சென்னை வாசிகளே அலர்ட்! மாறும் போக்குவரத்து.. பிராட்வே பேருந்து நிலையம் கிடையாது!

Chennai Broadway Bus Stand Change: தலைநகர் சென்னையில் மக்கள் தொகை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இதனால், அதற்கு ஏற்ப போக்குவரத்து வசதிகளும் தேவைப்படுகிறது. மேலும், சென்னையின் உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவதில் தமிழக அரசு முக்கியத்துவம் கொடுத்து வருகிறது. அந்த வகையில், சென்னையில் முக்கிய போக்குவரத்து மையமான பிராட்வே பேருந்த நிலையம் புனரமைக்கப்பட உள்ளது.
பிராட்வே பேருந்து நிலையம்
அதாவது, தற்போது உள்ள பிராட்வே பேருந்து நிலையம் ஒருங்கிணைந்த போக்குவரத்து வளாகமாக மாற்றப்பட உள்ளது. ரூ.566 கோடி மதிப்பில் பிராட்வே பேருந்து நிலையம் புனரமைக்கப்பட உள்ளது. பிராட்வே பேருந்து நிலையம் மாற்றப்பட உள்ளது. இதனால், பிராட்வே பேருந்து முனையத்தில் இருந்து இயக்கப்படும் பேருந்துகள் ராயபுரம், தீவுத்திடலில் இருந்து இயக்கப்படும் என சொல்லப்பட்டது.
இந்த நிலையில், இதுகுறித்து அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகம் வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, பிராட்வே பேருந்து முனையத்தில் இருந்து இயக்கப்படும் பேருந்துகள் ஜனவரி 7ஆம் தேதி முதல் ராயபுரம் மற்றும் தீவுத் திடல் தற்காலிக பேருந்து முனையங்களுக்கு மாற்றப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ராயபுரம் மற்றும் தீவுத்திடலில் இருந்து எந்தெந்த பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என விவரங்களையும் வெளியிட்டுளளது.
ராயபுரத்தில் இருந்து இயக்கப்படும் பேருந்துகள்
அண்ணாசாலை மற்றும் ஈ.வே.ரா சாலை வழியாக இயக்கப்படும் வழித்தட பேருந்துகள் தத்தம் புறப்படும் இடத்திலிருந்து இராயபுரம் நோக்கி செல்லும் போது North Fort சாலையில் துறைமுகம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகம் அருகில் அமைந்துள்ள பேருந்து நிறுத்தத்தில் நின்று பயணிகளை இறக்கி/ஏற்றி இராயபுரம் தற்காலிக பேருந்து முனையம் செல்லும்.
ராயபுரம் தற்காலிக பேருந்து முனையத்திலிருந்து ஈ.வே.ரா சாலை மற்றும் அண்ணாசலை வழியாக இயக்கப்படும் பேருந்துகள் பாரிஸ் கார்னர் சிக்னல், North Fort சாலையிலுள்ள துறைமுகம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகத்திற்கு எதிர்புறத்திலுள்ள பேருந்து நிறுத்தத்தில் நின்று பயணிகளை இறக்கி/ஏற்றி அதன் அடிப்படை வழித்தடத்தில் இயக்கப்படும்.
அதே போல் காமராஜர் சாலை வழியாக இயக்கப்படும் பேருந்துகள் பாரிஸ் கார்னர் சிக்னல், North Fort சாலை வலதுபுறம் திரும்பி Esplanade சாலையில் இராஜா அண்ணாமலை மன்றம் அருகில் அமைந்துள்ள பேருந்து நிறுத்தத்தில் நின்று பயணிகளை இறக்கி/ஏற்றி மீண்டும் பாரிஸ் கார்னர் வழியாக அதன் அடிப்படை வழித்தடத்தில் இயக்கப்படும்.
காமராஜர் சாலை வழியாக இயக்கப்படும் தடங்களை பொறுத்தவரை 6, 13, 60E, 102, 109, 1020, 102K, 102P, 102S, 102X, 109A, 109X, 21G, 21L, 21E ET ஆகும். மேலும், அண்ணாசாலை வழியாக இயக்கப்படும் வழித்தடங்கள்: 11, 21, 26, 52, 54, 60, 10E, 116, 11M. 155A, 17E, 17K, 188C, 188ET, 18A, 18A CUT, 18B, 18D, 18E, 18K, 18P, 18R, 18RX, 18X, 21C, 26B, 26G, 26K, 26M, 26R, 51D, 51J, 52B ஆகியவை அடங்கும்.
தீவுத்திடல் பேருந்து நிலையம்
பீச் ஸ்டேசன் வழியாக இயக்கப்படும் பேருந்துகள் தத்தம் புறப்படும் இடத்திலிருந்து தீவுத்திடல் நோக்கி செல்லும் போது பாரிஸ் கார்னர் சிக்னல், North Fort சாலையிலுள்ள துறைமுகம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகத்திற்கு எதிர்புறத்திலுள்ள பேருந்து நிறுத்தத்தில் நின்று பயணிகளை இறக்கிவிட்டு முத்துசாமி மேம்பாலம் வழியாக தீவுத்திடல் தற்காலிக பேருந்து முனையத்திற்கு செல்லும்.
ஈ.வே.ரா. சாலை மற்றும் வேப்பேரி வழியாக இயக்கப்படும் பேருந்துகள் தத்தம் புறப்படும் இடத்திலிருந்து தீவுத்திடல் நோக்கி செல்லும் போது, இராஜா அண்ணாமலை மன்றம் முன்பு இடது புறம் திரும்பி TNPSC சாலையில் உள்ள பேருந்து நிறுத்தத்தில் பயணிகளை இறக்கி, TNPSC சாலை மற்றும் Evening Bazaar வழியாக, மீண்டும் ஈ.வே.ரா. சாலை வந்தடைந்து முத்துசாமி மேம்பாலம் வழியாக தீவுத்திடல் தற்காலிக பேருந்து முனையத்திற்கு செல்லும்.
வேப்பேரி வழியாக இயக்கப்படும் வழித்தடங்கள்: 35, 42, 242, 142B, 142P, 35C, 42B, 42C, 42D, 42M, 64C, 64K, 64K ET, 7E, 7H, 7K, 7M, 7M ET ஆகும். மண்ணடி வழியாக இயக்கப்படும் வழித்தடங்கள்: 33B, 56C, 56F, ஈ.வேரா சாலை வழியாக இயக்கப்படும் வழித்தடங்கள்: 15, 20, 15F, 15G, 17D, 20A, 20D, 50ET, 50M, 71D, 71E, 71H, 71V, 120, 120CT, 120F, 120G, 120K, 150 ஆகும் என கூறப்பட்டுள்ளது.
