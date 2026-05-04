தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: செங்கம் (தனி - SC) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

செங்கம் (தனி - SC) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள செங்கம் (தனி - SC), தமிழக சட்டமன்றத்தின் 62வது தொகுதியாகும். செங்கம் தொகுதி புவியியல் ரீதியாக மிகவும் பரந்து விரிந்தது. இது திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தின் மேற்குப் பகுதியில் அமைந்துள்ளது. ஜவ்வாது மலையின் அடிவாரப் பகுதிகளை உள்ளடக்கியது, இதனால் இப்பகுதியில் மலைவாழ் மக்களின் வாழ்வாதாரம் மற்றும் வனப்பகுதி சார்ந்த தொழில்களும் உள்ளன.
செங்கம் (தனி - SC) தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் செங்கம் (தனி - SC) தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்
செங்கம் (தனி - SC) வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): எம்.பி. கிரி (MP Giri)
அதிமுக (AIADMK): எஸ். வேலு (S Velu)
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): ஜெ. சோபா (J Shoba)
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): கே. பாரதிதாசன் (K Bharathidhasan)
மக்கள் சக்தி கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (MSKK): கே. மணிகண்டன் (K Manikandan)
செங்கம் (தனி - SC) தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 279326
ஆண் வாக்காளர்கள்: 138424
பெண் வாக்காளர்கள்: 140891
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 11
செங்கம் (தனி - SC) தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 85.1% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
செங்கம் (தனி - SC) சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: மு.பெ.கிரி (திமுக) - 108,081 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: நைனாக்கண்ணு (அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்) - 96,511 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: சீ. வெண்ணிலா - 12,080 வாக்குகள்
தேசிய முற்போற்கு திராவிட கழகம்: அன்பு - 2,769 வாக்குகள்
செங்கம் (தனி - SC) தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் சோளிங்கர் தொகுதியில் 80.66% வாக்குகள் பதிவாகின.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
செங்கம் (தனி - SC) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
திருவண்ணாமலை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
கீழ்பெண்ணாத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
கலசப்பாக்கம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
போளூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
ஆரணி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
செய்யாறு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
வந்தவாசி (தனி - SC) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
மேலும் படிக்க | Tamil Nadu Assembly Election Result 2026 Live 8 மணி முதல் தேர்தல் முடிவுகள்! யார் கையில் ஆட்சி?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