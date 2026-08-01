/Explainer: காவிரிக்காக தொடரும் நூற்றாண்டு கால சட்டப் போராட்டம்.. பின்னணியும் வரலாற்று உண்மைகளும்!

காவிரி நதிநீர் விவகாரமானது இன்று நேற்று பிரச்சனை அல்ல.. அது ஒரு நூற்றாண்டு கால பிரச்சனை. சுமார் 130 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இப்பிரச்சனை நீடித்து வருகிறது. 1892 ஆம் ஆண்டில் மெட்ராஸ் மாகாணத்திற்கும் மைசூர் சமஸ்தானத்திற்கும் இடையே தொடங்கிய நீர் உரிமையை பற்றிய போராட்டம், இன்றைக்கு தமிழ்நாடு - கர்நாடகா மாநிலங்களுக்கு இடையேயான மிக முக்கிய சட்டப் போராட்டமாக உருவெடுத்துள்ளது.
காவிரி விவகாரத்தின் வரலாற்றை நாம் தெரிந்துக்கொள்ள 1892 மற்றும் 1924 ஆம் ஆண்டுகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தங்கள் முக்கியமானவை. குறிப்பாக, 1924ஆம் ஆண்டு சென்னை மாகாணத்திற்கும் மைசூர் அரசுக்கும் இடையே ஏற்பட்ட ஒப்பந்தம் காவிரி நீர் பகிர்வு தொடர்பான முக்கிய அடித்தளமாக அமைந்தது. இந்த ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில், காவிரி ஆற்றின் நீரைப் பயன்படுத்துவது தொடர்பாக இரு தரப்புக்கும் இடையே சில விதிமுறைகள் வகுக்கப்பட்டன.
அதாவது, காவிரி நதியை நம்பி தமிழகப் பகுதிகளில் விவசாயம் செழிப்பாக நடைபெற்று வந்தது. ஆனால், மேல்பாசன மாநிலமான மைசூர் சமஸ்தானம், காவிரியின் குறுக்கே புதிய அணைகளைக் கட்டத் திட்டமிட்டது. இதனால் தமிழகப் பகுதிக்கு வரும் நீரின் அளவு குறையும் அபாயம் எழுந்தது. இதையடுத்துதான், மெட்ராஸ் மாகாணத்தின் அனுமதியின்றி மைசூர் அரசு புதிய அணை திட்டங்களைச் செயல்படுத்தக் கூடாது என்று முதன்முறையாக ஒரு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது.
இதன் தொடர்ச்சியாக, மைசூர் அரசு கிருஷ்ணராஜ சாகர் அணையை கட்டத் தொடங்கியபோது, சென்னை மாகாணமும் தன் பங்கிற்கு மேட்டூர் அணையை கட்டத் திட்டமிட்டது. இந்த சூழலில் 1924 ஆம் ஆண்டு காவிரி நீர் பகிர்வு ஒப்பந்தம் 50 ஆண்டுகால கெடுவுடன் கையெழுத்தானது. இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலம் இரு பிராந்தியங்களுக்கும் இடையே காவிரி நீர் எவ்வாறு பகிர்ந்து கொள்ளப்பட வேண்டும் என்பதற்கான தெளிவான வரைமுறைகள் வகுக்கப்பட்டன.
இதையடுத்துதான் பிரச்சனை பெரிதாகிறது. 1924 ஆம் ஆண்டு போடப்பட்ட 50 ஆண்டுகால ஒப்பந்தம் 1974 ஆம் ஆண்டில் முடிவடைகிறது. கர்நாடக மாநிலம் காவிரியின் துணை நதிகளான கபினி, ஹேமாவதி, ஹாரங்கி உள்ளிட்ட ஆறுகளின் குறுக்கே புதிய அணைகளைக் கட்டத் தொடங்கியது. இதனால் தமிழகத்திற்கு இயல்பாக வர வேண்டிய நீரின் அளவு கணிசமாகக் குறைந்து, தஞ்சை மற்றும் காவேரி டெல்டா மாவட்டங்களில் விவசாயம் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டது.
