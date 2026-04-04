இந்தி திணிப்பு: MK Stalin vs Dharmendra Pradhan.. அதிமுக எந்த பக்கம்?

Hindi Imposition Mk Stalin vs Dharmendra Pradhan: மும்மொழி கொள்கைக்கு கண்டனம் தெரிவித்த தமிழக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், இந்தி திணிப்புக்கு அதிமுக தமிழக மக்களின் பக்கம் இருக்கிறதா அல்லது டெல்லி மேலதிகாரிகளின் பக்கம் நிற்கிறதா என கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 4, 2026, 08:10 PM IST
  • 6 வகுப்பு முதல் மும்மொழி கொள்கை என சிபிஎஸ்இ அறிவித்துள்ளது
  • இதற்கு தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தனது கண்டணத்தை தெரிவித்துள்ளார்
  • மேலும், இந்தி திணிப்பில் அதிமுக எந்த பக்கம் என கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்

Trending Photos

பங்குனி 21 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
பங்குனி 21 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
‘லீடர்’ படம் வொர்த்தா இல்லையா? ரசிகர்களின் விமர்சனம் இதோ!
camera icon6
Leader
‘லீடர்’ படம் வொர்த்தா இல்லையா? ரசிகர்களின் விமர்சனம் இதோ!
புதன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி 2026: பண மழையில் நனைய போகும் 5 அதிர்ஷ்ட ராசிகள்!
camera icon6
Budhan Peyarchi
புதன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி 2026: பண மழையில் நனைய போகும் 5 அதிர்ஷ்ட ராசிகள்!
RCB-ஐ காலி பண்ண... சின்னசாமியில் பிரெவிஸ்... CSK செய்ய வேண்டிய முக்கிய மேட்டர்!
camera icon10
CSK
RCB-ஐ காலி பண்ண... சின்னசாமியில் பிரெவிஸ்... CSK செய்ய வேண்டிய முக்கிய மேட்டர்!
2026-27 ம் கல்வியாண்டில் இருந்து பள்ளிகளில் 6 ம் வகுப்பு முதல் மும் மொழி கொள்கை நடை முறைப்படுத்தப்படும் என்று சி.பி.எஸ்.இ. அறிவித்துள்ளது. இதற்கு தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தனது கடுமையான கண்டனத்தை தெரிவித்திருந்தார். அதாவது, தேசிய கல்விக் கொள்கை 2020 மற்றும் CBSE பாடத்திட்டம் மூலம் இந்தி திணிப்பு நடைபெறுகிறது என கூறி உள்ளார். 

இந்தி திணிப்பு 

இது தொடர்பாக எக்ஸ் தளத்தில், தேசியக் கல்விக் கொள்கை 2020-ஐச் சார்ந்து, அண்மையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள சி.பி.எஸ்.இ. பாடத்திட்டம் என்பது சாதாரண கல்விச் சீர்திருத்தம் அல்ல; அது மொழித் திணிப்பை நோக்கிய, நாம் நீண்டகாலமாக வெளிப்படுத்தி வந்த அச்சங்களை உறுதிப்படுத்தும் வகையிலான, நன்கு திட்டமிடப்பட்ட ஆழ்ந்த கவலைக்குரிய முயற்சியாகும்.

“இந்திய மொழிகளை ஊக்குவிக்கிறோம்” என்ற போர்வையில், இந்தியாவின் செழுமையான மற்றும் பன்மைத்துவம் நிறைந்த மொழிப் பாரம்பரியத்தைத் திட்டமிட்டு ஒதுக்கி, இந்திக்கு முன்னுரிமை அளித்து மையப்படுத்தும் செயலை அரசியல் நோக்கத்துடன் பா.ஜ.க. தலைமையிலான NDA அரசு தீவிரமாக முன்னெடுத்து வருகிறது. “மும்மொழிக் கொள்கை” என்பது, உண்மையில் இந்தி பேசாத மாநிலங்களில் இந்தியை விரிவுபடுத்தும் முயற்சியாகும்.

மற்ற மாநிலத்தவர்கள் தமிழை படிப்பார்களா? 

