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Explainer: காவிரிக்காக தொடரும் நூற்றாண்டு கால சட்டப் போராட்டம்.. பின்னணியும் வரலாற்று உண்மைகளும்!

130 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நீடித்து வரும் காவிரி நதிநீர் பிரச்சனையின் வரலாறு, 1892 மற்றும் 1924 ஒப்பந்தங்கள் முதல் 2018 உச்சநீதிமன்றத் தீர்ப்பு வரை நடந்த சட்டப் போராட்டங்கள் மற்றும் தற்போதைய சவால்களை இந்த செய்தி தொகுப்பு விரிவாக விளக்குகிறது. 

Written ByR Balaji
Published: Aug 01, 2026, 07:29 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 07:29 PM IST
Explainer: காவிரிக்காக தொடரும் நூற்றாண்டு கால சட்டப் போராட்டம்.. பின்னணியும் வரலாற்று உண்மைகளும்!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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