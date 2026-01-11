English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • சென்னை வாசிகளே அலர்ட்! ரூ.5000 அபராதம் - தப்பித் தவறியும் இதை பண்ணாதீங்க!

சென்னை வாசிகளே அலர்ட்! ரூ.5000 அபராதம் - தப்பித் தவறியும் இதை பண்ணாதீங்க!

Chennai Corporation Imposes Fine Rs 5000: சென்னை மெரினா கடற்கரையில் குப்பைகளை கொட்டினால் ரூ.5,000 அபராதம் விதிக்கப்படும் என சென்னை மாநகராட்சி உத்தரவிட்டுள்ளது.  இதுகுறித்து விரிவாக இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 11, 2026, 11:23 AM IST
  • சென்னை மாநகராட்சி அதிரடி உத்தரவு
  • குப்பை கொட்டினால் அபராதம்
  • உஷார் மக்களே

சென்னை வாசிகளே அலர்ட்! ரூ.5000 அபராதம் - தப்பித் தவறியும் இதை பண்ணாதீங்க!

Chennai Corporation Latest News: சென்னையில் நாளுக்கு நாள் மக்கள் தொகை என்பது அதிகரித்து வருகிறது. அதற்கு ஏற்ப பல்வேறு நடவடிக்கைகளையும் சென்னை மாநகராட்சி எடுத்து வருகிறது. குறிப்பாக, சுகாதாரமாக இருப்பதற்காக பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. சென்னையில் பொழுதுப்போக்கு இடங்களை மேம்படுத்துவதற்காக சென்னை மாநகராட்சி பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது.  

Add Zee News as a Preferred Source

குப்பை கொட்டினால் ரூ.5,000 அபராதம்

குறிப்பாக மெரினா கடற்கரையை சர்வதேச தரத்தில் சென்னை மாநகராட்சி மேம்படுத்தி வருகிறது. இதனால், மெரினான கடற்கரையை சுத்தமாக வைக்க நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. அதாவது, திடக்கழிவு மேலாண்மை விதிகள் 2016-ன்படி, பொது இடங்கள் மற்றும் கடற்கரைகளில் குப்பைகள், பிளாஸ்டிக் கழிவுகள், உணவுப் பொருள் எச்சங்கள் உள்ளிட்ட எந்தவித கழிவுகளையும் கொட்டுவது சட்டப்படி தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.  

இருப்பினும், சென்னை மெரினாவில்  மட்டும் ஒருநாளைக்கு  4 மெட்ரிக் டன் குப்பை அகற்றப்பட்டு வருவதாகவும் சென்னை மாநகராட்சி கூறியுள்ளது. கடற்கரைக்கு வரும் மக்கள் குப்பைத் தொட்டிகளில் கழிவுகளை போடாமல், ஆங்காங்கே போடுகின்றனர்.  குறிப்பாக, பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் அதிகளவில் சேருவதாக மாநகராட்சி தரப்பில் கூறப்படுகிறது. இதனால், சுகாதார பிரச்னைகள் ஏற்படுகிறது. இந்த நிலையில், சென்னை மாநகராட்சி முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. 

அதாவது, சென்னையில் அமைந்துள்ள மெரினா மற்றும் இதர முக்கிய கடற்கரையில் குப்பை கொட்டுபவர்கள் மிது உரிய சட்ட விதிகளின்படி ரூ.5,000 அபராதம் விதித்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என கூறியுள்ளது. எனவே, இனி வரும் நாட்களில் மெரினா கடற்கரையில் குப்பை கொட்டினால் ரூ.5,000 அபராதம் விதிக்கப்படும். பொங்கல் விடுமுறையில் மெரினா கடற்கரைக்கு செல்பவர்கள் இதனை தெரிந்து வைக்க வேண்டும்.

மரத்தை வெட்டினால் ரூ.1 லட்சம் அபராதம்

இதற்கிடையில், மற்றொரு உத்தரவையும் சென்னை மாநகராட்சி வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பொது இடங்களில் அங்கீகரிக்கப்படாத மரங்களை வெட்டினால் ரூ.1 லட்சம் அபராதம் விதிக்கப்படும். 2026 ஜனவரி 12 ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வரும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மரங்களை அகற்றுதல், கிளைகளை கத்தரித்தல், நடவு செய்தல் மற்றும் உலர்ந்த அல்லது ஆபத்தான மரங்களை அகற்றுதல் போன்ற சேவைகளுக்கான விண்ணப்பங்கள் இனி வனத்துறை மூலம் நேரடியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது என்றும் கூறியுள்ளது.  

சென்னை மாநகராட்சி இணையதளம் அல்லது நம்ம சென்னை செயலி மூலம் கோரிக்கைகளை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.  அனுமதியின்றி கிளைகளை வெட்டுதல், மரங்களில் ஆணிகளை அடித்தல், விளம்பர பலகைகளை பொருத்துதல் அல்லது பொது இடங்களில் மரங்களைச் சுற்றி அலங்கார விளக்குகள் அமைத்தல் ஆகியவற்றுக்கு ரூ.15,000 அபராதம் விதிக்கப்படும் என சென்னை மாநகராட்சி கூறியுள்ளது.  சென்னை மாநகராட்சியின் அடுத்தடுத்த அறிவிப்புகள் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. குறிப்பாக, தற்போது பொங்கல் விடுமுறை வர இருக்கும் நிலையில், பொதுமக்கள் இதனை தெரிந்து கொள்வது அவசியம்.

மேலும் படிக்க: அரசு லேப்டாப்பில் இதை செய்யவே செய்யாதீங்க... வாரண்டியில் சிக்கல் வரும் - பெரிய அலர்ட்

மேலும் படிக்க:  அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்! ஓய்வூதிய திட்டம் குறித்து தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

About the Author
