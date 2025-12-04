English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • புதிய அகல ரயில்பாதை, வந்தே பாரத் ரயில் - தமிழ்நாட்டு ரயில் திட்டங்களை பட்டியலிட்ட மத்திய அரசு

புதிய அகல ரயில்பாதை, வந்தே பாரத் ரயில் - தமிழ்நாட்டு ரயில் திட்டங்களை பட்டியலிட்ட மத்திய அரசு

Indian Railways : ஈரோட்டுக்கு புதிய அகல ரயில்பாதை அமைப்பது உள்ளிட்ட தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்தபடும் ரயில்வே திட்டங்களை மத்திய அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 4, 2025, 03:25 PM IST
  • தமிழ்நாட்டுக்கு குட் நியூஸ்
  • ஈரோட்டுக்கு புதிய அகல ரயில் பாதை
  • பட்டியல் போட்ட மத்திய அரசு

Trending Photos

வணிகர்களுக்கு ரூ.10 ஆயிரம், பேருந்து டிக்கெட்டுக்கு ரூ.50 காஷ்பேக் - அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள்
camera icon9
Tamil Nadu government
வணிகர்களுக்கு ரூ.10 ஆயிரம், பேருந்து டிக்கெட்டுக்கு ரூ.50 காஷ்பேக் - அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள்
ஆதார் கார்டில் முகவரியை மாற்றுவது ரொம்ப ஈசி! வருகிறது புதிய அப்டேட்..
camera icon7
AADHAR UPDATE
ஆதார் கார்டில் முகவரியை மாற்றுவது ரொம்ப ஈசி! வருகிறது புதிய அப்டேட்..
விராட் கோலியின் புதிய சாதனை! ஒட்டுமொத்த சதங்கள் எத்தனை தெரியுமா?
camera icon6
Virat Kohli
விராட் கோலியின் புதிய சாதனை! ஒட்டுமொத்த சதங்கள் எத்தனை தெரியுமா?
ஆவின் நெய் விலை அதிரடி உயர்வு.. லிட்டருக்கு இவ்வளவா?
camera icon7
Aavin
ஆவின் நெய் விலை அதிரடி உயர்வு.. லிட்டருக்கு இவ்வளவா?
புதிய அகல ரயில்பாதை, வந்தே பாரத் ரயில் - தமிழ்நாட்டு ரயில் திட்டங்களை பட்டிலிட்ட மத்திய அரசு

Indian Railways, Tamil Nadu : நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் நடைபெற்று வரும் நிலையில், தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்தபடும் ரயில் திட்டங்கள் குறித்தும், அதற்காக மத்திய அரசு ஒதுக்கீடு செய்துள்ள நிதி குறித்தும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு மத்திய ரயில்வே துறை அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் விளக்கமளித்துள்ளார். ஈரோட்டுக்கு புதிய அகல ரயில்பாதை அமைப்பது உள்ளிட்ட தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்தபடும் ரயில்வே திட்டங்களை அவர் பட்டியலிட்டுள்ளார். 

Add Zee News as a Preferred Source

அரியலூர் – ஈரோடு இடையே புதிய அகல ரயில் பாதை

அரியலூர் – ஈரோடு இடையே திருச்சி, கரூர் வழியாகச் செல்லும் ரயில் வழித்தடம் ஏற்கனவே செயல்பாட்டில் உள்ளது என்று மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் திரு அஸ்வினி வைஷ்ணவ் தெரிவித்துள்ளார். பெரம்பலூர், துறையூர், தாத்தையங்கார்பேட்டை, திருச்செங்கோடு வழியாக ஈரோட்டை இணைக்கும் வகையில், அரியலூர், ஈரோடு இடையே 108 கிமீ தொலைவிற்கான புதிய அகல ரயில்பாதை அமைப்பது தொடர்பான திட்டத்தின் தற்போதைய நிலை குறித்து தமிழகத்தைச் சேர்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மாதேஷ்வரன் எழுப்பியுள்ள கேள்விக்கு பதில் அளித்துள்ள அவர், பெரம்பலூர் வழியாக அரியலூர் - நாமக்கல் இடையே 116 கிமீ தொலைவிற்கு புதிய ரயில் வழித்தடம் அமைப்பதற்கான விரிவான செயல்திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் அதற்கு ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டு கள ஆய்வு நிறைவடைந்துள்ளது என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், இந்தத் திட்டத்திற்கான விரிவான செயல்திட்ட அறிக்கை உறுதி செய்யப்பட்ட பிறகு மாநில அரசு உள்ளிட்ட பல்வேறு தரப்பினருடன் கலந்தாலோசித்த பிறகு ஒப்புதலுக்காக அனுப்பப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். அதேநேரத்தில் இத்திட்டங்களுக்கான காலவரையறையை துல்லியமாக நிர்ணயம் செய்ய இயலாது என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

