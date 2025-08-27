மத்திய அரசு பணி! எந்த ஒரு தேர்வும் இல்லை - ரூ.40,000 சம்பளம்! எப்படி விண்ணப்பிப்பது?

டிகிரி முடித்த பல்வேறு இளைஞர்களுக்கு மத்திய அரசு அல்லது மாநில அரசு பணியில் சேர அதிக ஆர்வம் இருக்கும். அந்த வகையில், மத்திய அரசு வேலையில் எப்படியாவது சேர வேண்டும் என்று எதிர்நோக்கி காத்திருக்கும் இளைஞர்களுக்கு ஒரு பொன்னான வாய்ப்பு அமைந்துள்ளது. மத்திய அரசின் பொதுத்துறை நிறுவனமான இந்திய யுரேனியம் கழகம் 99 காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. பொறியியல், அறிவியல் மற்றும் மனித வளம் ஆகிய துறைகளில் பட்டம் பெற்றவர்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம்.
பணியிடங்கள் மற்றும் சம்பள விவரங்கள்
இந்த ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பின் கீழ், மேலாண்மைப் பயிற்சி மற்றும் பிற பயிற்சி பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன. மேலாண்மை பயிற்சியில் மாதம் ரூ.40,000 சம்பளமும், பிற பயிற்சி பிரிவுகளில் மாதம் ரூ.29,990 சம்பளமும் வழங்கப்பட உள்ளது. இந்த காலியிடங்கள் கணினி, மின்னணு, இயந்திரவியல், சுரங்கம் மற்றும் இரசாயனம் போன்ற பல்வேறு பொறியியல் துறைகளுக்கும், மனித வளம் மற்றும் அறிவியல் பட்டதாரிகளுக்கும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு துறைக்குமான கல்வி தகுதி மற்றும் வயது வரம்பு குறித்த முழுமையான விவரங்களை, அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பில் காணலாம்.
எப்படி தேர்வு செய்வார்கள்?
இந்த பணியிடங்களுக்கு தனியாக எழுத்து தேர்வு நடத்தப்படாது என்று கூறப்பட்டாலும், தகுதியானவர்கள் ஒரு முறையான தேர்வு மூலமாகவே தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள். GATE 2025 அல்லது UGC-NET போன்ற தேசிய அளவிலான தகுதி தேர்வுகளில் பெற்ற மதிப்பெண்கள், தேர்வு முறையில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும். மேற்கண்ட தகுதி தேர்வுகளின் மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில், விண்ணப்பதாரர்கள் எழுத்து தேர்வு மற்றும் நேர்காணலுக்கு அழைக்கப்பட்டு, அதன் மூலம் இறுதி பட்டியல் தயாரிக்கப்படும்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை
இந்த பணியிடங்களுக்கு ஆன்லைன் மூலமாக மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும். தகுதியும் ஆர்வமும் உள்ளவர்கள், வரும் செப்டம்பர் 24க்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். பொது பிரிவு விண்ணப்பதாரர்களுக்கு விண்ணப்ப கட்டணம் ரூ.500 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. பெண்கள், SC/ST பிரிவினர் மற்றும் மாற்று திறனாளிகளுக்கு விண்ணப்ப கட்டணம் செலுத்துவதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது, மத்திய அரசின் ஒரு நிரந்தரமான பொதுத்துறை நிறுவனத்தில் வேலை செய்வதற்கான ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாகும். எனவே, அரசு வேலை கனவுடன் இருக்கும் தகுதியான இளைஞர்கள், இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். விண்ணப்பிக்கும் முன், அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை முழுமையாக படித்து, தேவையான அனைத்து தகுதிகளும் தங்களிடம் உள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்தி கொள்ளுங்கள்.
