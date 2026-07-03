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செங்கல்பட்டு வேலைவாய்ப்பு: 8 ஆம் வகுப்பு, சம்பளம் ரூ. 27,000 - விண்ணப்பிக்கவும்

Chengalpattu recruitment : செங்கல்பட்டு வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பில் 8 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் முதல் நர்சிங் படித்தவர்கள் வரை விண்ணப்பிக்கலாம். முழு விவரம்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 03, 2026, 08:12 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 08:13 PM IST
செங்கல்பட்டு வேலைவாய்ப்பு: 8 ஆம் வகுப்பு, சம்பளம் ரூ. 27,000 - விண்ணப்பிக்கவும்
Image Credit: Chengalpattu recruitmentSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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