வந்தே பாரத் ரயில்கள் அப்டேட்

தமிழ்நாட்டில் 16 வந்தே பாரத் ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன என மத்திய அமைச்சர் திரு அஸ்வினி வைஷ்ணவ் தெரிவித்துள்ளார். மொத்தமாக தென்மாநிலங்களில் 66 வந்தே பாரத் ரயில் சேவைகள் இயக்கப்படுவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார். மக்களவையில் கலாநிதி வீராசாமி எம்பி எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்து பேசிய அவர், கேரளாவில் 6 ரயில்களும், கர்நாடகாவில் 22 ரயில்களும், ஆந்திர பிரதேசத்தில் 12 ரயில்களும், தெலங்கானாவில் 10 ரயில்களும் இயக்கப்படுவதாக தெரிவித்தார். 

ரயில் வழித்தடம், உள்கட்டமைப்பு, ரயில் பாதை, ரயில் பாதைகளை பராமரிப்பதற்கான சேவை உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணிகளின் அடிப்படையில் வந்தே பாரத் ரயில் உட்பட புதிய ரயில் சேவைகள் இயக்கப்படுவதாக அவர் கூறினார். புதிய வழித்தடங்களில் வந்தே பாரத் ரயில் சேவைகளை இயக்குமாறு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள், ரயில் பயணிகள் உள்ளிட்டோரிடமிருந்து கோரிக்கைகள் வந்துள்ளதாகவும் அவர் கூறினார். இதுகுறித்து பரிசீலிக்கப்பட்டு உரிய நேரத்தில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதாகவும் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் குறிப்பிட்டார்.

தமிழ்நாட்டிற்கான ரயில்வே பட்ஜெட்

தமிழ்நாட்டிற்கான ரயில்வே பட்ஜெட் ஒதுக்கீடு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் கூறியுள்ளார். மக்களவையில் எம்பி டாக்டர் எம் கே விஷ்ணு பிரசாத் எழுப்பிய கேள்விக்கு அமைச்சர் பதிலளித்தார். 2009-ம் முதல் 2014-ம் ஆண்டு வரை ஓராண்டிற்கு ரூ.879 கோடி ஒதுக்கப்பட்ட நிலையில் 2025 – 26-ம் நிதியாண்டில் ரூ.6,626 கோடி (7.5 மடங்கு அதிகம்) ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார்.

சென்னை – கடலூர் (179 கிலோ மீட்டர்) புதிய ரயில் பாதை திட்டம் (மாமல்லபுரம் – மரக்காணம் - புதுச்சேரி வழியாக) 2008 – 09-ம் நிதியாண்டு பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், புதுச்சேரி அரசு இந்த வழித்தடத்தை  விழுப்புரம் - புதுச்சேரியின் வடக்கு மற்றும் தெற்குப் பகுதிகளையொட்டி அமைக்குமாறும், புதுச்சேரி – கடலூர் இடையே இரட்டை வழித்தடம் அமைக்குமாறும் கோரியிருந்ததாக அவர் கூறினார். இதையடுத்து இதற்கான கூடுதல் செலவை மாநில அரசு ஏற்க வேண்டுமென்று கேட்கப்பட்டிருந்த நிலையில் அதனை ஏற்க இயலாது என்று மாநில அரசு கூறியுள்ளதாக தெரிவித்தார்.

தமிழ்நாட்டில் 2025, ஏப்ரல் 1 வரை ரூ.22,808 கோடி செலவில் 1700 கிலோ மீட்டர் தொலைவிற்கு 15 ரயில்வே திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டதாக அவர் கூறினார். இவற்றில் 2025, மார்ச் மாதம் வரை ரூ.7591 கோடி செலவில் 665 கிலோ மீட்டர் தொலைவிலான ரயில் வழித்தடங்களில் பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளதாக திரு அஸ்வினி வைஷ்ணவ் குறிப்பிட்டார். நிலம் கையகப்படுத்துதல் காரணமாக திண்டிவனம் – திருவண்ணாமலை புதிய வழித்தடம், அத்திப்பட்டு – புத்தூர் புதிய வழித்தடம், மொரப்பூர் – தர்மபுரி புதிய வழித்தடம், மன்னார்குடி – பட்டுக்கோட்டை புதிய வழித்தடம், தஞ்சாவூர் – பட்டுக்கோட்டை புதிய வழித்தடம் ஆகியவற்றிற்கான பணிகளில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளதாக அஸ்வினி வைஷ்ணவ் குறிப்பிட்டார்.

மேலும் படிக்க | சென்னை சென்ட்ரலில் வந்த புது வசதி.. இனி ரயில் டிக்கெட் எடுக்க கியூ தேவையில்ல!

மேலும் படிக்க | பயணிகளுக்கு இலவச சேவை.. ரயில்வே வெளியிட்ட குட் நியூஸ்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

RailwaysTamil naduIndian Railwayscentral governmentVande Bharat Update

Trending News