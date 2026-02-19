English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • வேற லெவில் மாறப்போகும் சென்னை.. பட்ஜெட்டில் அடுக்கடுக்கான அறிவிப்புகள்

வேற லெவில் மாறப்போகும் சென்னை.. பட்ஜெட்டில் அடுக்கடுக்கான அறிவிப்புகள்

Chennai Corporation Budget News: சென்னை மாநக​ராட்சி பட்ஜெட் புதன்கிழமை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. சென்னை மாநகராட்சியை அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்லும் வகையில் பல அறிவிப்புகள் இதில் வெளியாகியுள்ளன. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 19, 2026, 12:09 PM IST
  • நகரில் உள்ள சுமார் 60 பூங்​காக்​களை அறி​வியல் ரீதியாக பொலிவேற்​ற ரூ.60 கோடி.
  • முக்கிய நீர்​நிலைகளை சீரமைக்கும் பணிகள் ரூ.100 கோடி செலவில் செய்யப்பட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
  • நகரில் உள்ள நீர்​நிலைகளை கண்​காணிக்க செயற்கை நுண்ணறிவின் (AI) உதவி​யுடன் ட்ரோன் ஆய்வு அமைப்பு செயல்​படுத்​தப்​படும்.

Chennai Corporation Budget Announcements: புதன்கிழமை, சென்னை மாநக​ராட்சி மன்​றக் கூட்​டம் மேயர் ஆர்​.பிரியா தலை​மை​யில் நடைபெற்றது. இதில் துணை மேயர் மு.மகேஷ்கு​மார், ஆணை​யர் ஜெ.குமரகுருபரன் ஆகியோர் முன்​னிலை​யில் மாநக​ராட்சி நிலைக்​குழு தலை​வர் (வரி விதிப்பு மற்​றும் நிதி) சர்​பஜெயா தாஸ் 2026-2027 ஆம் ஆண்டுக்கான மாநக​ராட்சி பட்ஜெட்டை தாக்​கல் செய்​தார்.

ரூ.8,900 கோடி பட்ஜெட் செலவினம்: மாறும் முன்னுரிமைகள்

சென்னை மக்களின் கனவுகளை நிகமாக்கும் வகையில், பல வித மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகளுக்காக சென்னை மாநகராட்சி புதன்கிழமை ரூ.8,900 கோடி பட்ஜெட் செலவினத்தை அறிவித்துள்ளது. கடந்த ஆண்டுகளில் சென்னை மாநகராட்சியின் முக்கிய கவனம் சாலைகள் மற்றும் மழைநீர் வடிகால்கள் போன்றவற்றின் பக்கமே அதிகம் இருந்துள்ள நிலையில், இந்த ஆண்டின் மாநகராட்சி பட்ஜெட் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு, போக்குவரத்து மற்றும் சுற்றுலாவில் அதிக கவனம் செலுத்தியுள்ளது.

மாநகராட்சியின் வருவாய் ரூ.8,557 கோடி

இந்த ஆண்டு மாநகராட்சியின் வருவாய் ரூ.8,557 கோடியாக இருந்தது. இதனால் ரூ.343 கோடி பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது. இது கடந்த ஆண்டை விட ரூ.137 கோடி அதிகம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மாநகராட்சியின் பட்ஜெட் செலவினம் கடந்த ஆண்டின் ரூ.8,405 கோடியிலிருந்து ரூ.500 கோடி உயர்ந்துள்ளது. இதில் முக்கிய உந்துதலாக சொத்து வரி உள்ளது. இது ரூ.150 கோடி அதிகரிக்கப்பட்டு ரூ.2,450 கோடியாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 

ஸ்டாம்ப் டியூட்டி சர்சார்ஜ்

ஸ்டாம்ப் டியூட்டி சர்சார்ஜும் கடந்த ஆண்டை விட ரூ.50 கோடி அதிகரித்துள்ளது. இதற்கான வருவாய் ரூ.450 கோடியாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில் மாநில நிதி ஆணையம் கிரேட்டர் சென்னை மாநகராட்சிக்கு ரூ.1,350 கோடி வழங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, இது ரூ.150 கோடி அதிகமாகும். 

போக்குவரத்து வசதிகள் மீது அதிக கவனம்

மிகக் குறைந்த வருவாய் உள்ள நிலையிலும், போக்குவரத்து வசதிகள் போன்ற புதிய வளர்ச்சித் துறைகளில் ஜி.சி.சி கவனம் செலுத்தியுள்ளது. பேருந்து வழித்தட சாலைகள் துறைக்கு ரூ.725 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் கீழ் பின்வரும் முன்னேற்றங்கள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன:

- மாநகராட்சி நடைபாதைகள்,
- சுமார் ஐந்து பேருந்து நிலையங்கள், 
- செயிண்ட் ஆண்ட்ரூ தேவாலயத்தைச் சுற்றி ஒரு பாரம்பரிய வழித்தடம், 
- மெரினாவில் ஒரு ரோப் கார் திட்டம், 
- பல மின்சார வாகன சார்ஜிங் நிலையங்கள்.

