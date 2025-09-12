English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

பேருந்தில் மூதாட்டியிடம் கைவரிசை காட்டிய பெண்: சிசிடிவி வீடியோவால் அதிர்ச்சி

பேருந்தில் பொருத்தப்பட்டு இருந்த கண்காணிப்பு கேமராவில் மூதாட்டியிடம் இருந்து நதியா செயினை திருடும் சி.சி.டி.வி காட்சி தற்போது வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Sep 12, 2025, 05:43 PM IST
  • தனியார் பேருந்தில் பயணித்த மூதாட்டி.
  • செயினை கழற்றிய பெண்.
  • மாயமான செயின்.

Trending Photos

EPS Pension: தனியார் துறை ஊழியர்கள் அதிகபட்ச மாத ஓய்வூதியத்தை பெறுவது எப்படி?
camera icon11
Eps Pension
EPS Pension: தனியார் துறை ஊழியர்கள் அதிகபட்ச மாத ஓய்வூதியத்தை பெறுவது எப்படி?
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை வாங்க முடியாதா? காத்திருக்கும் பெண்கள்
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை வாங்க முடியாதா? காத்திருக்கும் பெண்கள்
யுவராஜ் சிங் டூ அஸ்வின்: ஓய்வுக்குப் பின் வெளிநாட்டு லீக்குகளில் விளையாடிய 7 இந்திய வீரர்கள்!
camera icon8
Indian cricketers overseas leagues
யுவராஜ் சிங் டூ அஸ்வின்: ஓய்வுக்குப் பின் வெளிநாட்டு லீக்குகளில் விளையாடிய 7 இந்திய வீரர்கள்!
FD திட்டம்: வட்டியை அள்ளித் தரும் இந்த 5 சிறு நிதி வங்கிகள் - நோட் பண்ணுங்க!
camera icon8
fixed deposits
FD திட்டம்: வட்டியை அள்ளித் தரும் இந்த 5 சிறு நிதி வங்கிகள் - நோட் பண்ணுங்க!
பேருந்தில் மூதாட்டியிடம் கைவரிசை காட்டிய பெண்: சிசிடிவி வீடியோவால் அதிர்ச்சி

கோவை: கோவையில் பேருந்தில் மூதாட்டியிடம் இருந்து செயினை பெண் திருடிய காட்சி பேருந்தில் பொருத்தப்பட்டு இருந்த சி.சி.டி.வி கேமராவில் பதிவாகியுள்ளது. இந்த வீடியோ வெளியாகி பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. என்ன நடந்தது என இந்த பதிவில் காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

தனியார் பேருந்தில் பயணித்த மூதாட்டி

கோவை நீலிகோணம்பாளையம் சக்தி நகர் சேர்ந்த லட்சுமி (73). அவர் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு சூலூரில் உள்ள மகளை பார்த்து விட்டு தனியார் பேருந்தில் கோவை நோக்கி வந்து உள்ளார். 

செயினை கழற்றிய பெண்

பேருந்தில் மூத்தாட்டியின் அருகில் 40 வயது மதிக்கத்தக்க பெண் ஒருவர் பேருந்தில் லட்சுமி அருகே அமர்ந்து இருந்தார். பின்னர் அவர் லட்சுமி அணிந்து இருந்த செயின் கொக்கி கழண்டு இருப்பதாக தெரிவித்து, செயினை கழட்டி மூதாட்டியி பர்சில் வைத்து உள்ளார்.

Chain Theft by Woman in Running Bus: CCTV Footage Creates Shock

மாயமான செயின்

ஆனால், ராமநாதபுரம் சந்திப்பில் இறங்கிய லட்சுமி பரிசை சோதனை செய்த போது அதில் இருந்து செயின் மாயமாக மறிந்திருந்தது. இதுகுறித்து ராமநாதபுரம் காவல் நிலையத்தில் அவர் புகார் அளித்தார். இந்த நிலையில் செயினை திருடியது நதியா (38) என்பதும் அவர் நீலிக்கோணாம்பாளையம் பகுதியை சேர்ந்தவர் என்பதும் கண்டறியப்பட்டது. மேலும் இவர் மீது உக்கடத்தில் ஏற்கனவே வழக்கு உள்ளதும் தெரியவந்தது.

பின்னர் போலீசார் நதியாவை கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர். அந்தப் பேருந்தில் பொருத்தப்பட்டு இருந்த கண்காணிப்பு கேமராவில் மூதாட்டியிடம் இருந்து நதியா செயினை திருடும் சி.சி.டி.வி காட்சி தற்போது வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

மேலும் படிக்க | இந்த மாவட்டங்களில் கனமழை பொழியும்.. வானிலை நிலவரம் என்ன?

மேலும் படிக்க  | நாளை சனிக்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
TheftKovaiTamil nadubus travelcrime

Trending News