10ஆம் வகுப்பு முடித்தவர்களுக்கு நல்ல சான்ஸ்! கை நிறைய சம்பளம்.. உடனே அப்ளை பண்ணுங்க!

Chennai Corporation Recruitment 2025: சென்னை மாநகராட்சியில் உள்ள பல்வேறு துறைகளில் அவ்வப்போது காலிப் பணியிடங்கள் குறித்த அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டு வருகிறது. சென்னை மாநகராட்சியில் வேலை பார்ப்பதற்காக பலரும் காத்திருக்கின்றனர். அவர்களுக்காக தற்போது முக்கிய வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, சென்னை மாநகராட்சியில் 309 காலிப் பணியிடங்கள் குறித்து அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.
பணி குறித்த விவரம்
சென்னை மாநகராட்சி தேசிய நகர்ப்புற சுகாதார இயக்கத்தின் கீழ் பல்வேறு காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. மொத்தம் 309 பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. அதாவது, மருத்துவம், செவிலியர், தொழில்நுட்பம், உதவியாளர் போன்ற பல்வேறு துறைகளில் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. அதன்படி, மருத்துவ அதிகாரி, உதவி பொது சுகாதார நிபுணர், கால்நடை அதிகாரி,தரவு மேலாளர், மனநல சமூக சேவகர், உளவியலாளர், மருந்தாளுநர், சிகிச்சை உதவியாளர், பல்நோக்கு பணியாளர், பல்நோக்கு உதவியாளர், அலுவலக உதவியாளர், அறுவை சிகிச்சை உதவியாளர், லேப் டெக்னீசியன் உள்ளிட்ட 305 பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.
கல்வித்தகுதி
மேற்கண்ட பணிகளுக்கு கல்வித்தகுதி என்பது அந்தந்த பணிக்கு ஏற்ப மாறுபடும். அதிலும் குறிப்பாக அலுவலக உதவியாளர் பணிக்கு 10ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருந்தால் போதும். மேலும், பல்நோக்கு பணியாளர் பணிக்கு 10ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது. உதவியாளர் பணிக்கு கணினி பாடம் இருக்கும் டிகிரி முடித்திருக்க வேண்டும். டேட்டா என்ட்ரி ஆபரேட்டர் பணிக்கு ஏதேனும் ஒரு ஒரு பட்டப்படிப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும், தமிழ் மற்றும் ஆங்கில தட்டச்சுப் பாடத்தில் சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது.
சம்பளம்
மேற்கண்ட பணியிடங்களை பொறுத்து மாத சம்பளம் ரூ.10,000 முதல் ரூ.90,000 வரை வழங்கப்படும். குறிப்பாக, டேட்டா என்ட்ரி ஆபரேட்டர் பணிக்கு மாத சம்பளமாக ரூ.13,500 வழங்கப்படும். மேலும், பல்நோக்கு உதவியாளர் பணிக்கும் ரூ.13,500, அலுவலக உதவியாளர் பணிக்கு ரூ.15,000 வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. முழு சம்பளம் விவரம் குறித்து சென்னை மாநகராட்சி அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலம் அறிந்து கொள்ளலாம்.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
இந்த பணி முற்றிலும் தற்காலிக அடிப்படையில் நிரப்பப்படுகிறது. மேலும், 11 மாத அடிப்படையில் பணிக்கு அமர்த்தப்படுவார்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பணிக்கு தேர்வு கிடையாது. மேலும், நேர்முகத் தேர்வு, தகுதி, அனுபவத்தின் அடிப்படையில் பணிக்கு தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.
மேற்கண்ட பணிகளுக்கு chennaicorporation.gov.in என்ற இணையதளத்தில் உள்ள விண்ணப்ப படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்பதாரர்கள் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்ப படிவத்தை ஜனவரி 5ஆம் தேதி மாலை 5 மணிக்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்ப படிவத்துடன் கல்வித்தகுதி சான்றிதழ் மற்றும் அனுபவ சான்றிதழையும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். Member secretary, CCUHM/City Health Officer, Public Health Department, Ripon Buildings, Chennai - 600003 என்ற முகவரிக்கு ஜனவரி 5ஆம் வகுப்பு விண்ணப்பத்தை அனுப்ப வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் படிக்க: கிளாம்பாக்கம் போய் திண்டாட வேண்டாம்! ஊருக்கு செல்பவர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு
மேலும் படிக்க: பள்ளிகள் லீவ், கிறிஸ்துமஸ் எதிரொலி: இந்த சிறப்பு ரயிலில் ஏறினால்... தமிழ்நாட்டையே சுற்றலாம்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