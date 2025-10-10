English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

நேர்மையான டெலிவரி பாய்! பாராட்டும் பொதுமக்கள்-நடந்தது என்ன?

Chennai Delivery Boy Gets Appreciation : டெலிவரி பாயின் நேர்மையை பாராட்டும் பொதுமக்கள்.. சென்னையில் நடந்த நெகிழ்ச்சி சம்பவம்

Written by - Tamil Arasan | Edited by - Yuvashree | Last Updated : Oct 10, 2025, 06:48 PM IST

நேர்மையான டெலிவரி பாய்! பாராட்டும் பொதுமக்கள்-நடந்தது என்ன?

Chennai Delivery Boy Gets Appreciation : சென்னை பெசன்ட் நகர் எல்லையம்மன் கோயில் தெருவைச் சேர்ந்த ஜெயப்ரதீப் இவர் பிளிங்கிட் ஆன்லைன் டெலிவரி நிறுவனத்தில் டெலிவரி வேலை செய்து வருகிறார்.

இவர் நேற்று இரவு டெலிவரி முடித்து விட்டு பெசன்ட்நகர் கலாஷேத்ரா காலணி டைகர் வரதாசாரியார் சாலையில் சென்று கொண்டிருக்கும் போது சாலையில் கட்டாக பணம் விழுந்து இருந்துள்ளது.

இதைப்பார்த்த டெலிவரி பாய் ஜெயபிரதீப் சாலையில் கிடந்த பணத்தை எடுத்துக் கொண்டு நேர்மையாக திருவான்மியூர் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தார்.

பெசன்ட்நகர் கலாஷேத்ரா காலணி பகுதியில் பணத்தை விட்டுச் சென்றது யார் என்பது குறித்து திருவணமியூர் போலீசார் அந்த சாலையில் உள்ள சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.

மேலும் யார் பணமாவது தெரியாமல் தொலைத்து இருந்தால் திருவான்மியூர் காவல் நிலையத்தை அணுகி உங்கள் பணத்திற்கான ஆதாரத்தை காண்பித்து பணத்தை பெற்றுச் செல்லலாம் என திருவான்மியூர் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.

கீழே கிடந்த பணத்தை தான் எடுத்து செல்லாமல் யாரோ தவற விட்டு சென்றுவிட்டார்கள் என் எண்ணி அதை நேர்மையாக காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்த இளைஞருக்கு பாராட்டுகள் குவிந்து வருகிறது.

