/மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு: ரூ.1,000 அபராதம்.. உஷார் மக்களே... ஏன் தெரியுமா?

TN Census Latest News: தமிழகம் முழுவதும் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு இன்று (ஆகஸ்ட் 1) தொடங்குகிறது. இந்த கணக்கெடுப்பின் ஒரு பகுதியாக வீட்டுப் பட்டியல் மற்றும் வீட்டு வசதிக் கணக்கெடுப்பு பணிகள் இன்று முதல் ஆகஸ்ட் 30ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது. இந்த பணிகள் 1.15 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பணியாளர்கள் வீடு வீடாக சென்று கணக்கெடுப்பு பணிகளை நடத்துகின்றன. இந்த கணக்கெடுப்பு பணிகளை மேற்பார்வையிட சுமார் 19,000 மேற்பார்வையாளர்கள் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
வழக்கமான காகித அடிப்படையிலான தரவு சேகரிப்பு முறைக்கு மாற்றாக , 33 கேள்விகள் கொண்ட அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி , கணக்கெடுப்பாளர்கள் வீட்டு நிலைமைகள், அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் அத்தியாவசியப் பயன்பாடுகளுக்கான அணுகல் குறித்த விவரங்களை ஒரு பிரத்யேக மொபைல் செயலி மூலம் சேகரிப்பார்கள். தொழில்நுட்பம் சார்ந்த இந்த நடவடிக்கை, துல்லியத்தை மேம்படுத்தவும், செயலாக்க நேரத்தைக் குறைக்கவும், தடையற்ற தரவு நிர்வாகத்தை உறுதி செய்யவும் உதவும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
ஏற்கனவே, சுயமாக மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணிகளை செய்து கொள்ளலாம். ஜூலை 17ஆம் தேதி முதல் 31ஆம் தேதி வரை 10 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் தங்கள் விவரங்களை இணையவழியில் சமர்ப்பித்துள்ளன. ஏற்கனவே சுய கணக்கெடுப்பை முடித்த குடியிருப்பாளர்கள், கணக்கெடுப்பாளர் வருகையின்போது சரிபார்ப்பிற்காகத் தங்களது சுய கணக்கெடுப்பு அடையாள எண்ணைத் தயாராக வைத்திருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
சேகரிக்கப்பட்ட அனைத்து தகவல்களும் 1948 ஆம் ஆண்டு மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் பாதுகாக்கப்படுவதாகவும், அவை முற்றிலும் இரகசியமாக வைக்கப்படும் என்றும் அதிகாரிகள் மீண்டும் வலியுறுத்தினர். இந்த கணக்கெடுப்பின்போது, மக்களிடம் 33 கேள்விகள் கேட்கப்படும். எனவே, அவை என்னென்ன என்பதை தெரிநிது கொள்ளுங்கள்.
ரூ.1,000 அபராதம்
மக்கள் தொகைக் கணக்கெடுப்பின் ஒரு பகுதியாக, வீட்டு வசதி, வீட்டு வசதிகள், சொத்துக்கள் மற்றும் அடிப்படை மக்கள்தொகை விவரங்கள் உள்ளிட்ட 33 கேள்விகளுக்கான பதில்களை அதிகாரிகள் சேகரிப்பார்கள். மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்புத் தரவு சேகரிப்பின்போது தவறான தகவல்களை அளித்தால் ரூ.1,000 அபராதம் விதிக்கப்படலாம் என்றும் அதிகாரிகள் எச்சரித்துள்ளனர்.
அதே நேரத்தில், மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணிகளை மேற்கொள்ளும் அதிகாரிகள் தங்கள் கடமைகளைச் செய்யாத, அல்லது வேண்டுமென்றே புண்படுத்தும் அல்லது முறையற்ற கேள்விகளைக் கேட்கும், அல்லது ஏதேனும் கணக்கெடுப்பு ஆவணத்தைச் சேதப்படுத்தும் கணக்கெடுப்பு அதிகாரிகளுக்கு, 1948 ஆம் ஆண்டு மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்புச் சட்டத்தின் 11 ஆம் பிரிவின் கீழ் மூன்று ஆண்டுகள் வரை சிறைத்தண்டனையும் ரூ.1,000 அபராதமும் விதிக்கப்படலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.