இவை தவிர மாநகராட்சி மேயர் ஆர்.பிரியா, இன்னும் சில முக்கிய அறிவிப்புகளையும் வெளியிட்டார். அவற்றை பற்றிய குறிப்புகளை இங்கே காணலாம்:

- நகரில் உள்ள சுமார் 60 பூங்​காக்​களை அறி​வியல் ரீதியாக பொலிவேற்​ற ரூ.60 கோடி​ செலவில் பணி​கள் மேற்​கொள்​ளப்​படும்.

- முக்கிய நீர்​நிலைகளை சீரமைக்கும் பணிகள் ரூ.100 கோடி செலவில் செய்யப்பட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இவற்றில் அம்​பத்​தூர் ஏரி, மஞ்​சம்​பாக்​கம் ஏரி உள்​ளிட்ட சுமார் 30 ஏரிகள் அடங்கும்.

- நகரில் உள்ள நீர்​நிலைகளை கண்​காணிக்க செயற்கை நுண்ணறிவின் (AI) உதவி​யுடன் ட்ரோன் ஆய்வு அமைப்பு செயல்​படுத்​தப்​படும். இதற்கு ஆகும் செலவு ரூ.10 கோடி என மதிப்​பிடப்பட்டுள்ளது.

- சென்னை மாநக​ராட்​சிக்​கு உட்​பட்ட பள்​ளி​களில் படிக்கும் 6ஆம் வகுப்பு முதல் 9ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள மாணவ மாணவிகளுக்கு ரூ.1.90 கோடி மதிப்பில் யோகா மற்​றும் தற்​காப்​புக்​கலைப் பயிற்சிகள் அளிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

- பள்ளி மாணவர்கள் தினம் பள்ளிக்கு வந்துபோக உதவும் வகையிலும், கல்விச்சுற்றுலாக்கள் செல்ல ஏதுவாகவும் 11 புதிய பேருந்​துகள் வாங்கப்படும். இதற்கு சுமார் ரூ.4 கோடி​ செலவாகலாம் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

- மெட்​ரோ, எம்​.ஆர்​.டி.எஸ். மற்​றும் பேருந்து நிலை​யங்​களை இணைக்​கும் வகை​யில் 25 கிமீ தூரத்​துக்கான நடை​பாதை மற்​றும் மிதிவண்​டிப் பாதைகள் அமைக்கப்படும். இதற்கு சுமார் ரூ.50 கோடி மதிப்பீடு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

- மின்ட்​ரோட் - வண்​ணாரப்​பேட்டை மெட்ரோ மற்​றும் சேப்​பாக்​கம் - மெரினா இடையே பன்​முக போக்​கு​வரத்து ஒருங்​கிணைப்பு வசதி ரூ.40 கோடி மதிப்​பீட்​டில் அமைக்​கப்​படும்.

- கோடை காலத்தில் உடலுக்கு நீர்ச்சத்தை அதிகரிக்க தூய்​மைப் பணி​யாளர்​களுக்கு மோர் வழங்​கப்​படும் என அறிவிக்கபட்டுள்ளது.

- பக்​கிங்​ஹாம் கால்​வாய் வழித்​தடத்தை மேம்படுத்தும் வகையில், அங்கு நடை​பாதை, மிதிவண்​டிப் பாதை, நகர்ப்​புற பசுமை​யாக்​கல் திட்​டம் ஆகியவை ரூ.45 கோடி செலவில் மேற்​கொள்​ளப்​படும்.

- சுற்றுலா பயணிகளுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தியாக, மெரினா கலங்​கரை விளக்​கம் முதல் அண்ணா நினை​விடம் வரை ரோப் கார் வழித்​தடம் அமைக்​கப்​படும் என்ற அரிவிப்பு வந்துள்ளது.

- 50 கிமீ தூரத்​துக்கு பள்​ளி​களுக்கு பாது​காப்​பான வழித் தடங்​கள் சுமார் ரூ.200 கோடி செலவில் அமைக்​கப்​படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை மாநகராட்சியை அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்லும் வகையில், இப்படிப்பட்ட சுமார் 90 புதிய அறி​விப்​பு​கள் பட்ஜெட்டில் வெளி​யிடப்​பட்​டுள்​ளன.

