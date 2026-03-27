English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
வெயிலுக்கு குட் பாய்.. கடலோர மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு! வானிலை மையம் அப்டேட்

Tamil Nadu Weather Latest Update: தமிழகத்தில் வெயில் சுட்டெரித்து வரும் நிலையில், தென் தமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 27, 2026, 02:28 PM IST
  • தமிழகத்தில் வெயில் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது
  • இந்த நிலையில், சில மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு என அறிவிப்பு
  • சென்னை வானிலை மையம் அப்டேட்

Trending Photos

டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக கோப்பைகளை வென்ற கேப்டன்கள்.. ரோகித் சர்மா ஜஸ்ட் மிஸ்!
camera icon7
T20 cricket
டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிக கோப்பைகளை வென்ற கேப்டன்கள்.. ரோகித் சர்மா ஜஸ்ட் மிஸ்!
8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 1, லெவல் 18 அரசு ஊழியர்களின் மாத சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?
camera icon11
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 1, லெவல் 18 அரசு ஊழியர்களின் மாத சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?
நடிகைகளுக்கு உள்ளாடையை பரிசளித்த பிரபல நடிகர்! வெளியான அதிர்ச்சி தகவல்..
camera icon6
Malayalam actor
நடிகைகளுக்கு உள்ளாடையை பரிசளித்த பிரபல நடிகர்! வெளியான அதிர்ச்சி தகவல்..
IPL 2026: இந்தாண்டு ஆரஞ்சு கேப் யாருக்கு...? முட்டிமோதும் 8 வீரர்கள்
camera icon8
IPL
IPL 2026: இந்தாண்டு ஆரஞ்சு கேப் யாருக்கு...? முட்டிமோதும் 8 வீரர்கள்
Tamil Nadu Weather Latest Update: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டிருக்கும் செய்திக்குறிப்பில், இன்று (மார்ச் 27) தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும். நாளை (மார்ச் 28) மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.

Add Zee News as a Preferred Source

மார்ச் 29 ஆம் தேதி மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடிமின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும். மார்ச் 30 மற்றும் மார்ச் 31 ஆம் தேதி மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் ஒரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழையும், தென் தமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழையும் பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.

ஏப்ரல் 01 ஆம் தேதி தென் தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும். ஏப்ரல் 02 ஆம் தேதி தென் தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள், டெல்டா மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் ஒருசில இடங்களிலும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழகம், புதுவையில் வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும். 

அதிகபட்ச வெப்பநிலை பற்றிய முன்னறிவிப்பு

24 மணி நேர அதிகபட்ச வெப்பநிலை மாறுதல்: இன்று (மார்ச் 27) தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றதிற்கான வாய்ப்பு குறைவு, எனினும் சற்று உயரக்கூடும். நாளை (மார்ச் 28) தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை ஓரிரு இடங்களில் 2-3° செல்சியஸ் வரை உயரக்கூடும். மார்ச் 29 முதல் மார்ச் 31 ஆம் தேதி வரை தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை ஓரிரு இடங்களில் 2-3° செல்சியஸ் வரை படிப்படியாக குறையக்கூடும்.

இயல்பு நிலையிலிருந்து அதிகபட்ச வெப்ப அளவின் வேறுபாடு

இன்று (மார்ச் 27) தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை ஓரிரு இடங்களில் இயல்பிலிருந்து 2-3° செல்சியஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடும். மார்ச் 28 ஆம் தேதி தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை ஓரிரு இடங்களில் இயல்பிலிருந்து 3-4° செல்சியஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடும். மார்ச் 29 மற்றும் மார்ச் 30 ஆம் தேதி தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை ஓரிரு இடங்களில் இயல்பிலிருந்து 2-3° செல்சியஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடும். மார்ச் 31 ஆம் தேதி தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை இயல்பை ஒட்டியே இருக்கக்கூடும்.

சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு

இன்று (மார்ச் 27) வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 33-34° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 24-25° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும். நாளை (மார்ச் 28): வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 34-35° செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 24-25° செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும். இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 

தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையில் பொதுவாக குறிப்பிடத்தக்க மாற்றம் ஏதுமில்லை. தமிழகம், காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை ஓரிரு இடங்களில் இயல்பிலிருந்து 2° செல்சியஸ் வரை குறைந்தும், ஏனைய தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் இயல்பை ஒட்டியும் இருந்தது. அதிகபட்ச வெப்பநிலையாக ஈரோட்டில் 37.8° செல்சியஸும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையாக சமவெளிப்பகுதிகளில் மதுரை நகரில் 20.4° செல்சியஸ், மலைப்பகுதிகளில் கொடைக்கானலில் 9.1° செல்சியஸும் இருந்தது.  

மேலும் படிக்க: அண்ணாமலைக்கு முடிவான தொகுதி.. ஒருவழியா கொங்குலேயே போட்டி! இம்முறை தேறுவாரா?

மேலும் படிக்க: சாத்தூரில் நயினார் நாகேந்திரன்... திமுக கோட்டையை உடைக்குமா பாஜக? கள நிலவரம் என்ன?

மேலும் படிக்க: பள்ளி மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை.. போக்சோவில் கைதான ஆசிரியர்!

 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
TN WeatherRain AlertTamil naduChennai

Trending News