தென் மாநில மாணவர்களைப் பொறுத்தவரையில், இந்தத் திட்டம், கட்டாய இந்தி என்பதைக் கடந்து வேறேதுமில்லை. இருப்பினும், இதில் ஒருவருக்கொருவர் இடையிலான பரிமாற்றம் எங்கே இருக்கிறது? இந்தி பேசும் மாநிலங்களைச் சேர்ந்த மாணவர்கள், தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் அல்லது வங்கம், மராத்தி உள்ளிட்ட மொழிகளைக் கட்டாயமாகப் படிப்பார்களா? இதுகுறித்த தெளிவின்மை, இதிலுள்ள ஒருசார்பையும் - பாகுபாட்டையும் வெளிப்படுத்துகிறது.
கபட நாடகத்தின் உச்சம்

இந்த முரண் வெளிப்படையானது, இதனை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. கேந்திரிய வித்யாலயா பள்ளிகளில் தமிழைக் கட்டாயமாக்க முடியாத - தொடர்ச்சியாகப் போதிய தமிழாசிரியர்களை நியமிக்கத் தவறிய இதே ஒன்றிய அரசு, இந்திய மொழிகளை ஊக்குவிக்கிறோம் என்று மாநிலங்களுக்குப் பாடம் எடுக்க நினைக்கிறது. இது பொறுப்புணர்வல்ல; கபட நாடகத்தின் உச்சம்!

ஆசிரியர்களின் எண்ணிக்கை, போதிய பயிற்சிக்கான திறன் மற்றும் உட்கட்டமைப்பு ஆகியவை குறித்த உண்மைக் களநிலவரத்தை ஒன்றிய அரசு உணர்ந்திருக்கிறதா? இந்தச் செயல்திட்டத்தை அமல்படுத்த தகுதிவாய்ந்த ஆசிரியர்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள்? கல்வித் துறையில் மிகப்பெரிய சுமையை ஏற்படுத்தும் இந்த நகர்வுக்கான நிதி ஆதாரம் எங்குள்ளது? எவ்விதத் திட்டமிடலும், வளங்களும், பொறுப்பும் இல்லாத உள்நோக்கம் கொண்ட மற்றுமோர் திட்டமாகவே இது தோன்றுகிறது.

இது மொழி குறித்த கேள்வி மட்டுமல்ல

இது மொழி குறித்த கேள்வி மட்டுமல்ல; நியாயம், கூட்டாட்சி மற்றும் சமவாய்ப்புகள் குறித்த கேள்விகளுமாகும். இந்தி பேசும் மாணவர்களைக் கட்டமைப்புரீதியான சலுகைகளை அளித்து, உயர்கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்புகளில் அவர்களுக்கு ஆதாயம் ஏற்படுத்துவதோடு, மாநிலங்களுக்கிடையே மேலும் ஏற்றத்தாழ்வுகளையே இது உண்டாக்கும்.

முன்னெப்போதும் இல்லாத வேகத்தில் உலகம் முன்னோக்கி நகரும் வேளையில், நம் குழந்தைகள் எதிர்காலத்திற்காகத் தயாராக இருக்க வேண்டும். செயற்கை நுண்ணறிவு, அனிமேஷன் - விஷுவல் எஃபக்ட்ஸ் - கேமிங் - காமிக்ஸ் உள்ளிட்ட துறைகளில்  அவர்களது திறனை மேம்படுத்தி, அவர்களது அறிவியல் பார்வையையும் திறனாய்வுச் சிந்தனையையும் ஊக்குவிக்க வேண்டும். மாறாக, இத்தகைய பிற்போக்குத்தனமான, இறுக்கமான மொழிச் சுமை அவர்களது முன்னேற்றத்தைத் தடுப்பதாக உள்ளது.

