீர் ஆதாரம், மேட்டூர் அணைதான். காவிரி முதலில் இங்குதான் வந்தடைகிறது.
மொத்த நீர்மட்டம்: 120 அடி
தற்போதைய நீர்மட்டம்: 73.18 அடி
முழு கொள்ளளவு: 93.47 TMC
தற்போதைய இருப்பு: 35.49 TMC (38%)
நீர்வரத்து: 68 கன அடி
நீர்வெளியேற்றம்: 1003 கன அடி
ஈரோடு மாவட்டத்தில் பவானி ஆறு காவிரியுடன் இணைகிறது. பவானி கூடுதல் நீர் பவானிசாகர் அணையில் இருந்து வரும்.
மொத்த நீர்மட்டம்: 105 அடி
தற்போதைய நீர்மட்டம்: 57.12 அடி
முழு கொள்ளளவு: 32.80 TMC
தற்போதைய இருப்பு: 6.36 TMC (19.4%)
நீர்வரத்து: 7,119 கன அடி
நீர் வெளியேற்றம்: 843
கோவை மாவட்டத்தில் இருந்து வரும் நொய்யல் ஆறு கரூர் மாவட்டத்தில் காவிரியில் இணைகிறது. கரூருக்கு அருகே ஆனைமலைப் பகுதியில் இருந்து உருவாகி அமராவதி அணையை கடந்து அமராவதி ஆறு காவிரியுடன் இணைகிறது.
மொத்த நீர்மட்டம்: 90 அடி
தற்போதைய நீர்மட்டம்: 42.03 அடி
முழு கொள்ளளவு: 4.05 TMC
தற்போதைய இருப்பு: 0.82 TMC (20.1%)
நீர்வரத்து: 1,530 கன அடி
நீர் வெளியேற்றம்: -
மேட்டூர் அணைக்கு கீழே பவானி, நொய்யல், அமராவதி ஆறுகள் காவிரியில் இணைவதால் டெல்டா மாவட்டங்களுக்கு மிகப்பெரிய பங்களிப்பை இவை அளிக்கின்றன. எனவே, மேட்டூர் மட்டுமின்றி இங்கிருந்து நீர் வெளியேறுவதையும் விவசாயிகள் எதிர்பார்ப்பார்கள்.
1. முக்கொம்பு மேல் அணைக்கட்டு: காவிரி திருச்சியை அடையும்போது அதன் அகலம் அதிகரிக்கும். காவிரி திருச்சியில் முக்கொம்பு அணைக்கட்டில் இருந்து கொள்ளிடம் மற்றும் காவிரி (கல்லணை நோக்கி) என இரண்டாக பாயும். கொள்ளிடம் பிரதான வெள்ள வடிகாலாகப் பயன்படுகிறது.
2. கல்லணை: உலகப் புகழ்பெற்ற கல்லணையில் காவிரி மீண்டும் 4 முதன்மை அமைப்புகளாக பிரிகிறது.
காவிரி நதிநீர் ஒரே இடத்தில் கடலில் கலக்காது. பல கிளைகளாக பிரிந்து கடலில் சங்கமிக்கிறது.
மேட்டூர் அணை: தற்போது இந்த அணை 73.18 அடி (35.49 TMC) என்ற அளவில் 38% நீர் இருப்பைக் கொண்டுள்ளது. கர்நாடக அணைகளான KRS மற்றும் கபினியில் இருந்து திறக்கப்படும் உபரி நீர் பிலிகுண்டுலுவைக் கடந்து மேட்டூரை அடையும் போது, மேட்டூர் அணையின் நீர் வரத்தும் இருப்பு வீதமும் அடுத்த சில நாட்களுக்குள் மிக வேகமாக அதிகரிக்கும்.
பவானிசாகர் மற்றும் அமராவதி: முறையே 19.4% மற்றும் 20.1% மட்டுமே நீர் இருப்பு இருந்தாலும், மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் பெய்து வரும் மழையால் பவானிசாகருக்கு 7,119 கனஅடி அளவிற்கு நீர் வரத்து கிடைக்கத் தொடங்கியுள்ளது விவசாயிகளுக்கு மகிழ்ச்சியளிக்கும் சேவையாகும்.
பின்குறிப்பு: அணைகள் குறித்த தரவுகள் அனைத்தும் தமிழ்நாடு அரசின் வேளாண்மை - உழவர் நலத்துறை அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் இருந்து, முக்கிய அணைகளின் நீர் இருப்பு மற்றும் நீர் வரத்து தொடர்ப்பு பக்கத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்டதாகும். தரவுகள் அனைத்தும் ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதிக்குட்பட்டது. (லிங்க் இதோ)