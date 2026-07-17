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Census 2027: தமிழ்நாட்டில் இன்று முதல் ஜூலை 31 சுய கணக்கெடுப்பு வசதி, மக்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன?

Tamil Nadu Census 2027: 2027 மக்கள் தொகைக் கணக்கெடுப்பின் முதல் கட்டத்தின் கீழ், வீட்டுப் பட்டியல் மற்றும் வீட்டுவசதி கணக்கெடுப்பிற்கான (HLO) சுய கணக்கெடுப்பு (SE) வசதி, தமிழ்நாடு மற்றும் திரிபுராவில் இன்று தொடங்கியுள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 17, 2026, 05:58 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 06:06 PM IST
Census 2027: தமிழ்நாட்டில் இன்று முதல் ஜூலை 31 சுய கணக்கெடுப்பு வசதி, மக்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன?
Image Credit: Tamil Nadu Census 2027 (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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