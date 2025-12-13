English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tamil News
  Tamil Nadu
  • சென்னை மாநகராட்சியில் வேலை! கைநிறைய சம்பளம் வேற.. மிஸ் பண்ணாதீங்க!

சென்னை மாநகராட்சியில் வேலை! கைநிறைய சம்பளம் வேற.. மிஸ் பண்ணாதீங்க!

Chennai Corporation Jobs: சென்னை மாநகராட்சியில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இந்த பணிக்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 13, 2025, 06:28 PM IST
Chennai Corporation Recruitment 2025: தமிழக அரசு பல்வேறு துறைகளில் காலிப் பணியிடங்களை நிரப்பி வருகிறது. குறிப்பாக மாவட்ட ரீதியாக உள்ள காலிப் பணியிடங்களை அவ்வப்போது நிரப்பி வருகிறது. இந்த நிலையில், தற்போது சென்னை மாநகராட்சியில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பணி குறித்த விவரம்

சென்னை மாநகராட்சியில் பல்வேறு காலிப்பணியிடங்களை தமிழக அரசு நிரப்பி வருகிறது. துறை வாரியாக பல்வேறு காலிப்பணியிடங்களுக்கு ஆட்கள் தேர்வு செய்யப்படுகின்றனர். இந்தநிலையில், தற்போது முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதில், சென்னை மாநகராட்சியில் செயல்படும் கால்நடை அரசு மருத்துவமனைகளில் கால்நடை மருத்துவர் உள்ளிட்ட பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. மொத்தம் 15 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த பணி முற்றிலும் தற்காலிக அடிப்படையில் நிரப்பப்படுகிறது. 12 மாதங்களுக்கு மட்டுமே நிரப்பப்படுகிறது. இதற்கு தகுதியுள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

கல்வித்தகுதி, சம்பளம்

சென்னை மாநகராட்சியில் செயல்படும் கால்நடை மருத்துவமனையில் கால்நடை மருத்துவர் பணிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் அங்கீரிக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனத்தில் B.V.SC டிகிரி முடித்திருக்க வேண்டும். மேலும, தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ கவுன்சிலில் பதிவு செய்திருக்க வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த பணிக்கு தேர்வு செய்யப்படுபவர்களுக்கு மாத சம்பளமாக ரூ.60,000 வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கால்நடை மருத்துவம் படித்தவர்கள் இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?

கால்நடை மருத்துவர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் chennaicorporation.gov.in என்ற இணையதளத்தில் உள்ள விண்ணப்ப படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து உரிய முகவரிக்கு தபால் மூலம் அனுப்பி வைக்க வேண்டும். விண்ணப்ப படிவத்தை கேட்கப்பட்டுள்ள விவரங்களை சரியாக பூர்த்தி செய்து டிசம்பர் 16ஆம் தேதி மாலை 5 மணிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. Chief Veterinary officer, greater Chennai corporation, ripon buildings, chennai - 600003 என்ற முகவரிக்கு தபால் மூலம் அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.

விண்ணப்ப படிவத்துடன் பணி அனுபவச் சான்று, கல்வித்தகுதி சான்றிதழ், பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோ உள்ளிட்டவற்றை அனுப்பி வைக்க வேண்டும். இந்த பணி குறித்த கூடுதல் விவரம் பெற சென்னை மாநகராட்சியின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தை பார்வையிடலாம். மேலும், 044 - 2561 என்ற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லது சென்னை மாநகராட்சியில் வேலை நேரங்களில் நேரில் சென்று தெரிந்து கொள்ளலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