பேச்சுவார்த்தைகள் மூலம் எந்தவொரு முடிவும் எட்டப்படாத நிலையை தொடர்ந்து, தமிழக அரசு காவிரி நீருக்கான தனது சட்டப்பூர்வ உரிமையை பெற நீதிமன்ற கதவுகளை தட்டியது. தமிழகத்தின் தொடர் சட்டப் போராட்டங்களின் விளைவாக, 1990 ஆம் ஆண்டு மத்திய அரசு 'காவிரி நதிநீர் நடுவர் மன்றத்தை' அமைத்தது.
205 டி.எம்.சி. தண்ணீர்: இதையடுத்து 1991 ஆம் ஆண்டில் தமிழகத்திற்கு ஆண்டுதோறும் 205 டி.எம்.சி தண்ணீரை கர்நாடகா குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் திறந்துவிட வேண்டும் என நடுவர் மன்றம் இடைக்கால உத்தரவு பிறப்பித்தது.
2007 (இறுதி தீர்ப்பு): கிட்டத்தட்ட 16 ஆண்டுகள் நீடித்த இந்த விசாரணைக்கு பின்னர் 2007 ஆம் ஆண்டு நடுவர் மன்றம் தனது இறுதி தீர்ப்பை வழங்கியது. அதில் தமிழகத்திற்கு ஆண்டிற்கு 192 டி.எம்.சி தண்ணீர் வழங்கப்பட வேண்டும் என உத்தரவிட்டது. நடுவர் மன்றத்தின் இறுதி தீர்ப்பை எதிர்த்து இரு மாநிலங்களும் உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தன.
பின்னர் 2018 ஆம் ஆண்டில் உச்சநீதிமன்றம் அளித்த இறுதி தீர்ப்பில், காவிரி நீரை எந்தவொரு மாநிலமும் சொந்தம் கொண்டாட உரிமை இல்லை என்று தலைமை நீதிபதி தனது தீர்ப்பில் தெரிவித்திருந்தார். மேலும், தமிழகத்திற்கு 177.25 டி.எம்.சி தண்ணீர் வழங்க வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டது.
உச்சநீதிமன்றம் 2018ல் வழங்கிய அந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்கத் தீர்ப்பில், நீர்ப் பங்கீட்டைத் தவிர மற்றொரு மிக முக்கியமான உத்தரவையும் பிறப்பித்தது. நடுவர் மன்றத்தின் தீர்ப்பையும், உச்சநீதிமன்ற வழிகாட்டுதல்களையும் முறையாகச் செயல்படுத்துவதற்காக 'காவிரி மேலாண்மை ஆணையம்' மற்றும் 'காவிரி நீர் ஒழுங்குமுறைக்குழு' ஆகிய அமைப்புகளை உடனடியாக அமைக்க மத்திய அரசுக்கு உத்தரவிட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து, 2018 ஜூன் மாதத்தில் மத்திய அரசு காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தை அதிகாரப்பூர்வமாக அமைத்தது. இதன் மூலம், காவிரி ஆற்று நீரைப் பங்கிடுவதிலும், அணைகளின் நீர்மட்டத்தைக் கண்காணிப்பதிலும் இந்த ஆணையமே இறுதி முடிவு எடுக்கும் அதிகாரத்தைப் பெற்றது.
உச்சநீதிமன்ற உத்தரவுக்குப் பிறகும், காவிரி விவகாரத்தில் முரண்பாடுகள் முழுமையாகக் களையப்படவில்லை என்பதே தற்போதைய நிதர்சனம்.
இயல்பாக மழை பெய்யும் ஆண்டுகளில் கர்நாடகா அணைகள் நிரம்பி வழிவதால், உபரி நீர் தமிழகத்திற்கு இயல்பாகவே வந்துவிடுகிறது. ஆனால், மழை பெய்யாத வறட்சிக் காலங்களில் 'விகிதாசார அடிப்படையில்' நீரைப் பகிர்ந்தளிப்பதில் இரு மாநிலங்களுக்கும் இடையே மீண்டும் மீண்டும் கருத்து வேறுபாடுகள் எழுகின்றன.
காவிரியின் குறுக்கே 'மேகதாட்டு' பகுதியில் புதிய அணை கட்ட கர்நாடக அரசு தீவிர முயற்சி எடுத்து வருகிறது. ஆனால், இந்த அணை கட்டப்பட்டால் தமிழகத்திற்கு வரும் நீரின் அளவு மேலும் குறையும் என்றும், இது உச்சநீதிமன்றத் தீர்ப்பிற்கு எதிரானது என்றும் கூறி தமிழக அரசு இதற்கு எதிர்ப்பை பதிவு செய்து வருகிறது.
