/CBSE Class 12 Re-evaluation 2026: விண்ணப்பிக்க இன்று கடைசி நாள்.. எப்படி அப்ளை செய்வது?

CBSE Class 12 Revaluation 2026: சிபிஎஸ்இ பிளஸ் 2 பொதுத் தேர்வு எழுதிய மாணவர்களுக்கான விடைத்தாள் மறுமதிப்பீடு மற்றும் குறைதீர்ப்பு தொடர்பான முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்றை சிபிஎஸ்இ வெளியிட்டுள்ளது. இதன்படி, தேர்வு எழுதிய மாணவர்கள் தங்களுடைய விடைத்தாள் நகல்களில் ஏதேனும் குறைபாடுகளை கண்டறிந்தாலோ அல்லது மதிப்பெண் மதிப்பீட்டில் திருப்தி இல்லாவிட்டாலோ, அதற்கு ஆன்லைன் மூலமாக விண்ணப்பிப்பதற்கான கால அவகாசம் தற்போது ஜூன் 7 ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக, இந்த இணையவழி விண்ணப்ப பதிவு கடந்த ஜூன் 2 ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்கியது. திட்டமிடப்பட்டபடி இதற்கான கால அவகாசம் நேற்றுடன் (ஜூன் 6 சனிக்கிழமை) முடிவடைய இருந்த நிலையில், மாணவர்களின் நலன் கருதி இன்று (ஜூன் 7) வரை விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்: ஏற்கெனவே தங்களுடைய விடைத்தாளின் நகலை பெற்ற மாணவர்கள் மட்டுமே இந்த மறுமதிப்பீட்டு வசதியை பயன்படுத்த தகுதியுடையவர்கள் ஆவர்.
ஒற்றை விண்ணப்பம்: விடைத்தாளில் பக்கங்கள் விடுபட்டிருப்பது, கூடுதல் தாள்கள், வரைபடங்கள் அல்லது கிராப் தாள்கள் காணாமல் போனது போன்ற தொழில்நுட்ப பிரச்சினைகள் மற்றும் மறுமதிப்பீடு ஆகிய இரண்டிற்கும் சேர்த்து மாணவர்கள் ஒரே ஒரு விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பித்தால் போதுமானது. ஒவ்வொரு பிரச்சினைக்கும் தனித்தனியாக விண்ணப்பிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.
கட்டண விவரம்: விடைத்தாள் குறைபாடுகளை சுட்டிக்காட்டுவதற்கு ஒரு பாடத்திற்கு ரூ. 100 கட்டணமாகவும், மறுமதிப்பீடு செய்வதற்கு ஒரு பாடத்திற்கு ரூ. 25 கட்டணமாகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
கட்டணம் செலுத்தும் முறை: இதற்கான தொகையை யுபிஐ, கிரெடிட் கார்டு, டெபிட் கார்டு அல்லது நெட் பேங்கிங் போன்ற டிஜிட்டல் முறைகளில் மட்டுமே இணையவழியில் செலுத்த வேண்டும்.
மேலும், ஆன்லைன் விண்ணப்பங்கள் மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என்றும் தபால் மூலமாகவோ அல்லது நேரடியாகவோ சமர்ப்பிக்கப்படும் இதர விண்ணப்பங்கள் எக்காரணம் கொண்டும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது என சிபிஎஸ்இ நிர்வாகம் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது. எனவே, விண்ணப்பிக்க தவறவிட்ட மாணவர்கள் இன்றுள்ள அவகாசத்தை பயன்படுத்தி விரைந்து விண்ணப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.