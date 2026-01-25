தமிழ் தெரிந்தால் போதும்! ரூ.40,000 சம்பளத்துடன் அரசு வேலை.. விண்ணப்பிக்க கடைசி வாய்ப்பு

Tamil Nadu Government Chennai Temple Job: தமிழகத்தில் உள்ள பெரும்பாலான கோயில்கள் இந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ளன. இக்கோயில்களில் உள்ள பணியிடங்களை அறநிலையத்துறை நிரப்பி வருகிறது. அந்த வகையில், சென்னையில் உள்ள ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோயிலில் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிக்க ஜனவரி 27ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும். எனவே, தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, இதனை எப்படி என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
பணி குறித்த விவரம்
இந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோயிலில் மொத்தம் 8 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. சர்க்கரை காப்பாளர், அலுவலக உதவியாளர், இரவு காவலர், தோட்ட பராமரிப்பாளர், கால்நடை பராமரிப்பாளர், ஓதுவார், சுயம்பாகி, ஸ்ரீபாதம் தாங்கி என மொத்தம் 8 பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிக்க ஜனவரி 27ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும்.
இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள் 01.07.2025 தேதியின்படி, 18 வயது நிரம்பி இருக்க வேண்டும். அதிகபட்சமாக 45 வயது வரை இருக்கலாம். கல்வித்தகுதியை பொறுத்தவரை, சர்க்கரை காப்பாளர் பணிக்கு 10ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். அலுவலக உதவியாளர் பணிக்கு 8ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்ச பெற்றிருக்க வேண்டும். இரவு காவலர், தோட்ட பராமரிப்பாளர், கால்நடை பராமரிப்பாளர் பணிக்கு தமிழில் எழுத, படிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும். ஓதுவார் பணிக்கு தமிழில் எழுத படிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும்.
மேலும், அரசு நிறுவனங்களால் நடத்தப்படும் தேவாரப்பள்ளியில் 3 ஆண்டு படித்திருக்க வேண்டும். சுயம்பாகி பணிக்கு தமிழில் எழுத, படிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும். நைவேத்தியம், பிரசாதம் தயாரிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும். பூஜை நடத்துவதற்கான வழக்கமான நடைமுறை தெரிந்திருக்க வேண்டும். ஸ்ரீபாதம் தாங்கி பணிக்கு தமிழ் மொழி திறன் இருப்பதுடன், 2 ஆண்டு அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாத சம்பளம்
ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோயிலில் சர்க்கரை காப்பாளர் பணிக்கு ரூ.13200 முதல் ரூ.41800, அலுவலக உதவியாளர் பணிக்கு ரூ.12,600 முதல் ரூ.39,900, இரவு காவல், தோட்ட பராமரிப்பாளர், கால்நடை பராமரிப்பாளர் ரூ.11, 600 முதல் ரூ.36,800, ஓதுவார் ரூ.12,600 முதல் ரூ.39,900, சுயம்பாகி பணிக்கு ரூ.13,200 முதல் ரூ.41,800, ஸ்ரீபாதம் தாங்கி ரூ.10,000 முதல் ரூ.31,500 வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணியிடங்களுக்கு கல்வித்தகுதி அடிப்படையில் பணிக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டு, நேர்முகத் தேர்வு மூலம் பணிக்கு அமர்த்தப்படுவார்கள்.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோயிலில் உள்ள பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் hrce.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் உள்ள விண்ணப்ப படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, உரிய முகவரிக்கு தபால் மூலமோ அல்லது நேரிலோ வழங்க வேண்டும். விண்ணப்ப படிவத்துடன் கல்வித்தகுதி சான்றிதழ், குடும்ப அட்டை, ஆதார் அட்டை நகல் உள்ளிட்டவற்றை இணைத்திருக்க வேண்டும். இந்த பணிக்கு ஜனவரி 27ஆம் தேதி மாலை 5.45 மணிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்பிக்க இன்னும் ஒரு நாட்களே உள்ளதால் தகுதியுள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும் படிக்க: தமிழகத்தில் ஜனவரி 27 செவ்வாய்க்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்!
மேலும் படிக்க: யாருடன் கூட்டணி? பிரேமலதா விஜயகாந்த் சொன்ன முக்கிய தகவல்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