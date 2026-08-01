Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு: ரூ.1,000 அபராதம்.. உஷார் மக்களே... ஏன் தெரியுமா?

மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு: ரூ.1,000 அபராதம்.. உஷார் மக்களே... ஏன் தெரியுமா?

TN Census Latest News: 16 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, தமிழகத்தில் இன்று முதல் வீடு வீடாக சென்று மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணிகள் தொடங்குகிறது. மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு இன்று தொடங்கப்பட உள்ள நிலையில், உங்களிடம் என்னென்ன கேள்விகள் கேட்கப்படும் என்பது குறித்து விரிவாக பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Aug 01, 2026, 09:13 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 10:00 AM IST
மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு: ரூ.1,000 அபராதம்.. உஷார் மக்களே... ஏன் தெரியுமா?
Image Credit: TN Census Latest News:

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
EPFO : பிஎப் தொகையை இனி சுலபமாக பெறலாம்! ஆதார் மூலமாக உடனடி கிளைம்
2
3
4
5