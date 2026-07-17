/Census 2027: தமிழ்நாட்டில் இன்று முதல் ஜூலை 31 சுய கணக்கெடுப்பு வசதி, மக்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன?

Tamil Nadu Census 2027: தமிழ்நாட்டில் 2027-ஆம் ஆண்டிற்கான மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புப் பணிகள் வெள்ளிக்கிழமை (ஜூலை 17, 2026) தொடங்கியுள்ளன. தமிழக மக்கள் அனைவரும் 'சுய-கணக்கெடுப்பு' (self-enumeration) முறையில் பங்கேற்குமாறு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். 2027 மக்கள் தொகைக் கணக்கெடுப்பின் முதல் கட்டத்தின் கீழ், வீட்டுப் பட்டியல் மற்றும் வீட்டுவசதி கணக்கெடுப்பிற்கான (HLO) சுய கணக்கெடுப்பு (SE) வசதி, தமிழ்நாடு மற்றும் திரிபுராவில் இன்று தொடங்கியுள்ளது.
மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புப் பணியாளர் உங்கள் வீட்டிற்கு வரும் வரை காத்திருக்காமல், அதிகாரப்பூர்வ அரசு இணையதளத்திலேயே உங்கள் குடும்ப விவரங்களைப் பதிவு செய்ய 'சுய-பதிவு' (self-enumeration) முறை வழிவகை செய்கிறது.
உங்கள் மாநிலம் அல்லது யூனியன் பிரதேசத்தில் வீடு வீடாகச் சென்று கணக்கெடுக்கும் பணி தொடங்குவதற்கு முந்தைய 15 நாட்களில் இச்சேவை கிடைக்கும்.
சுய கணக்கெடுப்பை முடித்த மக்கள், தங்களுக்கு உருவாக்கப்பட்ட சுய கணக்கெடுப்பு அடையாள எண்ணை (SE ID) பத்திரமாக வைத்துக்கொண்டு, வீட்டுப் பட்டியல் மற்றும் வீட்டுவசதி கணக்கெடுப்பு (HLO) செயல்முறையை இறுதி செய்வதற்காக வீட்டிற்கு வரும் கணக்கெடுப்பாளர்களுடன் அதைப் பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
சுய கணக்கெடுப்பில் பங்கேற்க விரும்பாத குடும்பங்கள், கணக்கெடுப்பாளர்கள் நேரில் சென்று பார்வையிடும்போது கணக்கெடுப்பில் சேர்க்கப்படுவார்கள்.
இதற்கிடையில், மே 16 முதல் ஜூன் 14 வரை நடத்தப்பட்ட வீட்டுப் பட்டியல் மற்றும் வீட்டுவசதி கணக்கெடுப்புப் பணிகள், மகாராஷ்டிரா, மேகாலயா, ராஜஸ்தான், ஜார்க்கண்ட் மற்றும் டெல்லி மாநகராட்சி (MCD) பகுதிகளில் நிறைவடைந்துள்ளன.
பஞ்சாபில் வீட்டுப் பட்டியல் ஜூன் 13 அன்று முடிவடைந்தது.
இன்றுவரை, அந்தமான் & நிக்கோபார் தீவுகள், ஆந்திரப் பிரதேசம், அருணாச்சலப் பிரதேசம், பீகார், சண்டிகர், சத்தீஸ்கர், தாத்ரா & நகர் ஹவேலி மற்றும் டாமன் & டையூ, டெல்லி, கோவா, ஹரியானா, ஜார்கண்ட், கர்நாடகா, லட்சத்தீவு, மத்தியப் பிரதேசம், மகாராஷ்டிரா, மேகாலயா, மிசோரம், ஒடிசா, பஞ்சாப், ராஜஸ்தான், சிக்கிம், தெலங்கானா மற்றும் உத்தரகாண்ட் உள்ளிட்ட 23 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் 2027 மக்கள் தொகைக் கணக்கெடுப்பின் முதல் கட்டத்தை நிறைவு செய்துள்ளன.
1948 ஆம் ஆண்டு மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் சேகரிக்கப்பட்ட அனைத்துத் தகவல்களும் மிகவும் இரகசியமானக வைக்கப்படும் என்றும், அவை புள்ளிவிவர நோக்கங்கள் மற்றும் மேம்பாட்டுத் திட்டமிடலுக்காக மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும் என்றும் உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
அறிவிக்கப்பட்ட மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் வசிக்கும் மக்கள், மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்புச் செயல்பாட்டில் தீவிரமாகப் பங்கேற்கவும், களப் பயணங்களின் போது கணக்கெடுப்பாளர்களுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்கவும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
இது தொடர்பாக ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்ட தமிழக ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர், தமிழ்நாட்டில் இரண்டு கட்டங்களாக நடைபெறவுள்ள மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் முதல் கட்டமான 'சுய-கணக்கெடுப்பு' முறையில் பொதுமக்கள் தங்களைப் பதிவு செய்துகொள்ளுமாறு வேண்டுகோள் விடுத்தார்.
"தமிழ்நாட்டில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு இரண்டு கட்டங்களாக நடைபெறும். சுய-கணக்கெடுப்பு கட்டம் 2026 ஜூலை 17 முதல் ஜூலை 31 வரையிலும், அதனைத் தொடர்ந்து வீடுகள் பட்டியல் தயாரிக்கும் பணி 2026 ஆகஸ்ட் 1 முதல் ஆகஸ்ட் 30 வரையிலும் நடைபெறும். இந்திய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக, பாதுகாப்பான இணையதளம் மற்றும் செயலி (mobile application) மூலம் சுய-கணக்கெடுப்பு வசதி குடிமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் குடும்பங்கள் தங்கள் கணக்கெடுப்பு விவரங்களை இணையவழியில் எளிதாக வழங்க முடியும். தமிழ்நாட்டு மக்கள் அனைவரும் இந்த வசதியை முழுமையாகப் பயன்படுத்தி, அறிவிக்கப்பட்ட காலத்திற்குள் தங்கள் சுய-கணக்கெடுப்புப் பணிகளை நிறைவு செய்ய வேண்டும்," என்று அவர் அந்த அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், 2027-ஆம் ஆண்டிற்கான மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு வெற்றிகரமாக நடைபெற, அனைத்து குடும்பங்களும் முழுமையான மற்றும் துல்லியமான தகவல்களை வழங்குமாறும், கணக்கெடுப்பு அதிகாரிகளுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்குமாறும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.