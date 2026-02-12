English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • இ-ஸ்கூட்டர் வாங்க ரூ.20,000 மானியம்! செங்கல்பட்டு ஆட்சியரின் மெகா அறிவிப்பு - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

இ-ஸ்கூட்டர் வாங்க ரூ.20,000 மானியம்! செங்கல்பட்டு ஆட்சியரின் மெகா அறிவிப்பு - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Chengalpattu e Scooter Subsidy : செங்கல்பட்டு மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த GIG தொழிலாளர்கள் இ-ஸ்கூட்டர் மானியம் ரூ.20,000 பெற விண்ணப்பிக்கலாம். யார் விண்ணப்பிக்கலாம், எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்? என்பதை இங்கே முழுமையாக தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Feb 12, 2026, 07:56 AM IST
  • இ-ஸ்கூட்டர் மானியம் பெற வேண்டுமா?
  • செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தினர் விண்ணப்பிக்கலாம்
  • ரூ.20 ஆயிரம் வரை மானியம் கிடைக்கும்

இ-ஸ்கூட்டர் வாங்க ரூ.20,000 மானியம்! செங்கல்பட்டு ஆட்சியரின் மெகா அறிவிப்பு - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Chengalpattu e Scooter Subsidy : செங்கல்பட்டு மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஆன்லைன் டெலிவரி வேலையில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியை வெளியிட்டுள்ளது. அம்மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த GIG தொழிலாளர்கள் இ-ஸ்கூட்டர் மானியம் ரூ.20,000 பெற விண்ணப்பிக்கலாம். இந்த அறிவிப்பை அம்மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டுள்ளார். எனவே, இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற யார் விண்ணப்பிக்கலாம், எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்,  என்னென்ன ஆவணங்கள் தேவை, அவற்றை எங்கிருந்து பெறுவது என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

இத்திட்டத்திற்கு யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

செங்கல்பட்டு மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் வசிக்கும் மற்றும் பணிபுரியும் கீழ்க்கண்ட நிறுவனங்களின் பணியாளர்கள் விண்ணப்பிக்கத் தகுதியானவர்கள்:

உணவு டெலிவரி தொழிலில் ஈடுபடும் Swiggy, Zomato ஊழியர்கள், மளிகை மற்றும் பார்சல் டெலிவரி செய்யும் Blinkit, Big Basket, Zepto, Dunzo ஊழியர்கள், ஆன்லைன் வர்த்தகம் டெலிவரி செய்யும் Amazon, Flipkart ஊழியர்கள், வீட்டுச் சேவைகள் செய்யும் Urban Company (Urbanclap) ஊழியர்கள், இதர செயலிகளின் மூலம் பணியாற்றும் போர்ட்டர் (Porter) உள்ளிட்டோர் இத்திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

விண்ணப்பிக்கத் தேவையான முக்கிய ஆவணங்கள்

ஒரு GIG தொழிலாளி இந்த மானியத்தைப் பெற கீழ்க்கண்ட ஆவணங்களை முன்கூட்டியே தயார் செய்து வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்:

1. ஆதார் அட்டை: மொபைல் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
2. ரேஷன் கார்டு (Ration Card): தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர் என்பதற்கான சான்று.
3. வங்கி கணக்கு புத்தகம் (Bank Passbook): மானியத் தொகை நேரடியாக உங்கள் கணக்கிற்கு வரும் என்பதால், கணக்கு செயல்பாட்டில் இருக்க வேண்டும்.
4. சரியான ஓட்டுநர் உரிமம் (Driving License): இருசக்கர வாகன ஓட்டுநர் உரிமம் அசல் கையில் இருக்க வேண்டும்.
5. நலவாரியப் பதிவுச் சான்றிதழ்: தமிழ்நாடு அமைப்புசாரா தொழிலாளர்கள் நலவாரியத்தில் GIG தொழிலாளியாகப் பதிவு செய்ததற்கான அடையாள அட்டை (ID Card).
6. பணிச் சான்றிதழ் (Employer Certificate): நீங்கள் சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனத்தில் பணிபுரிகிறீர்கள் என்பதற்கான சான்று.
7. வாகன விலைப்புள்ளி (Quotation): நீங்கள் வாங்க விரும்பும் இ-ஸ்கூட்டர் ஷோரூமில் இருந்து பெறப்பட்ட விலைப்பட்டியல்.
8. புகைப்படம்: பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம்.

