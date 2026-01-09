English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • மிட்நைட்டில் வந்த எலிமருந்து ஆர்டர்... டெலிவரி ஊழியர் செய்த அற்புத செயல் - வைரல் சம்பவம்

மிட்நைட்டில் வந்த எலிமருந்து ஆர்டர்... டெலிவரி ஊழியர் செய்த அற்புத செயல் - வைரல் சம்பவம்

Viral News: சென்னையில் Blinkit டெலிவரி பணியாளர் ஒருவர், ஆர்டரை டெலிவரி செய்யாததன் மூலம் சிலரின் உயிரை காப்பாற்றிய சம்பவம் பெரும் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 9, 2026, 12:29 PM IST
  • இதுகுறித்து அவர் இன்ஸ்டாகிராமில் வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார்.
  • இந்த வீடியோ அதிகம் வைரலாகி வருகிறது.
  • 70 லட்ச வியூஸ்கள் நெருங்கி வருகிறது.

மிட்நைட்டில் வந்த எலிமருந்து ஆர்டர்... டெலிவரி ஊழியர் செய்த அற்புத செயல் - வைரல் சம்பவம்

Chennai Blinkit Delivery Man, Viral News: ஒரு Blinkit டெலிவரி பணியாளர், ஒரு குடும்பத்தை சாவின் விளம்பில் இருந்து காப்பாற்றியிருக்கிறார். தமிழ்நாட்டின் தலைநகர் சென்னையில் நடந்த இந்த சம்பவம் இணையத்தில் அதிக பகிரப்பட்டு வருகிறது. இப்போதெல்லாம் காவல்துறை, தீயணைப்பு துறை விரைவாக செல்லும் அளவிற்கு டெலிவரி பணியாளர்களும் தங்களின் டெலிவரியை வேகமாக மேற்கொள்கிறார்கள்.

Viral News: சென்னையில் நடந்த வைரல் சம்பவம் 

இன்ஸ்டாகிராமில் dilli_rider_ என்ற பயனர் நேற்று முன்தினம் இரவில் ஒரு வீடியோவை பதிவிட்டிருந்தார். அவர் Blinkit நிறுவனத்தின் டெலிவரி பணியாளர் ஆவார். மருந்து உள்ளிட்ட அவசர தேவைகளை உடனடியாக டெலிவரி செய்வதன் மூலம் ஒரு சிலரின் உயிரை காப்பாற்றிய சம்பவத்தை நாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம், ஆனால் இங்கு டெலிவரி செய்யாமல் சிலரின் உயிரை இவர் காப்பாற்றி உள்ளார்.

அவருக்கு நள்ளிரவில் மூன்று பாக்கெட் எலிக்கொல்லி ஆர்டர் வந்துள்ளது. அதை டெலிவரி செய்வதற்கும் அவர் தயாராகிவிட்டார். ஆனால், ஆர்டர் செய்தவர்கள் அழுதுகொண்டே பேசியதை அவர் கவனித்துள்ளார்.  மேலும் ஆர்டர் செய்தவர்களின் இடத்திற்கு சென்றபோது, அவர்களிடம் நீங்கள் ஆர்டர் செய்த பொருள்கள் வழியில் தொலைந்துவிட்டது என பொய் சொல்லியிருக்கிறார். அவர்களும் சரி என சோகத்துடன் சொல்லியுள்ளனர்.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post share (@dilli_rider_)

Viral News: 70 லட்சம் வியூஸ்கள்  

அதன்பின் அவர்களிடம் சென்ற டெலிவரி பணியாளர், "வாழ்வில் எந்த பிரச்னை இருந்தாலும் நீங்கள் தற்கொலை எண்ணத்திற்கு செல்லாதீர்கள்" என அறிவுறுத்தி உள்ளார். ஆனால் அவர்களோ அப்படி ஏதும் இல்லை என சொல்ல சமாளித்துள்ளனர். அதற்கு அந்த டெலிவரி பணியாளர், "உங்களுக்கு எலி தொல்லை என்றால் முன்னாலேயே ஆர்டர் செய்திருக்கலாம் அல்லது காலையில் ஆர்டர் செய்யலாம். 

நேரங்கெட்ட நேரத்தில் ஆர்டர் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லையே..." என சொல்லியிருக்கிறார். பின்னர் அவர்களிடம் பேசி ஆறுதல் கூறி அவர்களை தற்கொலை எண்ணத்தில் இருந்து விடுபடச் செய்துள்ளார். மேலும் அந்த ஆர்டரையும் கேன்சல் செய்ய வைத்துள்ளார். இன்றுதான் தான் எதையோ சாதித்த உணர்வு வருகிறது என்றும் அவர் அந்த வீடியோவில் கூறியிருக்கிறார். இந்த வீடியோ சுமார் 70 லட்சம் வியூஸ்களை தாண்டியுள்ளது. 7 லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் லைக் செய்துள்ளனர். 23 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கமெண்ட்ஸ் வந்துள்ளது. பலரும் அந்த டெலிவரி பணியாளரின் துரிதமான செயலை பாராட்டி வருகின்றனர். 

Viral News: மனிதநேய செயல்பாடு

அந்த வீடியோவின் கமெண்ட்ஸில் ஒருவர், "இது டெலிவரி சேவையை மறுப்பது அல்ல, இது மனிதநேயத்தின் இருப்பு. அவர் விஷத்தை டெலிவரி செய்வதற்கு பதில் மனிதாபிமானத்தை வெளிப்படுத்தி உள்ளார்.  Blinkit அல்காரிதம் இதை டெலிவரியை 'செய்யும்படி' கூறியிருக்கிறது, ஆனால் அவரது மனசாட்சி 'வேண்டாம்' என்று கூறியது. ரேட்டிங் வெறி கொண்ட இந்த நவீன உலகில், அவர் பொறுப்புணர்வுடன் செயல்பட்டிருக்கிறார். சில நேரங்களில் வேண்டாம் என சொல்வதுதான் துணிச்சலான காரியம். இதுதான் உண்மையான சமூகப் பொறுப்பு போல் தெரிகிறது" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Viral News: வாய் திறக்காத Blinkit

மேலும் இதுபோன்ற உயிரைக் கொல்லும் பொருள்களை ஆர்டர் செய்து உடனடியாக பெறுவதை ஆன்லைன் நிறுவனங்கள் தடை செய்ய வேண்டும் என்றும் கோரிக்கைகள் வலுபெற்றுள்ளன. மேலும் இந்த செயலை செய்த டெலிவரி பணியாளரை முறையாக பாராட்டி, அதற்கான வெகுமதியையும் வழங்க வேண்டும் என Blinkit நிறுவனத்திற்கும் கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர். இச்சம்பவம் குறித்து Blinkit நிறுவனம் இதுவரை எந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையையோ அல்லது பதிலையோ வெளிப்படுத்தவில்லை என்பது கவனிக்கத்தக்கது.

மேலும் படிக்க | நெருங்கிய புயல்? அதி கனமழை அலர்ட்.. சென்னைக்கு ஆபத்தா - வெதர்மேன் எச்சரிக்கை!

மேலும் படிக்க | பொங்கல் லீவுக்கு ஜாலியா டூர் போக... இந்தியாவின் பெஸ்ட் 6 கடற்கரைகள்

மேலும் படிக்க | பொங்கல் விடுமுறை! பள்ளிகளுக்கு இத்தனை நாட்கள் லீவா? குஷியில் மாணவர்கள்!

