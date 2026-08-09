Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /கோயில்களில் இனி செல்போன் எடுத்துச்செல்ல தடை! அறநிலையத்துறை புது கட்டுப்பாடு..

கோயில்களில் இனி செல்போன் எடுத்துச்செல்ல தடை! அறநிலையத்துறை புது கட்டுப்பாடு..

தமிழ்நாட்டில் உள்ள கோயில்களில், செல்போன் கொண்டு செல்ல சில புதிய விதிமுறைகள் கொண்டு வரப்பட இருக்கின்றன. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம். 

Written ByYuvashree
Published: Aug 09, 2026, 06:25 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 06:25 PM IST
கோயில்களில் இனி செல்போன் எடுத்துச்செல்ல தடை! அறநிலையத்துறை புது கட்டுப்பாடு..
Image Credit: Cellphones Prohibited | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Explained: 8வது ஊதியக் குழு... லெவல் 1-18 அரசு ஊழியர்களுக்கு அட்டகாசமான சம்பள உயர்வு
2
3
4
5