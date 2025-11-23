English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • செல்லப்பிராணி வளர்ப்பவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! சென்னை மாநகராட்சி முக்கிய அறிவிப்பு!

செல்லப்பிராணி வளர்ப்பவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! சென்னை மாநகராட்சி முக்கிய அறிவிப்பு!

Chennai Corporation: சென்னையில் செல்லப்பிராணிகளுக்கு உரிமம் பெறுவதற்கு கால அவகாசத்தை நீட்டித்து மாநகராட்சி முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இதனால், செல்லப்பிராணிகளை வளர்க்கும் மக்கள் சற்று நிம்மதி அடைந்துள்ளனர்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Nov 23, 2025, 10:06 AM IST
  • சென்னை மாநகராட்சி முக்கிய அறிவிப்பு
  • செல்லப்பிராணிகளுக்கு உரிமம் பெற அவகாசம் நீட்டிப்பு
  • சற்று நிம்மதியடைந்த மக்கள்

செல்லப்பிராணி வளர்ப்பவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! சென்னை மாநகராட்சி முக்கிய அறிவிப்பு!

Chennai Corporation Extends Deadline For Pet Licensing: தலைநகர் சென்னையில் நாய் கடி சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது. நாய் கடியால் வயதானவர்கள், சிறார்கள் என பலரும் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். மேலும், சிலர் ரேபிஸ் நோயால் உயிரிழந்தும் இருக்கின்றனர். தெருநாய் கடியால் பாதிக்கப்படுவது ஒருபக்கம் இருந்தாலும், வீட்டில் வளர்க்கப்படும் நாய்களாலும் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். 

செல்லப்பிராணி வளர்ப்பவர்களுக்கு குட் நியூஸ்

நாய்கள் சாலையில் நடந்து செல்பவர்களை கடித்து வருகின்றன. எனவே, நாய்களை வளர்ப்பவர்களுக்கு கட்டுப்பாடுகளும் சென்னை மாநகராட்சி விதித்தது. அதாவது, வெளியில் செல்லப்பிராணிகளை அழைத்து செல்லும்போது மாஸ்க் கட்டாயம் அதற்கு அணிய வேண்டும். செல்லப்பிராணிகளுக்கு சிப் மற்றும் உரிமம் பெறுவது கட்டாயம் என சென்னை மாநகராட்சி பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை விதித்தது. 

செல்லப்பிராணிகளான நாய் மற்றும் பூனைகளுக்கு உரிமம் பெறுவது கட்டாயமாக உள்ளது. இதற்காக காலக் கெடுவையும் சென்னை மாநகராட்சி நிர்ணயித்து இருந்தது. அதாவது, நவம்பர் 24ஆம் தேதிக்குள் செல்லப் பிராணிகளுக்கு உரிமம் பெற வேண்டும் என்றும் இல்லாவிட்டால் ரூ.5,000 வரை அபராதம் விதிக்கப்படும் என சென்னை மாநகராட்சி கூறியிருந்தது. இதனால், செல்லப் பிராணி வளர்ப்பவர்கள் அருகில் உள்ள மையங்களில் உரிமம் பெற்று வருகின்றனர்.  

உரிமம் பெற அவகாசம் நீட்டிப்பு

செல்லப்பிராணிகளுக்கு ஆண்டுதோறும் தடுப்பூசி போடுவதை உறுதி செய்வதற்காக, செல்லப்பிராணி உரிமத்திற்கான ஆன்லைன் முறையை அக்டோபர் 3ஆம் தேதி மேயர் பிரியா தொடங்கி வைத்தார். ரேபிஸ் தடுப்பு தடுப்பூசி போடப்பட்ட ஒரு வருடத்திற்குப் பிறகு பூனைகள் மற்றும் நாய்களுக்கான உரிமங்கள் தானாகவே காலாவதியாகும். 

இந்த திட்டம் தொடங்கப்பட்டு, தற்போது வரை சென்னையில் உள்ள 15 மண்டலங்களில் 65,422 செல்லப் பிராணிகளுக்கு ஆன்லைனில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன, மேலும் அவற்றில் 24,477 செல்லப்பிராணிகள் ரேபிஸ் எதிர்ப்பு தடுப்பூசி மற்றும் மைக்ரோசிப்பிங் செலுத்தப்பட்ட பிறகு உரிமங்களைப் பெற்றுள்ளன. கால்நடை மருத்துவமனைகளில் இலவச மைக்ரோசிப்பிங் மற்றும் ரேபிஸ் தடுப்பூசி மற்றும் உரிமங்களை வழங்குவதற்கான முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு மாநில கால்நடை மருத்துவ கவுன்சிலில் பதிவுசெய்யப்பட்ட தனியார் கால்நடை மருத்துவமனைகள் மற்றும் சென்னை மாநகராட்சி ஆன்லைனில் பட்டியலிடப்பட்ட மருத்துவமனைகள் நாய்களின் மைக்ரோசிப்பிங் மற்றும் பிற சேவைகளை மேற்கொள்ள அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளன. நாய்களுக்கான உரிமங்களைப் பெற மைக்ரோசிப்பிங் மற்றும் ரேபிஸ் தடுப்பூசி கட்டாயமாகும். இதற்கான காலக் கெடு நவம்பர் 24ஆம் தேதியுடன் முடிவடைய உள்ளது. எனவே, செல்லப்பிராணி உரிமையாளர்கள் இதற்கான காலக் கெடுவை நீடிக்க வேண்டும் என தொடர்ந்து கோரிக்கை வைத்து வந்தனர். இவர்களின் கோரிக்கையை ஏற்ற சென்னை மாநகராட்சி, செல்லப்பிராணிகளுக்கு உரிமம் பெறுவதற்கான கால அவகாசத்தை டிசம்பர் 7ஆம் தேதி நீட்டித்து அறிவிப்பை வெளியிட்டு இருக்கிறது.

நாய்க்கடி சம்பவங்கள் அதிகரிப்பு

சென்னையில் நாய்க்கடியால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒன்பது சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. 2025ஆம் ஆண்டில் 5.25 லட்சம் பேர் நாய்க்கடியால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். 2024 ஆம் ஆண்டில் இது சுமார் 4.7 லட்சமாக இருந்தது.  நாய்க்கடியால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அதிகமாக இருக்கிறது. ஆனால், ரேபிஸ் தொற்றால் உயிரிழப்பு நடந்து வருகிறது. 2024ஆம் ஆண்டு ரேபிஸ் தொற்றல் 43 உயிரிழந்த நிலையில், 2025ஆம் ஆண்டு ரேபிஸ் தொற்றல் 28 பேர் உயிரிழந்து இருக்கின்றனர். இருப்பினும், நாய்க்கடி சம்பவங்களை தடுக்க சென்னை மாநகராட்சி தீவிர நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.

ChennaiChennai CorporationPet Licensechennai corporation Extends Deadline For Pet Licensingpet license latest news

