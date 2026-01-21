English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • சென்னை வாசிகளுக்கு குட் நியூஸ்! 20 டபுள் டெக்கர் பேருந்துகள்.. எப்போது? சூப்பர் அப்டேட்!

சென்னை வாசிகளுக்கு குட் நியூஸ்! 20 டபுள் டெக்கர் பேருந்துகள்.. எப்போது? சூப்பர் அப்டேட்!

Chennai Double Decker Bus Latest Update: சென்னையில் மார்ச் மாதம் முதல் டபுள் டெக்கர் பேருந்துகள்  இயக்கப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.  20 டபுள் டெக்கர் பேருந்துகளை வாங்க டெண்டர் கோரப்பட்டுள்ளது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 21, 2026, 01:49 PM IST
  • டபுள் டெக்கர் பேருந்து சேவை
  • 20 பேருந்துகளுக்கு டெண்டர் கோரியது
  • சூப்பர் அப்டேட்

Trending Photos

OTT Release : இந்த வார புது ஓடிடி ரிலீஸ்! சிறை to மார்க்-எந்த படத்தை எதில் பார்ப்பது?
camera icon7
OTT Release
OTT Release : இந்த வார புது ஓடிடி ரிலீஸ்! சிறை to மார்க்-எந்த படத்தை எதில் பார்ப்பது?
ஒரே வருடத்தில் 10 கிலோ எடை குறைத்த பிக்பாஸ் ஷெரின்.. எப்படி தெரியுமா? ஈஸியான டிப்ஸ்
camera icon7
Bigg Boss Tamil
ஒரே வருடத்தில் 10 கிலோ எடை குறைத்த பிக்பாஸ் ஷெரின்.. எப்படி தெரியுமா? ஈஸியான டிப்ஸ்
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon7
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
கலைஞர் கனவு இல்லம் : புது வீடு கட்டுபவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! யார் விண்ணப்பிக்கலாம்?
camera icon10
Kalaignar Kanavu Illam
கலைஞர் கனவு இல்லம் : புது வீடு கட்டுபவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! யார் விண்ணப்பிக்கலாம்?
சென்னை வாசிகளுக்கு குட் நியூஸ்! 20 டபுள் டெக்கர் பேருந்துகள்.. எப்போது? சூப்பர் அப்டேட்!

Chennai Double Decker Bus Latest Update: சென்னையில் முக்கிய போக்குவரத்துகளில் ஒன்றாக இருப்பது  பேருந்து சேவை. பேருந்துகளில் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனர்.  பயணிகளின் வசதிக்காக மாநகர போக்குவரத்து கழகம்  பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. குறிப்பாக, பயணிகளின் சீரான பயணத்திற்காக பல்வேறு பேருந்துகளை அறிமுகப்படுத்தியது.  

Add Zee News as a Preferred Source

20 டபுள் டெக்கர் பேருந்துகள்

தாழ்தள பேருந்துகள், மின்சார பேருந்துகள், குளிர்சாதன பேருந்துகள் போன்றவற்றை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. சென்னையில் 1970ஆம் ஆண்டில் இருந்து டபுள் டெக்கர்  பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டது. அதன்பிறகு, டபுள் டெக்கர் பேருந்துகளின் எண்ணிக்கை குறைந்து, கடைசியாக உயர் நீதிமன்றம் தாம்பரம் வழித்தடத்தில் மட்டும்  இயக்கப்படும். 

அதன்பிறகு, 2008ஆம் ஆண்டு மொத்தமாக டபுள் டெக்கர் பேருந்து சேவை நிறுத்தப்பட்டது. அதன்பிறகு, மின்சார பேருந்துகள் தாழ்தள பேருந்துகள் கொண்டு வரப்பட்டது. இந்த  நிலையில், மீண்டும் டபுள் டெக்கர் பேருந்துகளை கொண்டு வர மாநகர போக்குவரத்து கழகம் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.  அண்மையில் கூட, டபுள் டெக்கர் பேருந்துகளை சோதனை ஓட்டம் நடத்தப்பட்டது.  

இதன்பிறகு, முதற்கட்டமாக ஜனவரி 12ஆம் டபுள் டெக்கர் பேருந்துகளை தொடங்கி வைத்தார். இந்தநிலையில், தற்போது டபுள் டெக்கர் பேருந்துகள் குறித்து முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, மார்ச் மாதத்தில் 20 டபுள் டெக்கர் பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது.  20 டபுள் டெக்கர் ஏசி பேருந்துகளை வாங்குவதற்கு சென்னை மாநகராட்சி டெண்டர் கோரியுள்ளது.  

டபுள் பேருந்துகள் எந்தெந்த வழித்தடங்கள்?

இதனை இந்தாண்டு மார்ச் மாதத்திற்குள் அவற்றை இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. பிப்ரவரி மாதத்திற்குள் டெண்டர் இறுதி செய்யப்படுவதால், பயணிகள் விரைவில் இரட்டை அடுக்கு மின்சார பேருந்துகளில் பயணிக்க முடியும் என்று மாநகர போக்குவரத்துக் கழகத்தின் மூத்த அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.  நகரத்திற்குள் இரட்டை அடுக்கு பேருந்துகளை கொண்டு வருவதற்கான சாலை வரைபடத்தை மாநகர போக்குவரத்து கழகம் தயாரித்து வருகிறது.  

சாதாரண பேருந்துகளை விட டபுள் டெக்கர் பேருந்துகளில்  80 முதல் 100 பணிகள் வரை செல்ல முடியும். அதிக பயணிகளை ஒரே பேருந்தில் ஏற்றுவதல், சாலையில் இயக்கப்படும் பேருந்துகளின் எண்ணிக்கை குறையும். மின்சார பேருந்து இயக்கம் காரணமாக, காற்று மாசு பிரச்னைகள் இருக்காது. இது சூற்றுச்சூழலுக்கு உகந்ததாக இருக்கும்.  

வழித்தடத்தை பொறுத்தவரை, முதற்கட்டமாக, எல்ஐசி, ஸ்பென்சர் பிளாசா, பல்லவன் சாலை, பாடிகார்டு முனீஸ்வரர்  கோயில், ராஜா அண்ணாமலை மன்றம், சென்னை உயர் நீதிமன்றம், தலைமைச் செயலகம், ரிசர்வ் வங்கி,  சென்னை துறைமுகம், நேப்பியர் பாலம், எம்.ஜி.ஆர், கலைஞர்,  பேரழிஞர் அண்ணா நினைவிடங்கள், மெரினா கடற்கரை, பட்டினம்பாக்கம், விவேகானந்தர் இல்லாம், எழிலகம், சென்னை பல்கலைக்கழம், ஓமந்தூரர் அரசு மருத்துவமனை ஆகிய வழித்தடங்களில் இயக்கப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

மேலும் படிக்க: கிளாம்பாக்கத்திற்கு வந்த சூப்பர் அப்டேட்! Skywalk திறப்பு எப்போது? முழு விவரம்

மேலும் படிக்க:  கிரீன் சிக்னல் காட்டிய இபிஎஸ்! கைகோர்த்த டிடிவி தினகரன்.. அப்போ ஓபிஎஸ்?

 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Chennai Double DeckerDouble Decker bus Latest UpdateChennai double decker Buschennai mtc buses

Trending News