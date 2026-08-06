/செங்கல்பட்டு அரசுப்பள்ளி வேலைவாய்ப்பு: ஆகஸ்ட் 10-க்குள் விண்ணப்பிக்கவும்

Government School Jobs : செங்கல்பட்டு மாவட்டம் வண்டலூர் வட்டம் குமிழி பகுதியில் அமைந்துள்ள ஏகலைவா மாதிரி உண்டி உறைவிட மேல்நிலைப் பள்ளியில், 2026-2027-ஆம் கல்வியாண்டிற்கு காலியாக உள்ள ஆசிரியர் மற்றும் ஆசிரியரல்லாத தற்காலிக பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பை மாவட்ட நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு அரசின் பழங்குடியினர் நலத்துறையின் கீழ் செயல்படும் இப் பள்ளியில் தொகுப்பூதிய அடிப்படையில் இந்தப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன.
முதுகலை ஆசிரியர் (பொருளியல் - PG Teacher Economics): B.A/M.A English உடன் B.Ed முடித்திருக்க வேண்டும். மாதச் சம்பளம்: ரூ.18,000
ஓவிய ஆசிரியர் (Art Teacher): B.FA/A தகுதி பெற்றிருக்க வேண்டும். மாதச் சம்பளம்: ரூ.15,000
இசை ஆசிரியர் (Music Teacher): B.Mus / B.M.E முடித்திருக்க வேண்டும். மாதச் சம்பளம்: ரூ.15,000
மனநல ஆலோசகர் (Counselor): B.Sc / M.Sc Psychology முடித்திருக்க வேண்டும். மாதச் சம்பளம்: ரூ.15,000
விடுதி காப்பாளர் (Hostel Warden - பெண்): ஏதேனும் ஒரு பட்டப்படிப்புடன் B.Ed முடித்திருக்க வேண்டும். மாதச் சம்பளம்: ரூ.15,000
ஓட்டுநர் (Driver): ஓட்டுநர் உரிமத்துடன் முன்அனுபவச் சான்றிதழ் வைத்திருக்க வேண்டும். மாதச் சம்பளம்: ரூ.15,000
மின்சாரப் பணியாளர், பிளம்பர் (Electrician Cum Plumber): உரிய உரிமம் மற்றும் முன்அனுபவச் சான்றிதழ் தேவை. மாதச் சம்பளம்: ரூ.10,000
நூலகர் (Librarian): CLIS / BLIS / MLIS படிப்பை முடித்திருக்க வேண்டும். மாதச் சம்பளம்: ரூ.13,000
தேர்வு செய்யப்படும் பணியாளர்கள் அனைவரும் 2026-2027-ஆம் கல்வியாண்டு முடியும் வரை மட்டுமே தற்காலிக அடிப்படையில் பணியில் தொடர முடியும். மேலும், பயிற்றுவித்தலில் குறைபாடுகள் அல்லது நிர்வாகத்திற்குப் பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் வகையில் செயல்பட்டால், எவ்வித முன்னறிவிப்புமின்றி தகுதி நீக்கம் செய்யப்படுவார்கள் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
தகுதியும் விருப்பமும் உள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களது சுயவிவரக் குறிப்பு மற்றும் உரிய கல்வித் தகுதிச் சான்றுகளுடன் நேரடி விண்ணப்பத்தை நேரடியாகவோ அல்லது அஞ்சல் மூலமாகவோ அனுப்பலாம்.
விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி:
மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலகம்,
செங்கல்பட்டு மாவட்டம்.
விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்: ஆகஸ்ட் 10, 2026 (மாலை 5.45 மணி வரை).
தகுதியுடைய நபர்கள் விரைவாக விண்ணப்பித்து இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.