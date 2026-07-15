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ரூ.1.30 லட்சம் லஞ்சம் வாங்கிய தவெக நிர்வாகி.. சிக்கிய வீடியோ.. வலுக்கும் கண்டனம்!

Chengalpattu TVK Functionary Bribery Video: செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் மாம்பாக்கம் த.வெ.க ஊராட்சி மன்ற தலைவரும், த.வெ.க செங்கல்பட்டு கிழக்கு மாவட்ட இணை செயலாளருமான வீரா என்பவர்   ரூ.1.30 லட்சம் வாங்கியதாக கூறப்படும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது. இது சம்பந்தமான வீடியோ வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இதற்கு எதிர்க்கட்சிகள் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர். 

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 15, 2026, 02:45 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 02:52 PM IST
ரூ.1.30 லட்சம் லஞ்சம் வாங்கிய தவெக நிர்வாகி.. சிக்கிய வீடியோ.. வலுக்கும் கண்டனம்!
Image Credit: Chengalpattu TVK Functionary Bribe VideoSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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