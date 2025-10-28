வீட்டில் நாய் வளர்ப்போர் கவனத்திற்கு! தமிழக அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு! அபராதம் விதிக்கப்படும்!

சென்னையில் உள்ள வளர்ப்பு நாய்களை கண்காணிப்பதற்கும், அவற்றின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்கும், கைவிடப்படுவதை தடுப்பதற்கும் சென்னை மாநகராட்சி ஒரு புதிய அதிரடி திட்டத்தை முன்னெடுத்துள்ளது. அதன்படி, இனி அனைத்து வளர்ப்பு நாய்களுக்கும் மைக்ரோசிப் பொருத்துவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விதிமுறைகளை முறையாக பின்பற்றாத உரிமையாளர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கவும், இதற்காக வீடு வீடாக சென்று சர்வே நடத்தவும் மாநகராட்சி திட்டமிட்டுள்ளது.
மைக்ரோசிப் திட்டம்
செல்ல பிராணிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் நோக்கில், கடந்த அக்டோபர் 3ம் தேதி, வளர்ப்பு விலங்குகளுக்கான உரிமத்தை புதுப்பிப்பதற்கும், அவற்றுக்கு மைக்ரோசிப் பொருத்துவதற்கும், ஒரு புதிய ஆன்லைன் போர்ட்டலை சென்னை மாநகராட்சி அறிமுகப்படுத்தியது. ஆனால், இந்த டிஜிட்டல் முயற்சிக்கு, பொதுமக்களிடம் இருந்து எதிர்பார்த்த வரவேற்பு கிடைக்கவில்லை. இதுவரை சுமார் 120 நாய் உரிமையாளர்கள் மட்டுமே, தங்கள் செல்ல பிராணிகளை ஆன்லைனில் பதிவு செய்து மைக்ரோசிப் பொருத்தியுள்ளனர். இந்த மந்தமான வரவேற்பால் கவலையடைந்த மாநகராட்சி, இந்த திட்டத்தின் முக்கியத்துவம் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தவும், திட்டத்தை தீவிரப்படுத்தவும், தற்போது களத்தில் இறங்க முடிவு செய்துள்ளது.
வீடு வீடாக சர்வே?
இந்த திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, சென்னை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட அனைத்து வீடுகளிலும், நேரடியாக சென்று சர்வே நடத்த மாநகராட்சி திட்டமிட்டுள்ளது. இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ தீர்மானம், அடுத்த மாநகராட்சி மன்ற கூட்டத்தில் முன்வைக்கப்பட்டு அனுமதி பெறப்பட உள்ளது. அனுமதி கிடைத்தவுடன், மாநகராட்சி ஊழியர்கள் வீடு வீடாக சென்று, கீழ்க்கண்ட விவரங்களை சரிபார்ப்பார்கள்.
- வீட்டில் வளர்ப்பு நாய்கள் உள்ளனவா?
- அவற்றுக்கு முறைப்படி மாநகராட்சி உரிமம் பெறப்பட்டுள்ளதா?
- மைக்ரோசிப் பொருத்தப்பட்டுள்ளதா?
- தேவையான தடுப்பூசிகள் போடப்பட்டுள்ளதா?
இந்த சர்வேயின் போது, உரிமம் பெறாமல் நாய்களை வளர்ப்பது கண்டறியப்பட்டால், அவர்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட கால அவகாசம் வழங்கப்படும். அந்த அவகாசத்திற்குள் அவர்கள் தங்கள் செல்ல பிராணிகளுக்கு முறைப்படி உரிமம் பெற்று, மைக்ரோசிப் பொருத்த வேண்டும். தவறும்பட்சத்தில் உரிமையாளர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படும்.
கைவிடப்படும் நாய்களால் வந்த வினை
சென்னையின் தெருக்களிலும், கடற்கரைகளிலும் கைவிடப்பட்ட நிலையில் சுற்றித்திரியும் நாய்களின் எண்ணிக்கை, குறிப்பாக வெளிநாட்டு இன நாய்களின் எண்ணிக்கை சமீபகாலமாக அதிகரித்து வருகிறது. அதிக விலை கொடுத்து, ஆசையாக வாங்கி வளர்க்கப்படும் இந்த நாய்களை பின்னர் பராமரிக்க முடியாமலும், அவற்றிற்கான மருத்துவ செலவுகளை செய்ய முடியாமலும், பலர் தெருக்களில் கைவிட்டு செல்கின்றனர்.
இவ்வாறு கைவிடப்படும் நாய்கள், உணவு மற்றும் தங்குமிடமின்றி தவிப்பதுடன், சில சமயங்களில் பொதுமக்களுக்கும் அச்சுறுத்தலாக அமைகின்றன. இந்த மனிதாபிமானமற்ற செயலை தடுக்கும் ஒரு முக்கியக் கருவியாகவே, இந்த மைக்ரோசிப் திட்டம் பார்க்கப்படுகிறது. மைக்ரோசிப் மூலம் ஒரு நாய் கைவிடப்பட்டால், அதன் உரிமையாளரை எளிதாக கண்டறிந்து அவர் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க முடியும். இந்த திட்டம் செல்லப் பிராணிகளின் நலனை பாதுகாப்பதுடன், பொதுமக்களின் பாதுகாப்பையும் உறுதி செய்யும் ஒரு மிக முக்கிய நடவடிக்கையாகும். இது சென்னையில் ஒரு பொறுப்பான செல்ல பிராணி வளர்ப்பு கலாச்சாரத்தை உருவாக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
