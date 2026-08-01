/காவிரி பிரச்சனை: “கருணாநிதி செய்த தவறுதான் காரணம்”.. அமைச்சர் நிர்மல்குமார் குற்றச்சாட்டு

திருநெல்வேலியில் தனியார் கல்லூரி பட்டமளிப்பு விழாவில் கலந்து கொண்ட மின்சாரம் மதுவிலக்கு மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் சிடிஆர் நிர்மல்குமார் நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது, சென்னை - மைசூர் உடன்படிக்கையிலிருந்த முக்கிய சட்டப்பிரிவை முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி நீக்கியதே, காவிரி நீர் தமிழகத்திற்கு தங்கு தடையின்றி கிடைப்பதில் நிலவும் சிக்கலுக்கு முதன்மையான காரணம் என தெரிவித்தார்.
இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர், காவிரி விவகாரத்தில் சட்டரீதியாக உச்சநீதிமன்றத்தை அணுகுவதே தண்ணீரைப் பெற்றுத்தர ஒரே வழியாகும். கர்நாடக அரசு, தமிழகத்திற்குத் தண்ணீர் தரக்கூடாது என்ற ஒரே நோக்கத்துடன் 100 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகச் செயல்பட்டு வருகிறது.
தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சியில் இருந்தபோது, சென்னை ராஜதானி - மைசூர் ஒப்பந்தத்தின் பலனையும், நமது வலுவான சட்டப்பிடியையும் இழந்தோம். அதாவது, தீர்ப்பாய உத்தரவை கர்நாடகா நிறைவேற்றாவிட்டால் அணையின் செயல்பாட்டை ஆணையமே கைப்பற்றி தண்ணீரை திறக்கலாம் என்ற விதியை முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி நீக்கிவிட்டார். திமுக செய்த தவறுகளுக்கு உச்சநீதிமன்றத்தை நாடுவது மட்டுமே தீர்வாகும். காவிரியை பெற வேறு என்ன வழிகள் உள்ளன என்பது குறித்து முதலமைச்சர் ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுப்பார்.
தற்போது சட்டப்போராட்டம் மட்டுமே நமக்கிருக்கும் ஒரே வழி. மத்திய நீர்வளத்துறை அமைச்சரும், மத்திய அரசின் பிரதிநிதிகளும் கர்நாடகாவிற்கு ஆதரவாக பேசுவது கண்டனத்திற்குரியது. திமுகவும் அதன் கூட்டணி கட்சிகளும் மத்தியிலும் மாநிலத்திலும் ஆட்சியில் இருந்தபோதே தீர்ப்பாய தீர்ப்பை முழுமையாக அமல்படுத்த முடியவில்லை. காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் அமைக்க 2018 வரை கடுமையான போராட்டம் நடத்த வேண்டியிருந்தது.
காவிரி விவகாரத்தில் கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் அல்லது பாஜக என எந்த ஆட்சி இருந்தாலும், தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் தரக்கூடாது என்பதில் அவர்கள் ஒரே நிலைப்பாட்டில்தான் உள்ளனர். 'ராகுல் காந்தி சொன்னால் தண்ணீர் வந்துவிடும்' என்று கூறும் அன்புமணி, காங்கிரஸ் கூட்டணியில் இருந்தபோது கூட தீர்ப்பாய தீர்ப்பை அமல்படுத்த முடியாத சூழல் இருந்ததை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் என கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அமைச்சர் நிர்மல்குமார், தமிழகத்தில் மின்கட்டண உயர்வு தொடர்பாக முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தவறான தகவல்களை தெரிவித்து வருகிறார். 3 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட புகார்கள் வந்துள்ளதாக அவர் கூறுவது முற்றிலும் உண்மையல்ல. பொதுமக்களிடமிருந்து அதுபோன்ற புகார்கள் எதுவும் வரவில்லை. மாறாக, நிர்வாக ரீதியாக தானாக முன்வந்து சுழற்சி முறையில் 3 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மின் இணைப்புகள் ஆய்விற்காக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளன.
3 லட்சத்திற்கும் அதிகமான புகார்கள் வந்துள்ளன, அதனால் யாரும் மின்கட்டணம் செலுத்த வேண்டாம்' என தவறானத் தகவலைப் பரப்புகின்றனர். நேற்று ஆய்வு செய்யப்பட்ட 10,000 மின் இணைப்புகளில் வெறும் 50 இணைப்புகளில் மட்டுமே கட்டண மாற்றம் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. அதுவும் வீடுகள் பூட்டப்பட்டிருந்ததால் ஏற்பட்ட மாற்றமே தவிர வேறு காரணமில்லை. கடந்த 3, 4 ஆண்டுகளாகவே கோடைகாலம் முடிவடைந்த பின் மின் பயன்பாடு அதிகரிப்பதால் கட்டணம் உயர்வது இயல்பான ஒன்றுதான்.
தனிப்பட்ட புகார்கள் ஏதேனும் இருந்தால், பொதுமக்கள் சம்பந்தப்பட்ட மின்வாரிய அலுவலகத்தில் தெரிவித்தால் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். வாட்ஸ்அப் தகவல்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு திமுக தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான ஒருவர் இதுபோன்ற வதந்திகளைப் பரப்பக்கூடாது. விளக்கம் தேவைப்பட்டால் எங்களைத் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என கூறினார்.