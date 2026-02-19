வேற லெவில் மாறப்போகும் சென்னை.. பட்ஜெட்டில் அடுக்கடுக்கான அறிவிப்புகள்

Chennai Corporation Budget Announcements: புதன்கிழமை, சென்னை மாநகராட்சி மன்றக் கூட்டம் மேயர் ஆர்.பிரியா தலைமையில் நடைபெற்றது. இதில் துணை மேயர் மு.மகேஷ்குமார், ஆணையர் ஜெ.குமரகுருபரன் ஆகியோர் முன்னிலையில் மாநகராட்சி நிலைக்குழு தலைவர் (வரி விதிப்பு மற்றும் நிதி) சர்பஜெயா தாஸ் 2026-2027 ஆம் ஆண்டுக்கான மாநகராட்சி பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தார்.
ரூ.8,900 கோடி பட்ஜெட் செலவினம்: மாறும் முன்னுரிமைகள்
சென்னை மக்களின் கனவுகளை நிகமாக்கும் வகையில், பல வித மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகளுக்காக சென்னை மாநகராட்சி புதன்கிழமை ரூ.8,900 கோடி பட்ஜெட் செலவினத்தை அறிவித்துள்ளது. கடந்த ஆண்டுகளில் சென்னை மாநகராட்சியின் முக்கிய கவனம் சாலைகள் மற்றும் மழைநீர் வடிகால்கள் போன்றவற்றின் பக்கமே அதிகம் இருந்துள்ள நிலையில், இந்த ஆண்டின் மாநகராட்சி பட்ஜெட் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு, போக்குவரத்து மற்றும் சுற்றுலாவில் அதிக கவனம் செலுத்தியுள்ளது.
மாநகராட்சியின் வருவாய் ரூ.8,557 கோடி
இந்த ஆண்டு மாநகராட்சியின் வருவாய் ரூ.8,557 கோடியாக இருந்தது. இதனால் ரூ.343 கோடி பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது. இது கடந்த ஆண்டை விட ரூ.137 கோடி அதிகம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மாநகராட்சியின் பட்ஜெட் செலவினம் கடந்த ஆண்டின் ரூ.8,405 கோடியிலிருந்து ரூ.500 கோடி உயர்ந்துள்ளது. இதில் முக்கிய உந்துதலாக சொத்து வரி உள்ளது. இது ரூ.150 கோடி அதிகரிக்கப்பட்டு ரூ.2,450 கோடியாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஸ்டாம்ப் டியூட்டி சர்சார்ஜ்
ஸ்டாம்ப் டியூட்டி சர்சார்ஜும் கடந்த ஆண்டை விட ரூ.50 கோடி அதிகரித்துள்ளது. இதற்கான வருவாய் ரூ.450 கோடியாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில் மாநில நிதி ஆணையம் கிரேட்டர் சென்னை மாநகராட்சிக்கு ரூ.1,350 கோடி வழங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, இது ரூ.150 கோடி அதிகமாகும்.
போக்குவரத்து வசதிகள் மீது அதிக கவனம்
மிகக் குறைந்த வருவாய் உள்ள நிலையிலும், போக்குவரத்து வசதிகள் போன்ற புதிய வளர்ச்சித் துறைகளில் ஜி.சி.சி கவனம் செலுத்தியுள்ளது. பேருந்து வழித்தட சாலைகள் துறைக்கு ரூ.725 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் கீழ் பின்வரும் முன்னேற்றங்கள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன:
- மாநகராட்சி நடைபாதைகள்,
- சுமார் ஐந்து பேருந்து நிலையங்கள்,
- செயிண்ட் ஆண்ட்ரூ தேவாலயத்தைச் சுற்றி ஒரு பாரம்பரிய வழித்தடம்,
- மெரினாவில் ஒரு ரோப் கார் திட்டம்,
- பல மின்சார வாகன சார்ஜிங் நிலையங்கள்.
இவை தவிர மாநகராட்சி மேயர் ஆர்.பிரியா, இன்னும் சில முக்கிய அறிவிப்புகளையும் வெளியிட்டார். அவற்றை பற்றிய குறிப்புகளை இங்கே காணலாம்:
- நகரில் உள்ள சுமார் 60 பூங்காக்களை அறிவியல் ரீதியாக பொலிவேற்ற ரூ.60 கோடி செலவில் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
- முக்கிய நீர்நிலைகளை சீரமைக்கும் பணிகள் ரூ.100 கோடி செலவில் செய்யப்பட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இவற்றில் அம்பத்தூர் ஏரி, மஞ்சம்பாக்கம் ஏரி உள்ளிட்ட சுமார் 30 ஏரிகள் அடங்கும்.
- நகரில் உள்ள நீர்நிலைகளை கண்காணிக்க செயற்கை நுண்ணறிவின் (AI) உதவியுடன் ட்ரோன் ஆய்வு அமைப்பு செயல்படுத்தப்படும். இதற்கு ஆகும் செலவு ரூ.10 கோடி என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
- சென்னை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பள்ளிகளில் படிக்கும் 6ஆம் வகுப்பு முதல் 9ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள மாணவ மாணவிகளுக்கு ரூ.1.90 கோடி மதிப்பில் யோகா மற்றும் தற்காப்புக்கலைப் பயிற்சிகள் அளிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
- பள்ளி மாணவர்கள் தினம் பள்ளிக்கு வந்துபோக உதவும் வகையிலும், கல்விச்சுற்றுலாக்கள் செல்ல ஏதுவாகவும் 11 புதிய பேருந்துகள் வாங்கப்படும். இதற்கு சுமார் ரூ.4 கோடி செலவாகலாம் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
- மெட்ரோ, எம்.ஆர்.டி.எஸ். மற்றும் பேருந்து நிலையங்களை இணைக்கும் வகையில் 25 கிமீ தூரத்துக்கான நடைபாதை மற்றும் மிதிவண்டிப் பாதைகள் அமைக்கப்படும். இதற்கு சுமார் ரூ.50 கோடி மதிப்பீடு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
- மின்ட்ரோட் - வண்ணாரப்பேட்டை மெட்ரோ மற்றும் சேப்பாக்கம் - மெரினா இடையே பன்முக போக்குவரத்து ஒருங்கிணைப்பு வசதி ரூ.40 கோடி மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்படும்.
- கோடை காலத்தில் உடலுக்கு நீர்ச்சத்தை அதிகரிக்க தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு மோர் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கபட்டுள்ளது.
- பக்கிங்ஹாம் கால்வாய் வழித்தடத்தை மேம்படுத்தும் வகையில், அங்கு நடைபாதை, மிதிவண்டிப் பாதை, நகர்ப்புற பசுமையாக்கல் திட்டம் ஆகியவை ரூ.45 கோடி செலவில் மேற்கொள்ளப்படும்.
- சுற்றுலா பயணிகளுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தியாக, மெரினா கலங்கரை விளக்கம் முதல் அண்ணா நினைவிடம் வரை ரோப் கார் வழித்தடம் அமைக்கப்படும் என்ற அரிவிப்பு வந்துள்ளது.
- 50 கிமீ தூரத்துக்கு பள்ளிகளுக்கு பாதுகாப்பான வழித் தடங்கள் சுமார் ரூ.200 கோடி செலவில் அமைக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை மாநகராட்சியை அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்லும் வகையில், இப்படிப்பட்ட சுமார் 90 புதிய அறிவிப்புகள் பட்ஜெட்டில் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