ஆவணங்களைப் பெறுவது மற்றும் சான்றளிப்பது எப்படி?

தொழிலாளர்கள் சந்திக்கும் மிகப்பெரிய சவால் "பணிச் சான்றிதழ்" பெறுவதுதான். அதை எளிமையாகப் பெற இதோ வழிமுறை:

1. நிறுவனத்திடம் இருந்து பணிச் சான்று பெறுவது எப்படி?

நீங்கள் பணிபுரியும் செயலியின் (App) 'Profile' அல்லது 'Settings' பகுதிக்குச் சென்று 'Service Certificate' அல்லது 'Partner ID Card' என்பதைத் தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். இது தவிர, நீங்கள் மாதந்தோறும் பெறும் வருமானப் பட்டியல் (Payout Statement) ஒரு முக்கிய ஆதாரமாகக் கருதப்படும்.

2. தொழிலாளி கொடுக்க வேண்டிய சுய சான்றிதழ் (Self-Declaration)

"நான் கடந்த ஆறு மாதங்களாகவோ அல்லது ஒரு வருடமாகவோ இன்ன நிறுவனத்தில் டெலிவரி பார்ட்னராகப் பணிபுரிந்து வருகிறேன். எனக்கு வேறு எங்கும் நிலையான வருமானம் தரும் அரசுப் பணி இல்லை" என்று ஒரு படிவத்தில் கையொப்பமிட்டுச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

3. நலவாரியப் பதிவு செய்வது எப்படி?

tnuwwb.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் சென்று 'GIG Workers Registration' என்பதைக் கிளிக் செய்து, உங்கள் மொபைல் ஆப்பில் உள்ள ஐடி கார்டை அப்லோட் செய்தாலே 10 நாட்களில் பதிவுச் சான்று கிடைத்துவிடும்.

விண்ணப்பச் செயல்முறை

1. ஆன்லைன் விண்ணப்பம்: நலவாரிய இணையதளத்தில் லாகின் செய்து, 'e-Scooter Subsidy' லிங்கிற்குச் செல்லவும்.
2. ஆவணப் பதிவேற்றம்: மேலே சொன்ன 8 ஆவணங்களையும் ஸ்கேன் செய்து பதிவேற்றவும்.
3. நேரடிச் சரிபார்ப்பு: உங்கள் விண்ணப்பம் ஏற்கப்பட்டால், செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் உள்ள தொழிலாளர் உதவி ஆணையர் அலுவலகத்தில் இருந்து உங்களுக்கு அழைப்பு வரும்.
4. மானியம் பெறுதல்: சரிபார்ப்பிற்குப் பிறகு, வாகனம் வாங்கியதற்கான அசல் பில்லைச் சமர்ப்பித்ததும் ரூ.20,000 உங்கள் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும்.

கூடுதல் தகவல்களுக்கு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் மற்றும் முகவரி

செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் 4-வது தளத்தில் உள்ள தொழிலாளர் நல அலுவலகத்தை நேரடியாக அணுகலாம். அல்லது 044-27426500 என்ற எண்ணைத் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

கள்ளக்குறிச்சி  மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் இது தொடர்பான விவரங்களுக்கு 23 ஏ, தாய் இல்லம், அண்ணா நகர், முதல் தெரு, கள்ளக்குறிச்சி என்ற முகவரியில் இயங்கி வரும் தொழிலாளர் உதவி ஆணையர் (சமூக பாதுகாப்பு திட்டம்) அலுவலகத்தை தொடர்பு கொள்ளலாம்  என மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார்.

