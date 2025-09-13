சொந்த வீடு வைத்திருப்பவரா நீங்கள்? மாநகராட்சி முக்கிய அறிவிப்பு!

பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட சொத்து உரிமையாளர்களுக்கு மாநகராட்சி நிர்வாகம் ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, 2025-26ஆம் நிதியாண்டின் முதல் அரையாண்டுக்கான ஏப்ரல் 2025 முதல் செப்டம்பர் 2025 வரை சொத்து வரியை செலுத்துவதற்கான கடைசி நாள் செப்டம்பர் 30 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த காலக்கெடுவுக்குள் வரியை செலுத்த தவறினால், அபராதம் விதிக்கப்படும் என்றும் மாநகராட்சி நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
தனிவட்டியை தவிர்க்கலாம்!
தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் சட்டம், 1998, பிரிவு-84(2)-இன் படி, குறிப்பிட்ட தேதிக்குள் சொத்து வரியை செலுத்த தவறினால், நிலுவை தொகையின் மீது மாதந்தோறும் 1% தனி வட்டி விதிக்கப்படும். இந்த தேவையற்ற அபராதத்தை தவிர்க்க, சொத்து உரிமையாளர்கள் உடனடியாக தங்களது வரியை செலுத்துமாறு சென்னை மாநகராட்சி கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
ஒவ்வொரு நிதியாண்டும், சொத்து வரி இரண்டு அரையாண்டுகளாக பிரிக்கப்பட்டு வசூலிக்கப்படுகிறது. முதல் அரையாண்டுக்கான வரி செப்டம்பர் 30ம் தேதிக்குள்ளும், இரண்டாம் அரையாண்டுக்கான வரி மார்ச் 31ம் தேதிக்குள்ளும் செலுத்தப்பட வேண்டும். இந்த வரி வருவாய் மூலமே, மாநகராட்சியில் சாலை வசதி, தெருவிளக்கு, குப்பைகளை அகற்றுதல், மழைநீர் வடிகால் பராமரிப்பு போன்ற அத்தியாவசிய வளர்ச்சி பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. எனவே, பொதுமக்கள் தங்கள் வரியை உரிய நேரத்தில் செலுத்தி, நகரின் வளர்ச்சிக்கு ஒத்துழைப்பு நல்குமாறு மாநகராட்சி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது.
சொத்து வரியை செலுத்த எளிய வழிகள்
சொத்து உரிமையாளர்கள் தங்கள் வரியை செலுத்த, மாநகராட்சி பல்வேறு எளிதான வழிகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம், மக்கள் தங்கள் வீடுகளில் இருந்தபடியே அல்லது தங்களுக்கு அருகாமையில் உள்ள மையங்களிலோ வரிகளை செலுத்த முடியும். பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி வரி வசூலிப்பாளர்கள், அரசு இ-சேவை மையங்கள் மற்றும் மாநகராட்சி வருவாய் துறையில் உள்ள காசோலை செலுத்தும் இயந்திரங்கள் மூலம் நேரடியாக வரியை செலுத்த முடியும். அப்படி இல்லை என்றால் மாநகராட்சியின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலமும், நம்ம சென்னை செயலி மற்றும் Paytm மூலமும் செலுத்தலாம்.
கிரெடிட் கார்டு, டெபிட் கார்டு மற்றும் UPI சேவைகளை பயன்படுத்தியும் வரியை செலுத்தும் வசதி உள்ளது. RTGS/NEFT மூலமாகவும் வரியை நேரடியாக செலுத்த முடியும். மாநகராட்சியால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசு அலுவலகங்களில் உள்ள QR கோடை ஸ்கேன் செய்தும் பணம் செலுத்தலாம். 9445061913 என்ற வாட்ஸ்அப் எண் மூலமாகவும் சொத்து வரி தொடர்பான சேவைகளை பெறவும், வரியை செலுத்தவும் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. காலக்கெடு நெருங்கிவிட்டதால், சொத்து உரிமையாளர்கள் கடைசி நேர நெரிசலை தவிர்க்க, மேற்கண்ட ஏதேனும் ஒரு வசதியை பயன்படுத்தி, தங்கள் சொத்து வரியை உடனடியாக செலுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
