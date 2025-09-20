சென்னை மக்களே... குடிநீர் பிரச்னையை போக்க வந்தாச்சு App - இதனால் என்ன பயன்?

Chennai Drinking Water App: ரூ.66.78 கோடி மதிப்பீட்டில் சென்னை மாநகருக்கு செம்பரம்பாக்கம் நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் இருந்து கூடுதலாக நாளொன்றுக்கு 265 மில்லியன் லிட்டர் குடிநீர் வழங்கும் திட்டத்தை முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்று தொடங்கிவைத்தார்.
Chennai Drinking Water App: 'சென்னை குடிநீர் செயலி'
அதைத் தொடர்ந்து, சென்னைப் பெருநகர் குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவுநீரகற்று வாரியம் சார்பில் பொதுமக்களின் புகார்களுக்கு விரைந்து தீர்வு காண உருவாக்கப்பட்டுள்ள "சென்னை குடிநீர் செயலி" என்ற புதிய கைபேசி செயலியை இன்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
Chennai Drinking Water App: குறைகளை நிவர்த்தி செய்ய...
இதுதொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் வெளியான செய்திகுறிப்பில், "பொதுமக்களின் குறைகளை விரைவாக நிவர்த்தி செய்ய அனைத்து துறைகளிலும் பல்வேறு திட்டங்களை அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், சென்னை குடிநீர் வாரியம், பொதுமக்களின் குறைகள் மற்றும் புகார்களை விரைவாக நிவர்த்தி செய்ய "சென்னை குடிநீர் செயலி" என்ற புதிய கைபேசி செயலினை வடிவமைத்து மக்களின் பயன்பாட்டிற்காக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் இன்றைய தினம் தொடங்கி வைத்தார்.
Chennai Drinking Water App: புகாரின் நிலையையும் மக்கள் பார்க்கலாம்
"சென்னை குடிநீர் செயலி" புகைப்படங்களுடன் கூடிய பதிவு செய்யும் வசதியுடன் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இச்செயலி மூலம், பொதுமக்களால் பதிவு செய்யப்படும் புகார்கள் அனைத்தும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட புவியியல் தகவல் அமைப்பின் (GIS) மூலம் தானாகவே கணினி வழியாகப் பெறப்பட்டு, சம்பந்தப்பட்ட உதவி பொறியாளருக்கு குறுஞ்செய்தி மற்றும் WhatsApp வாயிலாக அனுப்பப்படும். மேலும், புகார் பதிவு செய்த நபருக்கு உடனடியாக உறுதிப்படுத்தல் குறுஞ்செய்தியும் அனுப்பப்படும். இச்செயலியின் முக்கிய சிறப்பம்சமாக புகாரின் நிலை குறித்து பொதுமக்கள் உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
Chennai Drinking Water App: புகார்களை பதிவு செய்ய...
மேலும், புகார்களை இணையதளம், மின்னஞ்சல், முதன்முறையாக 8144930308 என்ற WhatsApp எண்ணிலும், Facebook, X தளம் போன்ற சமூக வலைதளங்கள் மற்றும் QR CODE மூலமும் பதிவு செய்யலாம். பொதுமக்களின் வசதிக்காக இச்செயலி தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்திலும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னை குடிநீர் செயலியினை, Android மற்றும் iOS மொபைல் சாதனங்களில் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.
இப்புகார்கள் அனைத்தும் சென்னை குடிநீர் செயலியில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இவ்வாறு, தொழில்நுட்பமும் நேர்த்தியான நிர்வாகமும் இணைந்து, மக்கள் குறைகளை விரைந்து தீர்க்கும் ஒரு திறந்த மற்றும் பொறுப்புள்ள அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இது நம்முடைய குடிமக்கள் சாசனத்திற்கு ஏற்ப ஒரு மாறுபட்ட முன்னேற்றத்தைக் குறிக்கிறது" என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
Chennai Drinking Water App: தினமும் 1445 மில்லியன் லிட்டர் திட்டம்
முன்னதாக, நகராட்சி நிருவாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை சார்பில் திருவள்ளூர் மாவட்டம், செம்பரம்பாக்கத்தில் 66 கோடியே 78 இலட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் சென்னை மாநகருக்கு செம்பரம்பாக்கம் நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திலிருந்து கூடுதலாக நாளொன்றுக்கு 265 மில்லியன் லிட்டர் குடிநீர் வழங்கும் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார்.
பல்வேறு நீர் நிலைகள் மற்றும் கடல்நீரை குடிநீராக்கும் நிலையங்களின் மூலம் சென்னை மாநகருக்கு நாளொன்றுக்கு 1180 மில்லியன் லிட்டர் குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வரும் நிலையில், செம்பரம்பாக்கம் நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் இருந்து கூடுதலாக நாளொன்றுக்கு 265 மில்லியன் லிட்டர் குடிநீர் வழங்கப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
