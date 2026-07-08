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சென்னை - குற்றாலம் சுற்றுலா... தமிழ்நாடு அரசின் ஸ்பெஷல் பேக்கேஜ் - எவ்வளவு கட்டணம்?

TTDC Tour Package : சென்னையில் இருந்து மூன்று நாள் பயணமாக குற்றாலத்திற்கு சுற்றுலா செல்ல தமிழ்நாடு அரசின் தமிழ்நாடு சுற்றுலா மேம்பாட்டு கழகம் சிறப்பு பேக்கேஜை செயல்படுத்தி வருகிறது. இதில் செண்பகாதேவி மலையேற்றமும் அடக்கம். இதில் எந்தெந்த இடங்களை பயணிகள் சுற்றிப்பார்க்கலாம்?, என்னென்ன வசதிகள் கிடைக்கும்?, சுற்றுலாவுக்கான கட்டணம் எவ்வளவு? என்பதை இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 08, 2026, 10:16 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 10:24 PM IST
சென்னை - குற்றாலம் சுற்றுலா... தமிழ்நாடு அரசின் ஸ்பெஷல் பேக்கேஜ் - எவ்வளவு கட்டணம்?
Image Credit: Image Credit : Chennai - Courtallam TTDC Tour Package | Image Source : XSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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சென்னை - குற்றாலம் சுற்றுலா... தமிழ்நாடு அரசின் ஸ்பெஷல் பேக்கேஜ் - எவ்வளவு கட்டணம்?
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