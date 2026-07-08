/சென்னை - குற்றாலம் சுற்றுலா... தமிழ்நாடு அரசின் ஸ்பெஷல் பேக்கேஜ் - எவ்வளவு கட்டணம்?

Chennai - Courtallam TTDC Tour Package : தென்மேற்கு பருவமழை காலகட்டம் தற்போது உச்சத்தில் உள்ளது. கேரளா, மகாராஷ்டிரா, குஜராத் போன்ற மாநிலங்களில் மழை அடித்துக் கொட்டுகிறது. கேரளாவில் மழை பெய்கிறது என்றால் தமிழ்நாட்டில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய மாவட்டங்களிலும் மழை அதிகம் இருக்கும்.
அதிலும் குறிப்பாக, தென்காசி மாவட்டத்தில் உள்ள குற்றால மக்களுக்கு சீசன் தொடங்கிவிடும். இந்த வருடன் ஜூன் 4ஆம் தேதி முதல் குற்றால சீசன் தொடங்கிவிட்டது. நடப்பு சீசனில் அருவிகளில் தண்ணீர் இல்லாமலும் இருந்திருக்கிறது, அதிகளவில் வெள்ளப்பெருக்கும் ஏற்பட்டிருக்கிறது. இருப்பினும் குற்றாலத்திற்கு தினம் தினம் சுற்றுலா பயணிகள் வருகை தந்து வருகிறது.
இவை ஒருபுறம் இருக்க, சென்னையில் இருந்து குற்றாலம் செல்ல விரும்பும் பயணிகளுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் தமிழ்நாடு சுற்றுலா மேம்பாட்டு கழகம் (TTDC)சிறப்பு சுற்றுலா திட்டத்தை வைத்துள்ளது. சென்னை - குற்றாலம் மூன்று சுற்றுலா திட்டத்தில் எந்தெந்த இடங்களை பயணிகள் சுற்றிப்பார்க்கலாம்?, என்னென்ன வசதிகள் கிடைக்கும்?, சுற்றுலாவுக்கான கட்டணம் எவ்வளவு? உள்ளிட்டவற்றை இங்கு காணலாம்.
சென்னை வாலாஜா சாலையில் உள்ள சுற்றுலா வளாகத்தில் இருந்து முதல் நாள் மாலை 4.30 மணிக்கு சுற்றுலா பேருந்து புறப்படும்.
அதன்பின் அங்கிருந்து சென்னை நோக்கி புறப்படலாம். வழியில் இரவு உணவை சாப்பிடலாம். அடுத்த நான்காம் நாள் காலை 5 மணிக்கு சென்னை வந்தடையலாம்.
செண்பகாதேவி மலையில் அருவியும் இருக்கிறது. இங்கு பயணிகளால் எளிதாக பயணிக்க முடியாது. வனத்துறையின் அனுமதி பெற வேண்டும். எனவே, இதன்மூலம் பயணிப்பவர்களுக்கு அந்த கவலையில்லை.
பேருந்து, தங்குமிடம், சுற்றுலா வழிகாட்டி ஆகிய வசதிகளை தமிழ்நாடு சுற்றுலா மேம்பாட்டு வாரியம் (TTDC) வழங்குகிறது. இதற்கு மொத்தம் 8,400 ரூபாய் கட்டணமாக வசூலிக்கப்படுகிறது.
1800-4253-1111 என்ற இலவச எண், support@ttdconline.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலம் தமிழ்நாடு சுற்றுலா மேம்பாட்டு வாரியத்தை தொடர்புகொள்ளலாம். இதன் தேதி உள்ளிட்ட விவரங்களை கேட்டறிந்துகொள்ளலாம்.