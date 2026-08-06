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செங்கல்பட்டு அரசுப்பள்ளி வேலைவாய்ப்பு: ஆகஸ்ட் 10-க்குள் விண்ணப்பிக்கவும்

Government School Jobs : செங்கல்பட்டு ஏகலைவா உண்டி உறைவிடப் பள்ளியில் வேலைவாய்ப்பு. ஆகஸ்ட் 10 ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். முழு விவரம் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Aug 06, 2026, 09:49 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 09:49 AM IST
செங்கல்பட்டு அரசுப்பள்ளி வேலைவாய்ப்பு: ஆகஸ்ட் 10-க்குள் விண்ணப்பிக்கவும்
Image Credit: Government School Jobs

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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