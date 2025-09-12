பேருந்தில் மூதாட்டியிடம் கைவரிசை காட்டிய பெண்: சிசிடிவி வீடியோவால் அதிர்ச்சி

கோவை: கோவையில் பேருந்தில் மூதாட்டியிடம் இருந்து செயினை பெண் திருடிய காட்சி பேருந்தில் பொருத்தப்பட்டு இருந்த சி.சி.டி.வி கேமராவில் பதிவாகியுள்ளது. இந்த வீடியோ வெளியாகி பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. என்ன நடந்தது என இந்த பதிவில் காணலாம்.
தனியார் பேருந்தில் பயணித்த மூதாட்டி
கோவை நீலிகோணம்பாளையம் சக்தி நகர் சேர்ந்த லட்சுமி (73). அவர் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு சூலூரில் உள்ள மகளை பார்த்து விட்டு தனியார் பேருந்தில் கோவை நோக்கி வந்து உள்ளார்.
செயினை கழற்றிய பெண்
பேருந்தில் மூத்தாட்டியின் அருகில் 40 வயது மதிக்கத்தக்க பெண் ஒருவர் பேருந்தில் லட்சுமி அருகே அமர்ந்து இருந்தார். பின்னர் அவர் லட்சுமி அணிந்து இருந்த செயின் கொக்கி கழண்டு இருப்பதாக தெரிவித்து, செயினை கழட்டி மூதாட்டியி பர்சில் வைத்து உள்ளார்.
மாயமான செயின்
ஆனால், ராமநாதபுரம் சந்திப்பில் இறங்கிய லட்சுமி பரிசை சோதனை செய்த போது அதில் இருந்து செயின் மாயமாக மறிந்திருந்தது. இதுகுறித்து ராமநாதபுரம் காவல் நிலையத்தில் அவர் புகார் அளித்தார். இந்த நிலையில் செயினை திருடியது நதியா (38) என்பதும் அவர் நீலிக்கோணாம்பாளையம் பகுதியை சேர்ந்தவர் என்பதும் கண்டறியப்பட்டது. மேலும் இவர் மீது உக்கடத்தில் ஏற்கனவே வழக்கு உள்ளதும் தெரியவந்தது.
பின்னர் போலீசார் நதியாவை கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர். அந்தப் பேருந்தில் பொருத்தப்பட்டு இருந்த கண்காணிப்பு கேமராவில் மூதாட்டியிடம் இருந்து நதியா செயினை திருடும் சி.சி.டி.வி காட்சி தற்போது வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
மேலும் படிக்க | இந்த மாவட்டங்களில் கனமழை பொழியும்.. வானிலை நிலவரம் என்ன?
மேலும் படிக்க | நாளை சனிக்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