தவெகவுக்கு இருக்கும் இத்தனை சாவல்கள்... பாஜகவிடம் பாய்வாரா... பதுங்குவாரா விஜய்!

Biggest Challenges Ahead For TVK Vijay: தமிழ்நாட்டில் 50 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு திமுக - அதிமுக இல்லாத ஒரு ஆட்சியை மக்கள் தேர்வு செய்துள்ளனர். திமுகவும் அதிமுகவும் சட்டப்பேரவையில் முதல்முறையாக ஒருநேரத்தில் எதிர்க்கட்சியாக அமர இருக்கின்றன.
இவை அனைத்தும் விஜய் என்ற ஒற்றை நபரால் ஏற்பட்ட மாற்றமாகும். 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தமிழ் சினிமாவின் முக்கிய நட்சத்திரமாக வலம் வந்த விஜய், கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கு முன் கட்சியை தொடங்கி இப்போது 108 தொகுதிகளை பிடித்துள்ளார்.
தமிழக அரசியலில் அடுத்தது என்ன?
பெரும்பான்மை நிரூபிக்க கால அவகாசம்: ஸ்டாலின் முதல்வர் பதவியை இன்று ராஜினாமா செய்துவிட்டார். தவெகவின் சட்டமன்ற குழு தலைவராக விஜய்யை, தவெக உறுப்பினர்கள் தேர்வு செய்துள்ளனர். முன்னரே, ஆட்சியமைக்க தங்களை அழைக்கும்படி ஆளுநருக்கு தவெக கடிதமும் எழுதியிருக்கிறது.
கூடிய விரைவில் ஆளுநரிடம் இருந்து அழைப்பு வரும் எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிறது. முதலமைச்சராக விஜய் பொறுப்பேற்று ஆட்சியமைத்த பின்னர், ஆட்சிக்கான பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க இரண்டு வாரங்கள் முதல் நான்கு வாரங்கள் வரை கால அவகாசம் அளிக்கப்படும்.
தவெகவுக்கு ஆதரவளிக்கப்போவது யார்?: விஜய்க்கு காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், விசிக உள்ளிட்ட திமுக கூட்டணி கட்சிகள் ஆதரவளிக்குமா அல்லது பாஜக அல்லாத அதிமுக, பாமக போன்ற கட்சிகள் ஆதரவளிக்குமா என்பது பெரும் கேள்வியாக உள்ளது.
நிச்சயம் கட்சிகள் வெளியில் இருந்து ஆதரவளிப்பதற்கான வாய்ப்பும் குறைவு. எனவே ஆட்சி, அதிகாரத்தில் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு வாய்ப்பு வழங்க அதிக வாய்ப்புள்ளது.
விஜய் முன் இருக்கும் சவால்கள்
விஜய் தமிழக அரசியலில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தாலும், இனி வரும் காலங்களில் மிகப்பெரிய சவால்கள் காத்திருக்கின்றன.
கூட்டணி ஆட்சி: கூட்டணி ஆட்சி என்பது ஜனநாயகத்திற்கு ஆரோக்கியமான ஒன்றாக பார்க்கப்பட்டாலும், ஒரு நிலையான ஆட்சியாக அது என்றுமே இருக்காது என்பதும் கவனிக்கப்பட வேண்டியது. அதுவும், மத்தியில் ஆளும் பாஜகவை கொள்கை எதிரி என அறிவித்து, ஆட்சியை அமைக்கப்போகும் விஜய்க்கு இனி மத்தியில் இருந்தும் எக்கச்சக்க அழுத்தங்கள் வரலாம்.
பாஜக என்ன செய்யும்?: காங்கிரஸ் உடன் தவெக கூட்டணி அமைக்க பாஜக ஒருபோதும் விரும்பாது. அதேநேரத்தில், அதிமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகளை பாஜக எப்படி கையாளப்போகிறது என்ற கேள்வியும் இருக்கிறது. தங்களின் ஆட்சிக்கு பாஜக தொடர்ந்து நெருக்கடி கொடுத்து வந்ததாக திமுக கூறி வந்தது. ஒருவேளை தவெக ஆட்சியமைத்தால் மத்திய - மாநில உறவுகள் எப்படி இருக்கும் என்ற கேள்வியும் இருக்கிறது.
விஜய் திராவிட அரசியலின் நீட்சி: விஜய் தன்னை திமுக, அதிமுகவுக்கு மாற்றாக அறிவித்துகொண்டாலும், திராவிட அரசியலின் மைய நீரோட்டத்தில் இருந்து அவர் என்றுமே விலகி நிற்கவில்லை. நீட் எதிர்ப்பு, தொகுதி மறுவரையறை உள்ளிட்ட தமிழ்நாடு சார்ந்த பிரச்னைகளுக்கு மத்திய அரசை எதிர்த்து விஜய் குரல் எழுப்பியிருக்கிறார்.
திமுகவின் சுமை இனி தவெகவுக்கு...
தவெக தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்து ஆட்சியமைக்கும் நிலையில்,
- மாநில உரிமைகள்
- மாநிலங்களுக்கான நிதி பகிர்வு
- அரசுத் திட்டங்களுக்கு வழங்கப்படும் மானியங்கள்
- நீட் தேர்வு விலக்கு
- EWS இடஒதுக்கீட்டுக்கு எதிரான சட்டப் போராட்டம்
- ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல்
- வரி விதிப்பு முறையில் இருக்கும் அதிகாரத்தை தொடர்ச்சியாக மத்திய அரசு எடுத்துக் கொண்டிருப்பது
- இரு மொழிக் கொள்கை
- புதிய தேசிய கல்விக் கொள்கை
- திருப்பரங்குன்றம் தீபத்தூண் பிரச்னை
என கடந்த ஆட்சிக் காலங்களில் திமுகவின் மீது இருந்த சுமைகள் அனைத்தும் இப்போது தவெக பக்கம் வந்திருக்கிறது.
தவெகவின் முக்கிய வாக்குறுதிகள்
ஆண்டுக்கு 6 இலவச எல்பிஜி சிலிண்டர்
பெண்களுக்கு அனைத்து பேருந்துகளிலும் இலவச பயணம்
மணப்பெண்ணுக்கு ஒரு சவரன் தங்கம் மற்றும் பட்டு சேலை
ரூ.20 லட்சம் பிணையில்லா கல்விக் கடன் உத்தரவாதம்
குடும்பத்திற்கு ரூ.25 லட்சம் வரையிலான சுகாதார காப்பீடு திட்டம்
வேலையில்லா பட்டதாரிகளுக்கு ரூ.4 ஆயிரம்
டிப்ளமோ படித்து வேலை இல்லாமல் இருப்பவர்களுக்கு ரூ.2,500 உள்ளிட்ட எக்கச்சக்க வாக்குறுதிகளையும் விஜய்யின் தவெக அறிவித்திருக்கிறது.
விஜய் என்ன செய்யப்போகிறார்?
இவை அனைத்திற்கும் மத்திய அரசிடம் இருந்து மாநிலத்திற்கு வரும் நிதி என்பது முக்கியமாகும். கடந்த ஆட்சிக்காலத்தில் திமுக காட்டிய அதே எதிர்மனநிலையை தவெகவும் தொடருமா அல்லது மாநில நலனுக்காக சற்று நட்புறவை பேணுமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
