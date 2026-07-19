/மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு : வெளியூரில் வசிப்பவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்?

Census 2027: மத்திய அரசு தமிழ்நாட்டில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பை தொடங்கியுள்ளது. பொதுமக்கள் தாங்களாகவே ஆன்லைனில் தங்களின் விவரங்களை சுயமாக பதிவு செய்யலாம் அல்லது வீட்டுக்கு வரும் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடத்தும் அரசு அலுவலர்களிடமும் உங்கள் சுய விவரங்களை கொடுக்கலாம். வெளியூரில் வசிப்பவர்கள் என்றால், உங்களின் விவரங்களை குடும்பத்தினரே அரசு அலுவலர்களிடம் தெரிவிக்கலாம்.
ஒருவேளை நீங்கள வசிக்கும் பகுதியிலேயே உங்கள் விவரத்தை கொடுத்துவிட்டால், சொந்த ஊரில் உங்கள் விவரங்கள் பதிவு செய்யப்படாமல் இருப்பதை உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள். அதாவது இரட்டைப் பதிவு இருத்தல் கூடாது. சொந்த ஊரில் யாரும் இல்லை என்ற சூழலில், ஆன்லைனில் கூட உங்களின் சுய விவரங்களை நீங்களாகவே பதிவு செய்துவிட முடியும். எப்படி? என கேட்கிறீர்களா? செல்போன் இருந்தால் கூட உங்களின் சுய விவரங்களை மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பில் பதிவு செய்துவிடலாம். எப்படி என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்குச் செல்லவும். உங்கள் மொபைல் பிரவுசரைத் திறந்து, மத்திய அரசின் அதிகாரப்பூர்வ மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு போர்ட்டலுக்குச் செல்ல வேண்டும் (தேர்தல் அல்லது கணக்கெடுப்பு அறிவிக்கப்படும் போது இதற்கான பிரத்யேக லிங்க் censusindia.gov.in பக்கத்தில் வெளியாகும்).
இணையதளத்தில் உள்ள 'Self-Enumeration' என்ற ஆப்ஷனைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
உங்கள் தற்போதைய மொபைல் எண்ணை உள்ளிட்டு, 'Get OTP' என்பதை அழுத்தவும்.
மொபைலுக்கு வரும் OTP எண்களை உள்ளிட்டு லாகின் செய்யவும்.
லாகின் செய்தவுடன், முதலில் குடும்பத் தலைவரின் பெயர், முகவரி, மொபைல் எண் போன்ற விவரங்களை நிரப்ப வேண்டும்.
கேள்விகளுக்குப் பதிலளித்தல்:
இதையடுத்து திரையில் தோன்றும் கேள்விகளுக்குத் துல்லியமாகப் பதிலளிக்க வேண்டும். இதில் பொதுவாக பின்வரும் விவரங்கள் கேட்கப்படும்:
வீட்டின் தரம் (சொந்த வீடா, வாடகை வீடா, குடிநீர் வசதி, கழிவறை வசதி போன்றவை).
குடும்பத்தில் உள்ள மொத்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை.
ஒவ்வொரு குடும்ப உறுப்பினரின் பெயர், பாலினம், பிறந்த தேதி, திருமண நிலை, கல்வித் தகுதி, தொழில் மற்றும் தாய்மொழி போன்ற விவரங்களை தனித்தனியாகப் பதிவு செய்ய வேண்டும்.
விவரங்களைச் சரிபார்த்தல்:
அனைத்து விவரங்களையும் உள்ளிட்ட பிறகு, தட்டச்சு செய்தவை சரியாக உள்ளதா என்பதை ஒருமுறைக்கு இருமுறை சரிபார்த்துக் கொள்ளவும்.
எல்லாம் சரியாக இருந்தால் 'Submit' பொத்தானை அழுத்தவும்.
நீங்கள் வெற்றிகரமாகச் சமர்ப்பித்ததும், உங்கள் மொபைல் எண்ணுக்கு ஒரு Reference Number (குறிப்பு எண்) அல்லது Acknowledgement Code குறுஞ்செய்தியாக வரும். இதைத் பத்திரமாகச் சேமித்து வைத்துக் கொள்ளவும்.