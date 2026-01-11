நாளை டெல்லி செல்லும் விஜய்! தொடர்ந்து 3 நாட்கள் விசாரணை? முழு விவரம்!

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய்க்கு, மத்திய புலனாய்வு துறை (CBI) சம்மன் அனுப்பியிருப்பது தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த ஆண்டு கரூரில் நடைபெற்ற த.வெ.க பொதுக்கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் 41 பேர் உயிரிழந்த துயர சம்பவம் தொடர்பாக, நாளை ஜனவரி 12ம் தேதி டெல்லியில் உள்ள சிபிஐ தலைமை அலுவலகத்தில் விசாரணைக்கு ஆஜராகுமாறு விஜய்க்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. கடந்த 2025ம் ஆண்டு செப்டம்பர் 27ம் தேதி, கரூர் மாவட்டம் வேலுசாமிபுரத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் பிரம்மாண்டமான பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் கட்சியின் தலைவர் விஜய் கலந்துகொண்டு உரையாற்றினார். சுமார் 10,000 பேர் மட்டுமே கூடுவதற்கான அனுமதி பெறப்பட்டிருந்த நிலையில், எதிர்பாராத விதமாக 30,000-க்கும் மேற்பட்ட தொண்டர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் அங்கு குவிந்தனர்.
சிபிஐ விசாரணை
கூட்டம் முடிந்து விஜய் அங்கிருந்து புறப்படும் சமயத்தில், கூட்ட நெரிசல் கட்டுக்கடங்காமல் போனது. இதில் சிக்கி 18 பெண்கள், 10 குழந்தைகள் உட்பட மொத்தம் 41 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். மேலும் 60க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர். இந்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. தொடக்கத்தில் தமிழக காவல்துறையின் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு இந்த வழக்கைக் விசாரித்து வந்தது. இருப்பினும், விசாரணையில் வெளிப்படைத்தன்மை வேண்டும் என்று கோரி தொடரப்பட்ட வழக்கை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம், கடந்த அக்டோபர் மாதம் இந்த வழக்கை சிபிஐ வசம் ஒப்படைத்தது. மூன்று பேர் கொண்ட குழு விசாரணையைக் கண்காணித்து வருகிறது.
தீவிர விசாரணை
இந்த வழக்கை கையில் எடுத்த சிபிஐ அதிகாரிகள், கடந்த சில மாதங்களாக தீவிர விசாரணையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். ஏற்கனவே கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் தங்கவேல், காவல் கண்காணிப்பாளர் ஜோஷ் தங்கையா மற்றும் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகளிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், த.வெ.க பொதுச்செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த், கரூா் மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் மதியழகன் உள்ளிட்ட கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகளிடமும் சிபிஐ விசாரணை நடத்தி வாக்குமூலம் பெற்றுள்ளது.
விஜய்க்கு சம்மன் ஏன்?
கூட்டத்திற்கான ஏற்பாடுகள், பாதுகாப்பு வசதிகள் மற்றும் கூட்ட நெரிசலுக்கான காரணங்கள் குறித்து பல்வேறு கோணங்களில் சிபிஐ விசாரித்து வருகிறது. த.வெ.க தரப்பில், "காவல்துறையின் மெத்தனப்போக்கு மற்றும் போதிய பாதுகாப்பு வழங்காததே விபத்துக்கு காரணம்" என்று கூறி, அதற்கான வீடியோ ஆதாரங்களையும் சிபிஐ-யிடம் சமர்ப்பித்துள்ளனர். இந்நிலையில், கூட்டத்தை நடத்திய அமைப்பின் தலைவர் என்ற முறையிலும், சம்பவம் நடந்த அன்று கள நிலவரம் குறித்து அறிந்து கொள்ளவும் விஜய்க்கு இந்த சம்மன் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. நாளை ஜனவரி 12ம் தேதி திங்கட்கிழமை, புதுடெல்லியில் உள்ள சிபிஐ அலுவலகத்தில் அவர் நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என்று அந்த சம்மனில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
த.வெ.கவின் அடுத்த கட்டம்
விஜய்க்கு சம்மன் அனுப்பப்பட்டது குறித்து கருத்து தெரிவித்த த.வெ.க மூத்த நிர்வாகி ஒருவர், "சட்டத்தின் மீது எங்களுக்கு முழு நம்பிக்கை உள்ளது. இதுவரை விசாரணைக்கு முழு ஒத்துழைப்பு அளித்து வருகிறோம். எங்கள் தலைவர் விஜய் நேரில் ஆஜராவாரா அல்லது வழக்கறிஞர்கள் மூலம் பதிலளிப்பாரா என்பது குறித்து சட்ட நிபுணர்களுடன் ஆலோசித்து முடிவெடுக்கப்படும்," என்று தெரிவித்துள்ளார். ஏற்கனவே விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்குத் தலா ரூ. 20 லட்சம் நிவாரணம் வழங்கியதுடன், தனது மாநிலம் தழுவிய சுற்றுப்பயணத்தையும் விஜய் ரத்து செய்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் வேளையில், இந்த சிபிஐ விசாரணை விஜய்க்கும் அவரது கட்சிக்கும் எத்தகைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.
