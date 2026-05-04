தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: செங்கல்பட்டு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

செங்கல்பட்டு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள செங்கல்பட்டு, தமிழக சட்டமன்றத்தின் 32ஆவது தொகுதியாகும். சிங்கபெருமாள் கோயில், ஊரப்பாக்கம், வண்டலூர், காட்டான்குளத்தூர், பொத்தேரி உள்ளிட்ட பகுதிகளை உள்ளடக்கியது. தென் மாவட்டங்களையும் வட மாவட்டங்களையும் சென்னை உடன் இணைக்கும் செங்கல்பட்டு, சென்னையின் நுழைவாயிலாக உள்ளது. செங்கல்பட்டு சட்டமன்ற தொகுதியில் வன்னியர்களும் ஆதி திராவிடர்களும் பெரும்பான்மை சமூகங்களாக உள்ளன. இவர்களை தவிர முதலியார் சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள் கணிசமான எண்ணிக்கையில் இருக்கின்றனர். மறைமலைநகர், காட்டாங்குளத்தூர், கூடுவாஞ்சேரி பகுதிகளில் ஐடி ஊழியர்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் வசிக்கின்றனர். இந்தத் தொகுதி, காஞ்சிபுரம் நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் கீழ் வருகிறது.
செங்கல்பட்டு தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி செங்கல்பட்டு தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
செங்கல்பட்டு வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): கார்த்திக் தண்டபாணி
அதிமுக (AIADMK): கஜேந்திரன்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): அமுதா நம்பியார்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): தியாகராஜன்
செங்கல்பட்டு தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 4,61,441
ஆண் வாக்காளர்கள்: 2,24,812
பெண் வாக்காளர்கள்: 2,36,445
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 184
செங்கல்பட்டு தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 86.34% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
செங்கல்பட்டு சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: வரலட்சுமி (திமுக) - 1,30,573 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: கஜேந்திரன் (அதிமுக) - 1,03,908 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: சஞ்சீவிநாதன் (நாதக) - 26,868 வாக்குகள்
நான்காம் இடம்: முத்தமிழ்செல்வன் (ஐஜேகே) - 4,146 வாக்குகள்
செங்கல்பட்டு தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் செங்கல்பட்டு தொகுதியில் 63.26% வாக்குகள் பதிவாகின.