இந்தியைத் திணிப்பதில் ஒன்றிய அரசு மும்முரம்

தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்கள் தொடர்ச்சியாக எழுப்பிய நியாயமான - ஜனநாயகப்பூர்வமான கவலைகளை ஒதுக்கித் தள்ளிவிட்டு, இந்தியைத் திணிப்பதில் ஒன்றிய அரசு மும்முரமாக இருப்பது தெரிகிறது. இந்தச் செயல், கூட்டுறவுக் கூட்டாட்சியியலுக்கு எதிரானது, கோடிக்கணக்கான இந்தியர்களின் மொழி அடையாளங்களை நேரடியாக அவமதிக்கும் செயல்.

அதிமுக இந்தி திணிப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறதா? 

இந்தியாவின் வலிமை என்பது, பன்முகத்தன்மையில்தான் இருக்கிறதே தவிர, திணிக்கப்படும் ஒற்றைத்தன்மையில் இல்லை. இந்தச் சமநிலையைக் குலைக்கும் எத்தகைய முயற்சிகளும் தவறானவை மட்டுமல்ல, ஆபத்தானதுமாகும். நம் நாட்டின் அடிப்படையான பன்மைத்துவத்தையே தாக்கும் இத்தகைய கொள்கைகள் கடுமையாக எதிர்க்கப்பட வேண்டிவையாகும். பழனிசாமி தலைமையிலான அ.தி.மு.க.வும், அதன் NDA கூட்டணிக் கட்சிகளும் இந்தத் திணிப்பை ஏற்றுக்கொள்கின்றனரா? அல்லது நமது மாணவர்களின் எதிர்காலம், அடையாளம் மற்றும் உரிமைகளுக்காக ஒரே ஒரு முறையாவது முதுகெலும்போடு எதிர்ப்பார்களா? என கேள்வி எழுப்பினார். 

தர்மேந்திர பிரதான் பதில் 

இந்த சூழலில், இதற்கு மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதில் அளித்தார். அவர், தேசிய கல்வி கொள்கை 2020 மொழித் திணிப்பு அல்ல. தாய் மொழியை முன்னிலைப்படுத்தி பல்மொழித் திறனை வளர்க்கும் திட்டம். இந்தி திணிப்பு என்ற குற்றச்சாட்டு அரசியல் நோக்கத்துடன் உருவாக்கப்பட்டது என பதில் கூறி உள்ளார். 

தர்மேந்திர பிரதானுக்கு ஸ்டாலின் பதில் 

இந்த நிலையில், முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதானின் இந்த பதிலுக்கு பதில் அளித்துள்ளார். அதாவது, மும்மொழி கொள்கை மூலம் மறைமுகமாக இந்தி திணிப்பு நடக்கிறது. தமிழக அரசு தெளிவாக மறுத்து இரண்டு மொழி கொள்கையை தொடரும். சமக்ரா கல்வி திட்டத்தில் ரூ. 2,200 கோடி நிதியை நிறுத்துவது அரசியல் அழுத்தம் மற்றும் மாநில உரிமைகளை மீறும் செயல் என குற்றச்சாட்டினார். மேலும், தமிழகத்தின் கல்வி அமைப்பு வலுவானது என பதில் அளித்துள்ளார். 

அதிமுக எந்த பக்கம்? 

அதேசமயம், அதிமுக பொது செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் அவரது தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கட்சிகள் இந்த விஷயத்தில் தங்களின் தெளிவான நிலைப்பாட்டை கூற வேண்டும். பாஜகாவால் முன்னெடுக்கப்படும் இந்த மும்மொழி கொள்கையை அவர்கள் ஆதரிக்கிறார்களா? எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழ்நாட்டு மக்களின் பக்கம் நிற்கிறாரா அல்லது கொள்கை என்ற போர்வையில் இந்தியை திணிக்க முய்லும் தனது டெல்லி மேலதிகாரிகளின் பக்கம் நிற்கிறாரா என்பதை தெளிவுப்படுத்த வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். 

மேலும் படிக்க: சீமான் vs TVK பிரபு.. காரைக்குடி யாருக்கு? குறுக்கே வரும் அமமுக.. கள நிலவரம் என்ன?

மேலும் படிக்க: விஜய்யே Game Changer.. சசிகலாவால் அமமுகவுக்கு பாதிப்பா? - டிடிவி தினகரன் பதில்

