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மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு : என்னென்ன ஆவணங்களை கட்டாயம் கொடுக்க வேண்டும்?

census, tamil nadu : தமிழ்நாட்டில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்போது என்னென்ன ஆவணங்கள் மற்றும் தகவல்களை கட்டாயம் கொடுக்க வேண்டும் என்ற முழு விவரங்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 17, 2026, 06:01 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 06:01 PM IST
மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு : என்னென்ன ஆவணங்களை கட்டாயம் கொடுக்க வேண்டும்?
Image Credit: census required documents self enumeratio tamil naduSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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