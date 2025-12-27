மாதம் ரூ.50,000 சம்பளம்! தமிழக அரசின் சூப்பரான வேலை.. தமிழ் தெரிந்தால் போதும்

Chennai Coimbatore Temple Recruitment 2025: தமிழகத்தில் பெரும்பாலான கோயில்கள் அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ளன. இங்குள்ள பணியிடங்களை அறநிலையத்துறை நிரப்பி வருகிறது. அந்த வகையில், சென்னை, கோவையில் உள்ள கோயில்களில் காலிப் பணியிடங்கள் குறித்த அறிவிப்பை அறநிலையத்துறை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, சென்னையில் உள்ள காசி விஸ்வநாதர் கோயில், கோவையில் உள்ள தண்டுமாரியம்மன் கோயில்களில் காலிப் பணியிடங்கள் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இதற்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தண்டுமாரியம்மன் கோயில் வேலைவாய்ப்பு
கோவை மாவட்டத்தில் தண்டுமாரியம்மன் கோயில் உள்ளது. இநத் கோயில் அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள நிலையில், இங்குள்ள காலிப் பணியிடங்கள் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, ஓதுவார், இரவுக் காவலர் ஆகிய பணிகளுக்கு தலா ஒரு இடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.
ஓதுவார் பணிக்கான கல்வித்தகுதியை பொறுத்தவரை, தமிழில் எழுத படிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும். சமய நிறுவனங்கள் அல்லது அரசு நிறுவனங்கள் அல்லது ஏனைய யாதொரு நிறுவனங்கள் நடத்தும் மூன்றாண்டு பாடப்பிரிவை முடித்ததற்கான தேவாரப்பள்ளி வழங்குகின்ற சான்றிதழைப் பெற்றிருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இரவுக் காலவர் பணிக்கு தமிழில் எழுத, படிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது. மாத சம்பளத்தை பொறுத்தவரை, ஓதுவார் பணிக்கு ரூ.12,600 முதல் ரூ.39,900 வழங்கப்படும். இரவுக் காவலர் பணிக்கு ரூ.11,600 முதல் ரூ.36,800 வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் 18 வயது பூர்த்தி அடைந்தவராக இருக்க வேண்டும். 45 வயதுக்கு மேற்பட்டவராகவும் இருக்க வேண்டும். மேலும், hrce.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் உள்ள விண்ணப்ப படிவத்தை பூர்த்தி செய்து, உரிய முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும். மேலும், விண்ணப்ப படிவத்தை கோயில் அலுவலகத்தில் அலுவலக நேரத்தில் நேரில் பெற்றுக் கொள்ளலாம். விண்ணப்ப படிவத்தை ஜனவரி 24ஆம் தேதி மாலை 5.45 மணிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது.
சென்னை காசி விஸ்வநாதர கோயில் வேலை
சென்னையில் பரங்கிமலை காசி விஸ்வநாதர் கோயிலில் காலிப் பணியிடங்கள் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. எழுத்தர், காவல் என தலா ஒரு பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. மொத்தம் 2 இடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது. இதில் எழுத்தர் பணிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் 10ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி அல்லது அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதற்கு இணையான கல்வித்தகுதி பெற்றிருத்தல் வேண்டும்.
காவல் பணிக்கு தமிழில் எழுத படிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் 45 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். மேலும், மாத சம்பளமாக எழுத்தர் பணிக்கு ரூ.15,700 முதல் ரூ.50,000 வழங்கப்படும். காவல் பணிக்கு மாத சம்பளமாக ரூ.11,600 முதல் ரூ.36,800 வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த பணிகளுக்கு hrce.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் உள்ள விண்ணப்ப படிவத்தை பூர்த்தி செய்து, உரிய முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும். துணை ஆணையர்/செயல் அலுவலர், வடபழனி ஆண்டவர் திருக்கோயில், வடபழனி, சென்னை 600 026 என்ற முகவரிக்கு விண்ணப்ப படிவத்தை அனுப்ப வேண்டும். ஜனவரி 9ஆம் தேதி மாலை 5.45 மணிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
