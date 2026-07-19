/மத்திய அரசு போதைப் பொருள் விழிப்புணர்வு போட்டி! கலந்து கொள்வது எப்படி?

Central Government : இந்திய அரசின் இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் மேரா யுவா பாரத் (MY Bharat) அமைப்பின் சார்பில், "Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat" (விக்சித் பாரத் நோக்கிய போதைப்பொருள் இல்லா இளைஞர் இயக்கம்) என்ற தேசிய அளவிலான மக்கள் விழிப்புணர்வு இயக்கம் நாடு முழுவதும் நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த இயக்கத்தின் முதன்மை நோக்கம், இளைஞர்களிடையே போதைப்பொருள் மற்றும் மதுப் பழக்கத்திற்கு எதிரான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி, போதைப்பொருள் பயன்பாட்டைத் தடுப்பதன் மூலம் ஆரோக்கியமான, பொறுப்புணர்வுமிக்க மற்றும் திறன் மிக்க இளைஞர் சமுதாயத்தை உருவாக்குவதாகும். இத்திட்டம் 2026 ஜூன் 26 முதல் ஆகஸ்ட் 15 வரை பல்வேறு கட்டங்களாக செயல்படுத்தப்படுகிறது.
இயக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக மாவட்ட அளவில் நாட்டுப்புறப் பாடல், நடனம், மைம்/தெருநாடகம், ஓவியம், பேச்சுப் போட்டி, குறும்படம்/ரீல்ஸ் தயாரித்தல், முழக்க வாசகம் எழுதுதல் மற்றும் ஸ்லாம் கவிதை உள்ளிட்ட பல்வேறு போட்டிகள் நடத்தப்பட உள்ளன. இதில் 15 முதல் 29 வயதுக்குட்பட்ட இளைஞர்கள் MY Bharat இணையதளத்தில் பதிவு செய்து பங்கேற்கலாம்.
மாவட்ட அளவிலான போட்டிகளில் வெற்றி பெறும் போட்டியாளர்கள் மாநில அளவிலான போட்டிகளில் பங்கேற்க தகுதி பெறுவர். மாநில அளவில் தேர்வு செய்யப்படுவோர் 2026 ஆகஸ்ட் 14 அன்று புதுதில்லியில் நடைபெறவுள்ள தேசிய "நஷா முக்த் யுவா" மாநாட்டில் தமிழ்நாட்டை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் வாய்ப்பைப் பெறுவர்.
எனவே, மாவட்டத்திலுள்ள பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்கள், தேசிய சேவை திட்டம் (NSS), தேசிய மாணவர் படை (NCC), பாரத் சாரணர் மற்றும் சாரணியர் மற்றும் MY Bharat தன்னார்வலர்கள், இளைஞர் மன்றங்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் அனைவரும் இவ்விழிப்புணர்வு இயக்கத்தில் ஆர்வமுடன் பங்கேற்று, "போதை இல்லா இந்தியா - விக்சித் பாரத்" என்ற உயரிய தேசிய இலக்கை அடைய தங்களது முழுமையான ஒத்துழைப்பை வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.மேலும் தகவல்களைப் பெற 7012403155 தொடர்பு கொள்ளலாம் என கன்னியாகுமரி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பிரதாப் தெரிவித்துள்ளார்கள்.