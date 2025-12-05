எழும்பூரில் ரயில்கள் நிற்காது! ரயில்வே சேவையில் முக்கிய மாற்றம்.. வெளியான அறிவிப்பு

Southern Railway Latest News: நாட்டில் முக்கிய போக்குவரத்தில் ஒன்றாக இருப்பது ரயில் சேவை. தொலைதூர பயணங்களுக்கு மக்கள் ரயில் சேவையை பயன்படுத்தி வருகின்றனர். குறைவான கட்டணம், கழிவறை வசதி, படுக்கை வசதி போன்ற காரணங்களால் மக்கள் ரயில்களில் பயணித்து வருகின்றனர். ரயில்களில் தினமும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் பயணித்து வருகின்றனர். அவர்களுக்கு சிரமமின்றி சேவை வழங்குவதற்காக ரயில்வே நிர்வாகம் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது.
ரயில் சேவையில் மாற்றம்
அதே நேரத்தில் பயணிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில், ரயில்வே நிர்வாகம் தண்டவாள பராமரிப்பு பணிகள், ரயில் நிலையத்தில் மேம்பாட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இந்த பணிகளின்போது, அவ்வப்போது ரயில் சேவைகளில் மாற்றம் செய்யப்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில், சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் சீரமைப்பு பணிகள் நடந்து வருவதால், ரயில் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் கடந்த சில மாதங்களாகவே சீரமைப்பு பணிகள் நடந்து வருகிறது. ரயில் நிலையத்தை நவீனப்படுத்தும் பணிகளில் ரயில்வே நிர்வாகம் ஈடுபட்டு வருகிறது. இதனால், கடந்த சில மாதங்களாகவே எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் சில ரயில் சேவையில் மாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், தற்போது முக்கிய அறிவிப்பை தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ளது. தாவது, சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் சீரமைப்பு பணிகள் நடந்து வரும் நிலையில், விரைவு ரயில் சேவையில் முக்கிய மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
எந்தெந்த ரயில்கள்?
அதன்படி, எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் நடைபெற்று வரும் மறுசீரமைப்பு பணிகள் காரணமாக, டிசம்பர் 5 முதல் 15 வரை தாம்பரம் அல்லது சென்னை கடற்கரை நிலையங்களில் நிறுத்தப்படும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. ரயில் எண். 16866 தஞ்சாவூர் - சென்னை எழும்பூர் உழவன் எக்ஸ்பிரஸ் டிசம்பர் 5 முதல் 14ஆம் தேதி வரை அதிகாலை 3.45 மணிக்கு தாம்பரத்தில் இருந்து நிறுத்தப்படும்.
ரயில் எண். 20636 கொல்லம் - சென்னை எழும்பூர் அனந்தபுரி சூப்பர்ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் டிசம்பர் 5 முதல் 14ஆம் தேதி வரை தாம்பரத்தில் நிறுத்தப்படும். கேரளாவில் இருந்து வரும் இந்த ரயில் எழும்பூர் செல்லாமல், தாம்பரத்திலேயே நிறுத்தப்படும்.
மேலும், டிசம்பர் 5ஆம் தேதி முதல் 14ஆம் தேதி வரை ராமேஸ்வரம் - சென்னை எழும்பூர் சேது எக்ஸ்பிரஸ் (வண்டி எண் 22662) காலை 6.35 மணிக்கு தாம்பரத்தில் இருந்து புறப்படும். டிசம்பர் 6 முதல் 15 வரை தாம்பரத்தில் இருந்து இரவு 11 மணிக்கு சென்னை எழும்பூர் - தஞ்சாவூர் உழவன் எக்ஸ்பிரஸ் (ரயில் எண் 16865) புறப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதே நாட்களில், ரயில் எண் 20635 சென்னை எழும்பூர் - கொல்லம் அனந்தபுரி எக்ஸ்பிரஸ் இரவு 8.20 மணிக்கு தாம்பரத்தில் இருந்து புறப்படும். சென்னை எழும்பூர் - ராமேஸ்வரம் சேது விரைவு ரயில் (ரயில் எண் 22661) டிசம்பர் 6 முதல் 15 வரை தாம்பரத்தில் இருந்து மாலை 6.20 மணிக்கும், ரயில் எண் 16751 சென்னை எழும்பூர் - ராமேஸ்வரம் எக்ஸ்பிரஸ் இரவு 7.42 மணிக்கும் தாம்பரத்தில் இருந்து புறப்படும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
ரயில் எண் 22158 சென்னை எழும்பூர் - மும்பை சிஎஸ்டி எக்ஸ்பிரஸ் டிசம்பர் 6 முதல் 15 வரை சென்னை கடற்கரையில் இருந்து காலை 6.45 மணிக்கு புறப்படும் என்று தெற்கு ரயில்வே அறிவித்து இருக்கிறது. எனவே, இந்த நேரங்களை பயணிகள் நோட் செய்து கொண்டு, தங்கள் பயணத்தை அதற்கு ஏற்றவாறு திட்டமிட்டுக் கொள்ளுங்கள்.
