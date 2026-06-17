/சென்னை டூ செங்கோட்டை சிறப்பு ரயில் : குற்றாலம் போக நல்ல ஆப்ஷன் - வாரம் இரு முறை இருக்கு!

Southern Railway, Chennai Egmore - Sengottai Special Train : கோடை விடுமுறை முடிந்துவிட்டது, ஆனால் வெயிலின் தாக்கம் இன்னும் அதிகமாகவே இருக்கிறது. பள்ளி, கல்லூரிகள் திறந்துவிட்டன, ஆனால் இன்னும் ரயில், பேருந்துகளில் கூட்டம் மட்டும் குறைந்தபாடில்லை.
அப்படியிருக்க, தெற்கு ரயில்வே தொடர்ந்து வார இறுதி நாள்களிலும், வாரத்தின் தொடக்க நாள்களிலும் சென்னையில் இருந்து தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு சிறப்பு ரயில்களை இயக்கி வருகிறது.
அந்த வகையில், தற்போதைய பயணிகள் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்தும் வகையில், சென்னை எழும்பூர் - செங்கோட்டை வரை வார இருமுறை இயங்கும் எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு ரயில் சேவையை (06183/06184) தெற்கு ரயில்வே தொடங்க உள்ளது. இந்த சிறப்பு ரயில் வெள்ளி, சனி, ஞாயிறு மற்றும் திங்கள் உள்ளிட்ட நாள்களில் இயக்கப்பட இருக்கின்றன.
To ease passenger rush during the summer season, Bi-Weekly Express Special trains (06183/06184) will run between Chennai Egmore and Sengottai on select Fridays, Saturdays, Sundays and Mondays in June 2026.— Southern Railway (@GMSRailway) June 17, 2026
Advance reservation opens tomorrow, 18.06.2026, at 08:00 hrs.… pic.twitter.com/VvzZM6pqHt
இந்த ரயிலில் 3 டைர் ஏசி பெட்டிகள் இரண்டு உள்ளன. படுக்கை வசதி கொண்ட பெட்டிகள் 12, இரண்டாம் பொது வகுப்பு பெட்டிகள் 2, லக்கேஜ் பெட்டி 2 ஆகியவை உள்ளன.
இந்த ரயில் சென்னை எழும்பூர் - செங்கோட்டை இடையே, தாம்பரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், திருப்பாதிரிபுலியூர், சிதம்பரம், மயிலாடுதுறை, திருவாரூர், திருத்துறைப்பூண்டி, முத்துப்பேட்டை, பட்டுக்கோட்டை, பேராவூரணி, அறந்தாங்கி, காரைக்குடி, சிவகங்கை, அருப்புக்கோட்டை, விருதுநகர், சிவகாசி, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர், ராஜபாளையம், சங்கரன்கோவில், கடையநல்லூர், தென்காசி உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களில் நின்றுச் செல்லும். மதுரை வழியாகவோ, திருநெல்வேலி வழியாகவோ இந்த சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த ரயிலின் முன்பதிவு ஜூன் 18ஆம் தேதி (வியாழன்) அன்று காலை 8 மணிக்கு தொடங்கும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.