காவிரி நீர் விவகாரம் தொடர்பாக உச்சநீதிமன்றத்தின் உத்தரவை எதிர்த்துக் கர்நாடகாவில் போராட்டங்கள் தீவிரமடைந்திருந்த சூழலில், கன்னட திரையுலகின் முன்னணி நடிகரான சிவராஜ்குமார் போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டார்.
அப்போது, பெங்களூருவில் படித்து வந்த தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த பொறியியல் கல்லூரி மாணவர் ஒருவர், நடிகர் சிவராஜ்குமார் மற்றும் கன்னட அமைப்பினரின் போராட்டத்தை விமர்சித்து முகநூலில் ஒரு பதிவை பகிர்ந்திருந்தார். இதனால் ஆத்திரமடைந்த போராட்டக்காரர்கள், அம்மாணவரைக் கண்டறிந்து அவரைத் தாக்கி, பலவந்தமாக மன்னிப்பு கேட்க வைத்து அதை வீடியோவாகப் பதிவு செய்து சமூக வலைதளங்களில் வெளியிட்டனர்.
இந்த வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் காட்டுத்தீயாய் பரவ, தமிழக மக்களிடையே பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியது. இதற்குப் பதிலடியாக, சென்னையில் உள்ள ஒரு பிரபல கர்நாடகா ஹோட்டல் மீதும் உணவகங்கள் மீதும் தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டன. இதன்பின்னர் வன்முறை சம்பவங்கள் மேலும் தீவிரமடைந்தது.
பெங்களூருவின் நயந்தஹள்ளி பகுதியில் அமைந்திருந்த தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த முன்னணி தனியார் பேருந்து நிறுவன டிப்போவிற்குள் புகுந்த திரளான வன்முறையாளர்கள், அங்கிருந்த பேருந்துகள் மீது தாக்குதல் நடத்தினர். கிட்டத்தட்ட 40க்கும் மேற்பட்ட சொகுசுப் பேருந்துகளுக்கு ஒரே நேரத்தில் தீ வைக்கப்பட்டது. பேருந்துகள் பற்றி எரிந்த காட்சிகள் ஊடகங்களில் வெளியாகி நாட்டையே அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது.
இதுமட்டுமின்றி, பெங்களூருவின் பல்வேறு பகுதிகளில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த தமிழகப் பதிவு எண் கொண்ட லாரிகள், கார்கள் மற்றும் பிற தனியார் வாகனங்களும் தீக்கிரையாக்கப்பட்டன.
சுமார் 130 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நீடித்து வரும் இந்த காவிரி நதிநீர் விவகாரம் என்பது, வெறும் அரசியல் அல்லது இரு மாநில பிரச்சனை மட்டுமல்ல, இது தமிழ்நாட்டின் டெல்டா மாவட்டங்களை சேர்ந்த லட்சக்கணக்கான விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரப் பிரச்சனையும், பெங்களூரு போன்ற பெருநகரங்களின் குடிநீர்த் தேவையோடும் கலந்த ஒரு மாபெரும் பிரச்சனை ஆகும்.
2016ல் நடந்த வன்முறை சம்பவங்கள் போன்ற உணர்ச்சிவசப்பட்ட செயல்கள் எந்தவொரு தீர்வையும் தராது. மாறாக இரு மாநில மக்களிடையேயான நல்லுறவை சீர்குலைக்கவே செய்யும். வறட்சிக் காலங்களில் ஏற்படும் தண்ணீர் பற்றாக்குறையை சமாளிக்க, இரு மாநில அரசுகளும் அரசியல் பேதங்களை மறந்து, காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் வழிகாட்டுதல்களையும், உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புகளையும் பரஸ்பரம் மதித்து செயல்பட வேண்டும்.
காவிரி நதி என்பது இயற்கையின் கொடை. அதனை உரிமை கொண்டாடுவதை தாண்டி, இரு மாநிலங்களும் சகோதரத்துவத்துடன் நீரைப் பகிர்ந்து கொள்வதே இந்த நூற்றாண்டு காலப் பிரச்சனைக்கு நிரந்தரமான மற்றும் சுமுகமான தீர்வாக அமையும்.