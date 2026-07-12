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ரூ.25,000 தரும் மத்திய அரசு! யாரெல்லாம் வாங்கலாம்? எப்படி அப்ளை செய்வது?

Central Government Scholarship : குழந்தைகளின் கல்விச் செலவுக்காக மத்திய அரசு ரூ.25 ஆயிரம் கல்வி உதவித்தொகை வழங்குகிறது. இதற்கு எப்படி விண்ணப்பிப்பது என்ற முழு விவரங்களையும் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 12, 2026, 08:45 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 08:45 AM IST
ரூ.25,000 தரும் மத்திய அரசு! யாரெல்லாம் வாங்கலாம்? எப்படி அப்ளை செய்வது?
Image Credit: Central Government ScholarshipSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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