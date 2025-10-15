English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • சிபிஐ அதிகாரி எனக்கூறி கோடிக்கணக்கில் மோசடி.. கோவையில் சுற்றிவளைப்பு!

CBI அதிகாரி என்று கூறி பல்வேறு நகரங்களில் கோடிக்கணக்கில் மோசடி செய்த நபரை சி.பி.ஐ. அதிகாரிகள் கோவையில் கைது செய்து டெல்லி அழைத்து சென்றனர்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Oct 15, 2025, 03:56 PM IST
சிபிஐ அதிகாரி எனக்கூறி கோடிக்கணக்கில் மோசடி.. கோவையில் சுற்றிவளைப்பு!

கோவை ரேஸ் கோர்ஸ் பகுதியில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வசித்து வருபவர் சித்திரவேல்(32). இவர் டெல்லி உள்பட பல்வேறு நகரங்களில் சி.பி.ஐ. அதிகாரி என்று கூறி மோசடியில் ஈடுபட்டுள்ளார். மத்திய அரசில் வேலை வாங்கி தருகிறேன் என்று தெரிவித்து மோசடியில் ஈடுபட்டுள்ளார். ஆன்லைன் மூலமும் ஏராளமான மோசடிகளில் ஈடுபட்டு வந்ததாக தெரிகிறது.

இந்த சூழலில், இவரின் மோசடி குறித்து டெல்லியில் உள்ள சி.பி.ஐ. அதிகாரிகளுக்கு புகார்கள் வந்துள்ளன. இதனைத் தொடர்ந்து வழக்கு பதிவு செய்து அவரை சி.பி.ஐ. அதிகாரிகள் தேடி வந்தனர். அப்போது சித்திரவேல் கோவையில் தங்கி இருப்பது குறித்து டெல்லி சி.பி.ஐ. அதிகாரிகளுக்கு தகவல் கிடைத்துள்ளது. இதையடுத்து நேற்று (அக்டோபர் 14) கோவை வந்தடைந்த டெல்லி சி.பி.ஐ. அதிகாரிகள் ரேஸ் கோர்ஸ் பகுதியில் சித்திரவேல் தங்கி இருந்த வீட்டிற்கு சென்று அவரை கைது செய்தனர்.

பின்னர் அவரது வீட்டில் சோதனை நடத்திய போது ஏராளமான போலி அடையாள அட்டைகள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. சி.பி.ஐ. அதிகாரி தோற்றத்தில் போலி அடையாள அட்டைகளும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. தொடர்ந்து கைது செய்யப்பட்ட சித்திரவேலை, மத்திய ஆயுதப்படை போலீசாரின் உதவியுடன் தனி இடத்துக்கு அழைத்து சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனர். 

இந்த நிலையில், இன்று (அக்டோபர் 15) கோவை தலைமை குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி அவரை டெல்லி அழைத்துச் செல்ல மனு தாக்கல் செய்தனர். மனுவை விசாரித்த கோவை தலைமை நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்ற நீதிபதி சிவக்குமார் டெல்லி அழைத்துச் செல்ல அனுமதி அளித்த நிலையில், சித்திரவேலை சிபிஐ அதிகாரிகள் டெல்லி அழைத்துச் சென்றனர். டெல்லியில் கூடுதல் தலைமை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த உள்ளனர்.

