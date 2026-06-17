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சென்னை டூ செங்கோட்டை சிறப்பு ரயில் : குற்றாலம் போக நல்ல ஆப்ஷன் - வாரம் இரு முறை இருக்கு!

Chennai Egmore - Sengottai Special Train : பயணிகள் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும் நிலையில், அதை கட்டுப்படுத்த வாரம் இரு முறை என சென்னை எழும்பூர் முதல் செங்கோட்டை வரை சிறப்பு எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் இயக்கப்பட இருக்கிறது. இதன் விவரங்களை இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 17, 2026, 11:58 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 11:58 PM IST
சென்னை டூ செங்கோட்டை சிறப்பு ரயில் : குற்றாலம் போக நல்ல ஆப்ஷன் - வாரம் இரு முறை இருக்கு!
Image Credit: Image Credits : Chennai Egmore, Sengottai | Image Source : X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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சென்னை டூ செங்கோட்டை சிறப்பு ரயில் : குற்றாலம் போக நல்ல ஆப்ஷன் - வாரம் இரு முறை!
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