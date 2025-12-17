English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • சென்னை காவல்துறை பெண் அதிகாரி தற்கொலை முயற்சி... அதிர்ச்சி சம்பவம்

சென்னை காவல்துறை பெண் அதிகாரி தற்கொலை முயற்சி... அதிர்ச்சி சம்பவம்

Chennai Latest News: சென்னையில் பொருளாதார குற்றப்பிரிவு ஆய்வாளர் ரேணுகா தேவி தற்கொலைக்கு முயன்ற சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Dec 17, 2025, 10:37 AM IST
  • இவருக்கு வயது 52.
  • தற்போது மருத்துவமனை சிகிச்சையில் உள்ளார்.
  • இவர் விவாகரத்தாகி தனியாக வாழ்ந்து வருகிறார்.

சென்னை காவல்துறை பெண் அதிகாரி தற்கொலை முயற்சி... அதிர்ச்சி சம்பவம்

Chennai Latest News, Police Inspector Renuka Devi: பொருளாதார குற்றப்பிரிவில் ஆய்வாளராக பணியாற்றி வந்த ரேணுகாதேவி தற்கொலைக்கு முயற்சி செய்திருப்பது காவல்துறை வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

சென்னை அசோக் பில்லர் பகுதியில் உள்ள பொருளாதார குற்றங்கள் தடுப்பு பிரிவு தலைமையகத்தில் ஆய்வாளராக பணியாற்றி வருபவர் ரேணுகாதேவி. 52 வயதான இவர் கடந்த 2004ஆம் ஆண்டு நேரடி உதவி ஆய்வாளராக தேர்வாகி, 2023ஆம் ஆண்டு முதல் அசோக் பில்லரில் உள்ள பொருளாதார குற்றங்களை தடுக்கும் பிரிவின் தலைமையகத்தில் ஆய்வாளராக பணியாற்றி வருகிறார்.

Chennai Latest News Renuka Devi: கண்டித்த மேல் அதிகாரி

கடந்த ஒரு வாரத்துக்கு முன்பு வழக்கு தொடர்பான முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவில், ஆறு லட்சத்து 10 ஆயிரம் ரூபாய் என்பதற்கு பதிலாக, ஐந்து லட்சத்து அறுபதாயிரம் ரூபாய் என தவறுதலாக தொகையை குறிப்பிட்டு அறிக்கை சமர்ப்பித்து உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இது தொடர்பாக பொருளாதார குற்றங்களை தடுக்கும் பிரிவு தலைமையாக காவல் கண்காணிப்பாளராக உள்ள ஆஷிஷ் ராவத் கண்டித்ததாக கூறப்படுகிறது.

Chennai Latest News: தற்கொலைக்கு முயற்சி

அது மட்டுமின்றி நேற்று இரவு (டிசம்பர் 16) 8:45 மணியளவில், எழுத்தர்  ரவி, ஆய்வாளரின் தொலைபேசிக்கு தொடர்பு கொண்டு உடனடியாக உங்களுக்கு, காவல் கண்காணிப்பாளர் அவர்கள் பணி மாறுதல் கடிதம் கொடுக்கும்படி கூறியதாகவும், இல்லையெனில் 3 (B) charge கொடுப்பார்கள் என்று கூறியதாக சொல்லப்படுகிறது. இதனால் பயந்து போன ஆய்வாளர் ரேணுகாதேவி, வீட்டில் தற்கொலைக்கு முயற்சித்துள்ளார்.

தற்கொலை தீர்வல்ல...

(வாசகர்கள் கவனத்திற்கு: தற்கொலைக்கு முயல்வது எதற்கும் முடிவல்ல. தற்கொலை எண்ணங்கள் எழுந்தால், சினேகா அமைப்பின் 044 -24640060 ஹெல்ப்லைன் எண்ணிற்கு தொடர்புக் கொள்ளலாம். மேலும், தமிழக அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-க்கும் தொடர்புகொண்டு நீங்கள் பேசலாம்) 

Chennai Latest News: விவாகரத்து பெற்றவர்

வீட்டில் மயக்கம் அடைந்த நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்ட அவர் உடனடியாக வளசரவாக்கத்தில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சையில் இருந்து வருகிறார். இவர் பரமகுரு என்பவரை திருமணம் செய்து வாழ்ந்து வந்த நிலையில், கடந்த 2009ஆம் ஆண்டு இவர்கள் விவாகரத்து பெற்று பிரிந்து வாழ்ந்து வருகின்றனர். இவருக்கு 25 வயதில் மகள் ஒருவர் இருக்கிறார். இவரது மகள் வங்கி மேலாளராக பணியாற்றி வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.

