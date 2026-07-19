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மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு : வெளியூரில் வசிப்பவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்?

Census 2027: மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பதிவு செய்ய வெளியூரில் வசிப்பவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 19, 2026, 01:43 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 01:43 PM IST
மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு : வெளியூரில் வசிப்பவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்?
Image Credit: Census 2027: Living Away From Home? Here&#039;s How to Register OnlineSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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