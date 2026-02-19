English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • டிகிரி படித்தவரா? ரூ.80,000 சம்பளத்தில் சென்னை மாநகராட்சியில் வேலை.. மிஸ் பண்ணாதீங்க

டிகிரி படித்தவரா? ரூ.80,000 சம்பளத்தில் சென்னை மாநகராட்சியில் வேலை.. மிஸ் பண்ணாதீங்க

Chennai Corporation Jobs: சென்னை மாநகராட்சியில் ஆதரவற்றறவர்களுக்கான தங்குமிடத்தை பராமரிக்க தேவையான ஆட்கள் நிரப்பப்படுகிறது. எனவே, இந்த பணிக்கு தகுதியுள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 19, 2026, 01:49 PM IST
  • சென்னை மாநகராட்சியில் வேலை
  • மாதம் ரூ.80,000 சம்பளம்
  • எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?

Trending Photos

8வது ஊதியக்குழு: இடைக்கால அறிக்கை, சம்பள உயர்வு, ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர், டிஏ... 4 முக்கிய அப்டேட்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: இடைக்கால அறிக்கை, சம்பள உயர்வு, ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர், டிஏ... 4 முக்கிய அப்டேட்
குருபகவானால் அதிர்ஷ்டம் பெறும் 3 ராசிகள்.. மார்ச் மாதத்தில் இருந்து நல்ல காலம்! பணத்தை குவிக்கலாம்
camera icon6
Zodiac Signs
குருபகவானால் அதிர்ஷ்டம் பெறும் 3 ராசிகள்.. மார்ச் மாதத்தில் இருந்து நல்ல காலம்! பணத்தை குவிக்கலாம்
EPS Pension: ரூ.15,000 சம்பளம் பெறும் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
camera icon10
EPFO
EPS Pension: ரூ.15,000 சம்பளம் பெறும் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
குறைந்த செலவில் 7 நாட்கள் மணாலி, சிம்லா டூர்! இந்த வாய்ப்பு திரும்ப கிடைக்காது.. IRCTC சூப்பர் பேக்கேஜ்
camera icon7
IRCTC
குறைந்த செலவில் 7 நாட்கள் மணாலி, சிம்லா டூர்! இந்த வாய்ப்பு திரும்ப கிடைக்காது.. IRCTC சூப்பர் பேக்கேஜ்
டிகிரி படித்தவரா? ரூ.80,000 சம்பளத்தில் சென்னை மாநகராட்சியில் வேலை.. மிஸ் பண்ணாதீங்க

Chennai Corporation Jobs: தமிழக அரசு பல்வேறு துறையில் காலியாக உள்ள  பணியிடங்களை நிரப்பி வருகிறது. குறிப்பாக, மாவட்ட ரீதியாக பணியிடத்தில் பல்வேறு காலிப் பணியிடங்களை தமிழக அரசு நிரப்பி வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது சென்னை மாநகராட்சியில் காலிப் பணியிடங்கள் குறித்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது,  சென்னை மாநகராட்சியின் கட்டடங்கள் துறையின் கீழ் ஆதரவற்றவர்களுக்கான தங்குமிடம் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், நகரத்தில் நகரத்தில் அமைந்திருக்கும் தங்குமிடங்களை பராமரிக்க,     பணியாளர்கள் வேலை செய்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், சென்னை மாநகராட்சியில் செயல்பட்டு வரும் ஆதரவற்றவர்களுக்கான தங்குமிடத்தில் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதற்கு தகுதி உடையவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

பணி குறித்த விவரம்

சென்னை மாநகராட்சியில் செயல்பட்டு வரும் ஆதரவற்றவர்களுக்கான தங்குமிடத்தில் தலைமை சமூக மேம்பாட்டு அதிகாரி, கொள்கை நிபுணர், சமூக மேம்பாடு அதிகாரி பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த மூன்று பதவிக்கும் தலா ஒரு இடங்கள் என மூன்று காலிப் பிணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.  

தலைமை சமூக மேம்பாட்டு அதிகாரி, கொள்கை நிபுணர், சமூக மேம்பாடு அதிகாரி பணிகளுக்கு கல்வித்தகுதியை பொறுத்தவரை, சமூகப் பணி, சமூக அறிவியல் மற்றும் நிகரான படிப்பில் முதுகலை பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். தலைமை சமூக மேம்பாட்டு அதிகாரி பணிக்கு 10 முதல் 15 ஆண்டுகளும், மண்டல அதிகாரி பணிக்கு 7 ஆண்டுகள் வரை அனுபவம் வாய்ந்தவராக இருக்க வேண்டும். கொள்கை நிபுணர் பணிக்கு நகர்ப்புற திட்டமிடல் மற்றும் அதற்கு நிகரான படிப்பில்  முதுகலைப் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். இந்த பணிக்கு குறைந்தபட்சம் 6 ஆண்டுகள் அனுபவம் வாய்ந்தவராக இருக்க வேண்டும். 

தலைமை சமூக மேம்பாட்டு அதிகாரி பணிக்கு தேர்வு செய்யப்படுபவர்கள் மாதாந்தி ஆய்வு கூட்டம் நடத்துவது, அறிக்கை சமர்ப்பிப்பது,  மணடல அணிகளை ஒருங்கிணைப்பது, கண்காணிப்பு உள்ளிட்ட பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். மேலும், கொள்கை நிபுணர் பணிக்கு தங்குமிடம், அரசின் கொள்கைகள் மற்றும் பாலின வழிகாட்டுதலுக்கு இணக்க செயல்படுகிறதா என்பதை கண்காணிக்கை, திட்ட அறிக்கை, கொள்கை குறிப்பு தயாரிக்கும் பணிகளில் ஈடுபட வேண்டும்.

சமூக மேம்பாட்டு அலுவலர் பணிக்கு மண்டல அளவில் தங்குமிடங்களில் தினசரி செயல்பாடுகளை கண்காணிப்பது, ஆதரவற்றவர்களுக்கான சுகாதாரம், அடிப்படை தேவைகளை பெற்றுத் தருவது போன்ற வேலைகளை செய்ய வேண்டும். 

சம்பளம்

தலைமை சமூக மேம்பாடு அதிகாரி பணிக்கு மாத சம்பளமாக ரூ.80,000, கொள்கை நிபுணர் பணிக்கு மாதம் ரூ.75,000 சம்பளம் வழங்கப்படும். சமூக மேம்பாடு அதிகாரி பதவிக்கு மாதம்ரூ.45,000 சம்பளம் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

சென்னை மாநகராட்சியில் உள்ள காலிப் பணியிடங்களுக்கு Chennaicorporation.gov.in என்ற இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இந்த பணிக்கு பிப்ரவரி 23ஆம் தேதி மாலை 5 மணிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த இணையதளத்தில் உள்ள விண்ணப்ப படிவத்தில் உள்ள விவரங்களை பதிவு செய்து, இமெயில் மூலமாக விண்ணப்ப படிவத்தை அனுப்ப வேண்டும். விண்ணப்ப படிவத்துடன் கல்வித்தகுதி, அனுபவம் சான்றிதழை அனுப்ப வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க: பொதுமக்களுக்கும் அரசு ஊழியர்களுக்கும் அடுத்தடுத்த ஜாக்பாட்: இனி கரண்ட் பில் மாசம் மாசம் கட்டணுமா?

மேலும் படிக்க: அமேசானில் நிக்கோடின் பவுச் விற்பனை: தமிழ்நாடு மருந்து கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அதிரடி எச்சரிக்கை!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

  

 

 

 

About the Author
Chennai Corporationchennai corporation jobsJobs Tamil NaduJobs Latest Update

Trending News