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காவிரி பிரச்சனை: “கருணாநிதி செய்த தவறுதான் காரணம்”.. அமைச்சர் நிர்மல்குமார் குற்றச்சாட்டு

சென்னை - மைசூர் உடன்படிக்கையிலிருந்த முக்கிய சட்டப்பிரிவை முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி நீக்கியதே, காவிரி நீர் தமிழகத்திற்கு தங்கு தடையின்றி கிடைப்பதில் நிலவும் சிக்கலுக்கு முதன்மையான காரணம் aமைச்சர் சிடிஆர் நிர்மல்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

Written ByR Balaji
Published: Aug 01, 2026, 05:12 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 05:12 PM IST
காவிரி பிரச்சனை: “கருணாநிதி செய்த தவறுதான் காரணம்”.. அமைச்சர் நிர்மல்குமார் குற்றச்சாட்டு

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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