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மத்திய அரசு போதைப் பொருள் விழிப்புணர்வு போட்டி! கலந்து கொள்வது எப்படி?

Central Government : மத்திய அரசு போதைப் பொருள் விழிப்புணர்வு போட்டி நடத்துக்கிறது. விருப்பம் உள்ளவர்கள் கலந்து கொள்வது எப்படி? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 19, 2026, 09:33 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 09:33 PM IST
மத்திய அரசு போதைப் பொருள் விழிப்புணர்வு போட்டி! கலந்து கொள்வது எப்படி?
Image Credit: Central Government Launches Anti Drug AwarenessSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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