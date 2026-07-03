/செங்கல்பட்டு வேலைவாய்ப்பு: 8 ஆம் வகுப்பு, சம்பளம் ரூ. 27,000 - விண்ணப்பிக்கவும்

Chengalpattu recruitment : செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தின் பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்துத்துறை, மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கம் மூலமாக தேசிய சுகாதார இயக்கத்தின் கீழ் பல்வேறு தற்காலிகக் காலிப்பணியிடங்களை ஒப்பந்த அடிப்படையில் நிரப்புவதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
இப்பணிகளுக்குத் தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
விண்ணப்பிக்கத் தொடங்கும் நாள்: 30.06.2026
விண்ணப்பிக்க இறுதி நாள்: 09.07.2026 (மாலை 05.45 மணிக்குள்)
காலிப்பணியிடங்கள் மற்றும் தகுதி விவரங்கள்: அனைத்துப் பதவிகளுக்கும் விண்ணப்பிப்பதற்கான வயது வரம்பு 40 வயதிற்குள் (Less than 40 Years) இருக்க வேண்டும்.
1. Health Inspector (சுகாதார ஆய்வாளர்)
காலியிடங்கள்: 30
கல்வித் தகுதி: 12ஆம் வகுப்பில் உயிரியல்/தாவரவியல் மற்றும் விலங்கியல் படித்திருக்க வேண்டும். பத்தாம் வகுப்பில் தமிழ் ஒரு பாடமாகப் படித்திருக்க வேண்டும். இயக்குநர் (பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்துத்துறை) அங்கீகரித்த 2 ஆண்டு சுகாதார ஆய்வாளர் (Sanitary/Health Inspector) பயிற்சி முடித்திருக்க வேண்டும்.
மாத ஊதியம்: ரூ. 17,500/-
2. Mid Level Health Provider
காலியிடங்கள்: 3
கல்வித் தகுதி: GNM அல்லது B.Sc (Nursing) படிப்பை இந்திய செவிலியர் கவுன்சில் அங்கீகாரம் பெற்ற நிறுவனத்தில் முடித்திருக்க வேண்டும்.
மாத ஊதியம்: ரூ. 21,000/-
3. Staff Nurse (UHWC - செவிலியர்)
காலியிடங்கள்: 3
கல்வித் தகுதி: GNM அல்லது B.Sc (Nursing) தகுதி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
மாத ஊதியம்: ரூ. 21,000/-
4. UHN (ANM)
காலியிடங்கள்: 9
கல்வித் தகுதி: 15.11.2012க்கு முன் தகுதி பெற்றவர்கள் என்றால், 10ஆம் வகுப்புடன் 18 மாத ANM/MPHW படிப்பு முடித்திருக்க வேண்டும். 15.11.2012க்கு பின் தகுதி பெற்றவர்கள் என்றால், +2 உடன் 2 ஆண்டு ANM/MPHW படிப்பு முடித்திருக்க வேண்டும். தமிழ்நாடு செவிலியர் மற்றும் மகப்பேறிவோர் கவுன்சில் பதிவுச் சான்றிதழ் கட்டாயம் இருக்க வேண்டும்.
மாத ஊதியம்: ரூ. 17,500/-
5. Psychiatric Social Worker
காலியிடங்கள்: 1
கல்வித் தகுதி: M.A Social Work அல்லது Master of Social Work (Medical and Psychiatry) படிப்பை முடித்து, அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனத்தில் 6 மாத பயிற்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
மாத ஊதியம்: ரூ. 27,000/-
6. Block Account Assistant
காலியிடங்கள்: 1
கல்வித் தகுதி: B.Com பட்டப்படிப்புடன் Tally கணினி மென்பொருள் தெரிந்திருக்க வேண்டும்.
மாத ஊதியம்: ரூ. 19,000/-
7. Data Entry Operator
காலியிடங்கள்: 4
கல்வித் தகுதி: கணினி அறிவியல் பட்டப்படிப்பு (Computer Graduate) அல்லது ஏதேனும் ஒரு பட்டப்படிப்புடன் DCA (Diploma in Computer Application) முடித்திருக்க வேண்டும்.
மாத ஊதியம்: ரூ. 17,500/-
8. Assistant Cum Data Entry Operator
காலியிடங்கள்: 2
கல்வித் தகுதி: ஏதேனும் ஒரு பட்டப்படிப்பு (Any Degree) மற்றும் கணினி அறிவு (Computer Knowledge) பெற்றிருக்க வேண்டும்.
மாத ஊதியம்: ரூ. 15,000/-
9. Office Assistant (அலுவலக உதவியாளர்)
காலியிடங்கள்: 1
கல்வித் தகுதி: 10ஆம் வகுப்பு (SSLC) தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
மாத ஊதியம்: ரூ. 10,000/-
10. MMU Cleaner
காலியிடங்கள்: 1
கல்வித் தகுதி: 8ஆம் வகுப்பு (8th Pass) தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
மாத ஊதியம்: ரூ. 11,000/-
11. Multi Purpose Hospital Worker
காலியிடங்கள்: 16
கல்வித் தகுதி: 8ஆம் வகுப்பு (8th Pass) தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
மாத ஊதியம்: ரூ. 11,000/-
பணி விதிமுறைகள்:
இந்த வேலைவாய்ப்பு முற்றிலும் தற்காலிகமானது. எந்தக் காலத்திலும் பணி நிரந்தரம் செய்யப்பட மாட்டாது.
ஆரம்பத்தில் 11 மாத கால ஒப்பந்த அடிப்படையில் நியமிக்கப்படுவர். அதன் பிறகு உங்களின் பணித்திறன் மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில் ஒப்பந்தம் புதுப்பிக்கப்படும்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை:
விண்ணப்பதாரர்களின் இருப்பிடம், 10th, 12th மற்றும் பட்டப்படிப்பில் பெற்ற மதிப்பெண் விழுக்காடு, பணி முன் அனுபவம் மற்றும் நேர்க்காணல் (Interview) ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர். அடிப்படை கணினிப் பயிற்சிகளை (Basic Computer Training) நிறைவு செய்தவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை:
தகுதியான விண்ணப்பதாரர்கள் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான https://chengalpattu.nic.in என்ற முகவரியில் இருந்து விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
விண்ணப்பத்தைப் பூர்த்தி செய்து, அதனுடன் தேவையான கல்வி மற்றும் அனுபவச் சான்றிதழ்களின் நகல்களில் சுய சான்றொப்பம் (Self Attested) இட்டு இணைக்க வேண்டும்.
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை நேரிலோ, விரைவு தபால் (Speed Post) மூலமாகவோ அல்லது cglnhm@gmail.com என்ற மின்னஞ்சல் (Email) வழியாகவோ அனுப்பலாம்.
விண்ணப்பம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி:
நிர்வாக செயலாளர் / மாவட்ட சுகாதார அலுவலர்,
மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கம் (District Health Society),
செங்கல்பட்டு மாவட்டம் - 603001.
தொலைபேசி எண்: 044-29540261
கவனத்திற்கு: 09.07.2026 அன்று மாலை 05.45 மணிக்கு மேல் பெறப்படும் விண்ணப்பங்கள் கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படமாட்டாது.