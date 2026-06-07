Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /CBSE Class 12 Re-evaluation 2026: விண்ணப்பிக்க இன்று கடைசி நாள்.. எப்படி அப்ளை செய்வது?

CBSE Class 12 Re-evaluation 2026: விண்ணப்பிக்க இன்று கடைசி நாள்.. எப்படி அப்ளை செய்வது?

CBSE Class 12 Re-evaluation 2026: சிபிஎஸ்இ பிளஸ் 2 விடைத்தாள் மறுமதிப்பீடு மற்றும் குறைதீர்ப்பிற்கு உரிய கட்டணத்துடன் இணையவழியில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கால அவகாசம் இன்று வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. 

Written ByR Balaji
Published: Jun 07, 2026, 10:45 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 10:45 AM IST
CBSE Class 12 Re-evaluation 2026: விண்ணப்பிக்க இன்று கடைசி நாள்.. எப்படி அப்ளை செய்வது?
Image Credit: Image Source: X

About the Author

R Balaji

R Balaji

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
டாம்கோ : ரூ.30 லட்சம் வரை தொழில் கடன் பெற விண்ணபிப்பது எப்படி? தமிழ்நாடு அரசு
TAMCO Loan Scheme7 min ago
2
lliance PU College38 min ago
3
Personal Loan47 min ago
4
CBSE1 hr ago
5
Vellore2 hrs ago