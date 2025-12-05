ரெடியாகும் தமிழகத்தின் காஸ்ட்லி மேம்பாலம்... அண்ணா சாலையில் இனி பிரச்னை இல்லை - புதிய அப்டேட்!

Chennai Anna Salai Longest Flyover: தேனாம்பேட்டை முதல் சைதாப்பேட்டை வரை அண்ணா சாலையில் கட்டப்பட்டு வரும் நான்கு வழி உயர்மட்டச் சாலைதான் சென்னை முழுவதும் ஒரு பேச்சாக இருந்து வருகிறது.
சுமார் 3.2 கி.மீ., நீளத்திற்கு உயர்மட்டச் சாலை அமைக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்தத் திட்டத்தின் சிறப்பம்சமே, தமிழ்நாட்டில் அதிகம் செலவு செய்து மேம்பாலத் திட்டமாக உருவாகி வருகிறது. இதன் மொத்த கட்டுமானச் செலவு ரூ.621 கோடி ஆகும்.
Chennai Anna Salai Flyover: பொறியியல் அதிசயம்
தற்போது, இந்த 3.2 கி.மீ., உயர்மட்டச் சாலையின் முதல்கட்டமாக இரும்புப் பாலப்பகுதியை நிறுவும் பணி வெற்றிகரமாக முடிவடைந்துள்ளது. இத்திட்டத்தில் இது ஒரு முக்கியமான மைல்கல்லாகக் கருதப்படுகிறது. மேலும், இந்த மேம்பாலம் ஒரு பொறியியல் அதிசயம் என முன்னரே கூறப்பட்டது. இந்தச் சாலையானது, கீழே உள்ள மெட்ரோ ரயில் சுரங்கப்பாதைக்கு எந்தப் பாதிப்பும் ஏற்படாத வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டு வருகிறது. நிலத்தடி மெட்ரோ சுரங்கப்பாதைக்கு மேலே உயர்மட்ட மேம்பாலம் கட்டப்படுவது இந்தியாவிலேயே இதுதான் முதல்முறையாகும். இது பெருமைக்குரிய ஒன்றாகும்.
Chennai Anna Salai Flyover: கூடுதல் சவால்கள்
மெட்ரோ சுரங்கப்பாதையின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த, சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனமும் (CMRL), மாநில நெடுஞ்சாலைத் துறையும் இணைந்து சிறப்புத் திட்டமிடலுடன் செயல்பட்டு வருகின்றன. சுரங்கப்பாதையில் கழிவுகள் வெளியேறுவதைத் தடுக்க CMRL விதிமுறைகளை வகுத்துள்ளதுடன், 500 கோடி ரூபாய் காப்பீடும் கோரப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த மேம்பாலத் திட்டத்தில், ஒரு கிலோமீட்டருக்கான சராசரிச் செலவு சுமார் 195 கோடி ரூபாயாக உள்ளது. இதே போன்ற திட்டங்களை தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் (NHAI) மேற்கொண்டால், சுமார் 50% அதிக செலவாகும் என கூறப்படுகிறது. மெட்ரோ சுரங்கப்பாதைக்கு மேலே மேம்பாலம் கட்டுப்படுவதும் மற்றும் நகரத்தின் மையப் பகுதியில் கட்டப்படுவதாலும்தான் கூடுதல் சவால்கள் ஏற்படுகின்றன.
Chennai Anna Salai Flyover: 50% நிறைவடைந்துள்ளது
பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வரும் நிலையில், தூண்கள் எழுப்பும் பணி விரைவாக நிறைவடைந்திருக்கிறது. கான்கிரீட் தூண்களுக்குப் பதிலாக இரும்புத் தூண்கள் பயன்படுத்தப்பட்டதே பணிகள் வேகமாக முடிய காரணம் என்றும் கூறப்படுகிறது. இந்த மேம்பாலத் திட்டத்தின் மொத்தப் பணிகளில் இதுவரை 50 சதவீம் நிறைவடைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Chennai Anna Salai Flyover: தற்போதைய பிரச்னை என்ன?
இந்த மேம்பாலம் திறக்கப்பட்ட பின்னர், சென்னை அண்ணா சாலையில் பயணிப்பது எளிமையாகும், சிறப்பான அனுபவத்தையும் கொடுக்கும். அண்ணா சாலையை பொருத்தவரை நந்தனம் சிக்னல், தேனாம்பேட்டை சிக்னல் என மொத்தம் ஐந்து சிக்னல் தற்போது செயல்படுகிறது. ஒவ்வொரு சிக்னலிலும் வாகன ஓட்டிகள் தற்போது 5-10 நிமிடங்கள் நிற்க வேண்டியதாகி உள்ளது. தற்போது கீழே உள்ள சாலையில் நெரிசல் இல்லாமல் சென்றால் கூட 15 நிமிடங்கள் ஆகும். பள்ளி கல்லூரி மாணவர்கள் தொடங்கி அலுவலகம் செல்பவர்கள் என தினந்தினம் அவதிப்பட வேண்டியதாகி உள்ளது. அதுவும் காலை 8 மணி முதல் காலை 11 மணி வரையிலும், மாலை 4 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரையிலும் இந்த 5 சிக்னல்களால் சிரமப்படுகின்றனர்.
Chennai Anna Salai Flyover: இந்த மேம்பாலத்தால் வரும் நன்மைகள்
இந்த மேம்பாலம் வரும்பட்சத்தில், இனி இந்த ஐந்து சிக்னல்களில் நிற்க வேண்டியதில்லை. மேம்பாலத்தில் பயணித்தால், தேனாம்பேட்டை மற்றும் சைதாப்பேட்டை இடையே அதிகபட்சமாக ஐந்தே நிமிடங்களில் கடந்துவிடலாம். தேனாம்பேட்டை - சைதாப்பேட்டை இடையேயான பயணம் வெறும் ஐந்து நிமிடங்களுக்குள் முடியும் போது, இது சென்னையின் போக்குவரத்து நெரிசலைக் கணிசமாகக் குறையும். மேலும், இது தென் தமிழகத்தின் நீண்ட பாலங்கள் இல்லை என்ற குறையையும் நிவர்த்தி செய்யும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மெட்ரோ சுரங்கப்பாதையின் மேல், அண்ணா சாலையில் வரும் 'பொறியியல் அதிசயம்' என்றழைக்கப்படும் மேம்பாலம், அன்றாடம் அங்கு அவ்வழியை பயன்படுத்தும் வாகன ஓட்டிகளுக்கு வரப்பிரசாதமாக அமையும்.
