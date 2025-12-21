சென்னை - பெங்களூரு எக்ஸ்பிரஸ்வே: எப்போது திறக்கப்படும்? - மத்திய அரசு அப்டேட்!

Chennai Bengaluru Expressway Latest News Updates: நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் கடந்த டிசம்பர் 1ஆம் தேதி தொடங்கியது. VB-G RAM G, அணுசக்தித் துறையில் அந்நிய முதலீடு உள்ளிட்ட மசோதாக்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. பல்வேறு விவாதங்களும் நடைபெற்றன.
Chennai Bengaluru Expressway: தமிழச்சி தங்கபாண்டியன் எழுப்பிய கேள்விகள்
நாடாளுமன்றம் டிசம்பர் 19ஆம் தேதி நிறைவடைந்துள்ளது. நாடாளுமன்றத்தில் தமிழ்நாட்டின் உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் தொடர்பாக பல்வேறு கேள்விகளை தமிழக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எழுப்பியிருந்தனர். அந்த வகையில் சென்னை – பெங்களூரு அதிவிரைவுச்சாலை சாலை பணிகள் தொடர்ந்து தாமதமாகி வருகிறது ஏன்...? அத்திட்டத்தின் தற்போதைய நிலவரம் என்ன...? எப்போது சாலை பணிகள் நிறைவடையும்...? உள்ளிட்ட கேள்விகளை திமுக மக்களவை தமிழச்சி தங்கபாண்டியன் எழுப்பினார்.
Chennai Bengaluru Expressway: 2 ஆண்டுகள் தாமதம்
தமிழிசை தங்கபாண்டியனின் கேள்விக்கு, மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத் துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி எழுத்துப்பூர்வமாக பதிலளித்திருந்தார். அதில், சட்ட ரீதியான, தொழில்நுட்ப மற்றும் பொருளாதார ரீதியிலான பிரச்சினைகள் காரணமாக சென்னை - பெங்களூரு விரைவுச்சாலை திட்டம் கடந்த 2 ஆண்டுகளாக தாமதமாகி வருவதாக என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Chennai Bengaluru Expressway: தமிழ்நாட்டில் நிலவரம் என்ன?
மேலும் அவரின் பதிலில், "சென்னை - பெங்களூரு அதிவிரைவுச்சாலை தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, கர்நாடகா என மூன்று மாநிலங்களில் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது. இதில் கர்நாடக மாநில எல்லைக்குள் அமைக்கப்பட்ட 71 கிலோமீட்டர் நீள அதிவிரைவுச் சாலை ஏற்கெனவே முடிக்கப்பட்டு வாகனங்கள் பயன்பாட்டிற்கு திறந்துவிடப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு மற்றும் ஆந்திரா ஆகிய மாநிலங்களில் 191.8 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு சாலைப் பணிகள் தொடர்ந்து நடந்து வருகின்றன. இதில் ஆந்திராவில் நடைபெற்று வரும் பணிகள் 87 சதவீதம் நிறைவடைந்திருக்கின்றன. ஆனால் தமிழ்நாட்டில் 79 சதவீதம் மட்டுமே நிறைவடைந்திருக்கிறது" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Chennai Bengaluru Expressway: குடிபாலா - வாலாஜாபேட்டை பிரிவு
மேலும், தமிழ்நாட்டில் குடிபாலா - வாலாஜாபேட்டை இடையேயான அதிவிரைவுச்சாலை குறித்து மத்திய அரசின் பதிலில், "தமிழக எல்லைக்குள் வரும் குடிபாலா – வாலாஜாபேட்டை இடையிலான அதிவிரைவுச்சாலை பணிகளில், மேம்பாலத்தின் மீது வில் வடிவ கர்டர்கள் பொருத்துவதற்கு ரயில்வே துறையிடம் பல்வேறு அனுமதிகள் பெற வேண்டியுள்ளது, இதனால் தாமதமாகிறது. மேலும், குடியிருப்புகள் பகுதிகளுக்கு அருகில் உள்ள பாறைகளை வெட்டி அகற்றுவதாலும் தாமதமாகி வருகிறது. இந்த பிரிவில் 92 சதவீதம் பணிகள் முடிவடைந்துள்ளன. இந்த பணிகள் வரும் ஜனவரி 15ஆம் தேதிக்குள் முழுமை பெறும்" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Chennai Bengaluru Expressway: அரக்கோணம் – காஞ்சிபுரம் பிரிவு
அதேபோல் வாலாஜாபேட்டை – அரக்கோணம் அதிவிரைவு சாலை பணிகள் குறித்து அந்த பதிலில், "மின்சார கேபிள்களை இடமாற்றுவது மற்றும் ரயில்வே கட்டடங்கள் உள்ளிட்டவற்றால் தாமதமாகி வருகின்றன. இது வரும் ஜனவரி 31ஆம் தேதி முடிவடைகிறது" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அரக்கோணம் – காஞ்சிபுரம் இடையிலான அதிவிரைவுச் சாலை பணிகள் மிகப்பெரிய சிக்கலை சந்தித்து வருவதாகவும், ஒப்பந்ததாரரின் நிதி நெருக்கடியால் கடந்த மே மாதத்தில் இருந்து பணிகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் சம்பந்தப்பட்ட ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்ய கொள்ள விரும்புவதாக அந்த நிறுவனத்திற்கு மத்திய நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சகம் கடந்த நவம்பர் 11ஆம் தேதி நோட்டீஸ் அனுப்பியிருந்தாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த பிரிவில் வெறும் 54 சதவீதப் பணிகள் மட்டுமே முடிந்துள்ளன.
Chennai Bengaluru Expressway: மதுரவாயல் – வாலாஜாபேட்டை பிரிவு
இதனைத் தொடர்ந்து காஞ்சிபுரம் – ஸ்ரீபெரும்புதூர் இடையிலான அதிவிரைவு்சசாலை பணிகள் நிலம் கையகப்படுத்துதல், பயிர்கள் இழப்பீடு, புதிய மின் கம்பங்கள் நடுதல், மண் தட்டுப்பாடு, எதிர்பராத மழைப்பொழிவு போன்றவற்றால் இழுபறியாகி, இதுவரை 83 சதவீதப் பணிகள் மட்டுமே முடிந்துள்ளன என்றும் இது அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல் 30ஆம் ஆண்டில் முடிவடைகிறது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இறுதியாக ஸ்ரீபெரும்புதூர் அருகே மதுரவாயல் – வாலாஜாபேட்டை பிரிவை பொருத்துவரை, நடந்து வரும் டிரம்பட் வடிவிலான சுற்றுப் பாலக் கட்டுமானப் பணிகள் வெறும் 24 சதவீதம் மட்டுமே நிறைவு பெற்றுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு ஒப்பந்ததாரரின் மோசமான செயல்பாடுகள், வடிவமைப்பில் செய்யப்பட்ட மாறுதல்கள், கட்டுமானப் பணிகளுக்கு தேவையான பொருட்களை கொண்டு வருவதும் நிலவும் சிக்கல், எதிர்பாராத மழை ஆகியவற்றால் தாமதமாகி வருகின்றன என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகள் அடுத்தாண்டு ஜூன் 30ஆம் ஆண்டில் முடிவடையும் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது.
Chennai Bengaluru Expressway: எப்போது பயன்பாட்டுக்கு வரும்?
எனவே, சென்னை – பெங்களூரு விரைவுச்சாலையின் எஞ்சியப்பணிகள் நிறைவடைந்து, வரும் 2026ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாத இறுதியில் திறப்பு விழா நடைபெறக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
