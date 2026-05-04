தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: செங்கம் (தனி - SC) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Chengam Election Result 2026: திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் உள்ள செங்கம் (தனி - SC) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.  

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : May 4, 2026, 08:14 AM IST

camera icon11
செங்கம் (தனி - SC) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள செங்கம் (தனி - SC), தமிழக சட்டமன்றத்தின் 62வது தொகுதியாகும். செங்கம் தொகுதி புவியியல் ரீதியாக மிகவும் பரந்து விரிந்தது. இது திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தின் மேற்குப் பகுதியில் அமைந்துள்ளது. ஜவ்வாது மலையின் அடிவாரப் பகுதிகளை உள்ளடக்கியது, இதனால் இப்பகுதியில் மலைவாழ் மக்களின் வாழ்வாதாரம் மற்றும் வனப்பகுதி சார்ந்த தொழில்களும் உள்ளன.

செங்கம் (தனி - SC) தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் செங்கம் (தனி - SC) தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்

செங்கம் (தனி - SC) வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக (DMK): எம்.பி. கிரி (MP Giri)

அதிமுக (AIADMK): எஸ். வேலு (S Velu)

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): ஜெ. சோபா (J Shoba)

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): கே. பாரதிதாசன் (K Bharathidhasan)

மக்கள் சக்தி கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (MSKK): கே. மணிகண்டன் (K Manikandan)

செங்கம் (தனி - SC) தொகுதி  வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 279326
ஆண் வாக்காளர்கள்: 138424
பெண் வாக்காளர்கள்: 140891
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 11

செங்கம் (தனி - SC) தொகுதி வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 85.1% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

செங்கம் (தனி - SC) சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: மு.பெ.கிரி (திமுக) - 108,081 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: நைனாக்கண்ணு (அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்) - 96,511 வாக்குகள்

நாம் தமிழர் கட்சி: சீ. வெண்ணிலா - 12,080 வாக்குகள்

தேசிய முற்போற்கு திராவிட கழகம்: அன்பு - 2,769 வாக்குகள்

செங்கம் (தனி - SC) தொகுதி  சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் சோளிங்கர் தொகுதியில் 80.66% வாக்குகள் பதிவாகின.

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

